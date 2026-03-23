Tăng cường công tác quản lý thị trường khi giá nhiên liệu tăng cao

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương

Ông Đặng Hữu Phúc cho biết: Gần đây, giá xăng dầu trong nước biến động tăng cao theo xu hướng của thị trường thế giới. Mức tăng này tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, sản xuất, qua đó ảnh hưởng đến mặt bằng giá hàng hóa trên địa bàn. Nhằm chủ động ứng phó với biến động thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ SXKD và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp (DN), Sở Công Thương đã tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu; tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa. Sở cũng triển khai các đợt kiểm tra đột xuất các cửa hàng bán lẻ, kho chứa và thương nhân phân phối nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, bán cầm chừng hoặc kinh doanh không đúng quy định.

Việc siết chặt quản lý các thương nhân trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng được thực hiện như thế nào để đảm bảo ổn định thị trường tại Huế, thưa ông?

Trong điều kiện giá nhiên liệu tăng liên tục, nguy cơ xảy ra tình trạng đầu cơ, gián đoạn nguồn cung rất lớn. Do vậy, Sở đã yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng, triển khai ngay các phương án tạo nguồn hàng, tăng cường làm việc với các đối tác để đảm bảo cung cấp đầy đủ, liên tục xăng dầu cho hệ thống phân phối (bao gồm các cửa hàng trực thuộc, đại lý và thương nhân nhượng quyền bán lẻ). Tuyệt đối không có hành vi găm hàng, hạn chế bán ra hoặc tạo khan hiếm giả tạo, không tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương, không giảm thời gian bán hàng hoặc bán cầm chừng. Trường hợp phát hiện các cửa hàng thuộc đại lý, nhượng quyền có dấu hiệu vi phạm hoặc gặp sự cố bất khả kháng về nguồn cung, thương nhân đầu mối/phân phối báo cáo về Sở Công Thương kịp thời để có biện pháp xử lý.

Sở cũng thường xuyên làm việc với các DN kinh doanh xăng dầu để nắm bắt tình hình nhập hàng, tồn kho. Qua đó, chủ động điều tiết nguồn cung khi cần thiết, đảm bảo không xảy ra thiếu hụt cục bộ trên địa bàn thành phố.

Quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, Sở có gặp những khó khăn gì?

Khó khăn lớn nhất hiện nay là diễn biến thị trường xăng dầu biến động nhanh, chịu tác động trực tiếp từ giá thế giới, trong khi địa bàn thành phố không có DN đầu mối kinh doanh xăng dầu. Các đơn vị hoạt động chủ yếu là chi nhánh hoặc thương nhân phân phối, phụ thuộc vào nguồn cung do DN đầu mối điều tiết nên tính chủ động trong ứng phó khi thị trường biến động còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng gặp không ít khó khăn do lực lượng chức năng còn mỏng, trong khi số lượng cơ sở kinh doanh lớn, phân bố rộng; các hành vi vi phạm có xu hướng ngày càng tinh vi, như lợi dụng biến động giá để giảm lượng bán, không tuân thủ quy định về bán hàng hoặc kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng. Đồng thời, việc quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, đặc biệt đối với các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến vận tải, nhiên liệu thay thế… đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải tiếp tục hoàn thiện giải pháp quản lý phù hợp với thực tiễn.

Lực lượng QLTT tăng cường công tác kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố

Với tình trạng găm hàng, nâng giá để trục lợi trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, ông có thể chia sẻ thêm về những giải pháp mà Sở xử lý?

Chúng tôi xác định đây là hành vi cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo ổn định thị trường. Sở đã chỉ đạo lực lượng QLTT, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát liên tục, đặc biệt tại các cửa hàng xăng dầu. Các trường hợp vi phạm, như găm hàng, bán cầm chừng hoặc không bán hàng khi vẫn còn nguồn cung… sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định. Tùy mức độ vi phạm, có thể áp dụng các hình thức như xử phạt hành chính, tước giấy phép kinh doanh hoặc chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các DN công khai đường dây nóng tại các cửa hàng bán lẻ để người tiêu dùng có thể phản ánh khi phát hiện các hành vi vi phạm, như ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bán hàng không đúng thời gian đăng ký, găm hàng, bán sai giá quy định hoặc các hành vi vi phạm khác.

Thời gian tới, Sở sẽ làm gì để vừa kiểm soát thị trường, vừa hỗ trợ DN thích ứng với giá nhiên liệu tăng cao, thưa ông?

Sở sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, tập trung vào lĩnh vực xăng dầu và các ngành chịu tác động trực tiếp như vận tải, logistics, phân phối hàng hóa. Song song với công tác kiểm tra, chúng tôi cũng đồng hành cùng DN, khuyến khích các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu chi phí vận hành và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế nếu có điều kiện. Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường công tác dự báo thị trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các chính sách điều hành phù hợp, góp phần ổn định thị trường, hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mục tiêu xuyên suốt là vừa đảm bảo kỷ cương trong hoạt động kinh doanh, vừa giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện cho DN phát triển bền vững.