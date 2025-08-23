P. Kim Trà: Chính quyền tiếp nhận động vật rừng nhóm IB do người dân giao nộp

Cá thể tê tê Java được ông Thuận phát hiện

Cá thể tê tê Java (tên khoa học Manis Javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm) nói trên có trọng lượng 2,9kg, được ông Chế Quang Thuận, ngụ tại TDP An Đô - P. Kim Trà phát hiện khi đang bò vào vườn nhà vào sáng nay, 6/9.

Ngay khi phát hiện, ông Thuận đã liên hệ và bàn giao cho UBND P. Kim Trà. Thời điểm bàn giao, tình trạng cá thể tê tê nói trên hoàn toàn bình thường.

“Sau khi tiếp nhận, chính quyền sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan hoàn thiện một số thủ tục và bàn giao lại cho Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên”, ông Mai Văn Xuân cho hay.