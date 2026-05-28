Tăng cường quản lý, bình ổn giá thị trường vật liệu

Thành phố triển khai các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước các mỏ VLXD

Tiến độ các dự án bị ảnh hưởng

Để phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, thành phố đã triển khai hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật, do đó, nhu cầu về VLXD rất lớn. Ghi nhận của PV tại DA hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu nghĩa trang phía nam thành phố đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, thời điểm hiện tại, 8/8 công trình đã được khởi công, khối lượng đạt từ 30 - 95% theo giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang huy động nhân lực, vật tư máy móc để đẩy nhanh tiến độ công trình, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, việc giá nhiên liệu biến động đã gây ảnh hưởng đến tiến độ chung các công trình này.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Khu vực 3 - chủ đầu tư DA hạ tầng kỹ thuật phía nam thành phố cho biết, khó khăn hiện nay là tình trạng khan hiếm nguồn cung VLXD như đá dăm, nhựa đường và giá cả biến động thường xuyên đã tác động lớn đến tiến độ thi công các công trình. Trong khi đó, các hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định chưa có phương án điều chỉnh mặc dù các nhà thầu đã có văn bản xin xem xét điều chỉnh. Do đó, Ban QLDA đề xuất được gia hạn thời gian hoàn thành một số gói thầu sang quý I năm 2027.

Tương tự, tại DA Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở xã A Lưới 3 và 4, tình trạng giá VLXD tăng và khan hiếm bê tông thương phẩm cũng khiến tiến độ các công trình bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư các DA trên cho biết, hiện nay giá VLXD và cước phí vận chuyển biến động liên tục; cùng với đó, nhà thầu phải bố trí làm tăng ca đêm làm phát sinh chi phí vượt ngoài dự kiến và ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực thi công, gây khó khăn cho nhà thầu.

Từ thực tế đó, các Ban QLDA đã đề nghị Sở Xây dựng sớm kiến nghị UBND thành phố, Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn tháo gỡ, cho phép điều chỉnh đơn giá đối với các hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định trong trường hợp chỉ số giá VLXD có biến động lớn.

Đồng bộ các giải pháp tháo gỡ

Theo Sở Xây dựng, thị trường VLXD trên địa bàn thời gian qua có nhiều biến động, trong đó đáng chú ý là tình trạng mất cân đối cung - cầu, đặc biệt đối với các vật liệu chủ yếu như đất san lấp, đá, cát xây dựng khá phổ biến. Ngoài yếu tố khách quan do năng lực khai thác mỏ một số khu vực còn hạn chế, còn do một phần vật liệu được thu mua qua trung gian, làm giảm nguồn cung trực tiếp. Một số đơn vị khai thác mỏ còn cung cấp vật liệu ra cho các địa phương lân cận để phục vụ các công trình xây dựng...

Ông Huỳnh Minh Khang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, để bảo đảm nguồn cung VLXD thông thường cho các DA trọng điểm, đầu tư công, Sở Xây dựng đã rà soát tổng thể nhu cầu VLXD theo từng dự án, khu vực và tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vật liệu. Sở cũng chủ trì, tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, Ban QLDA và các đơn vị khai thác, sản xuất VLXD nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm VLXD trên địa bàn. Đồng thời, kết nối cung - cầu VLXD giữa các DA với các chủ mỏ, đơn vị sản xuất, bảo đảm ưu tiên cung ứng nhưng vẫn tuân thủ cơ chế thị trường.

“Sở Xây dựng đã phổ biến, kêu gọi các đơn vị khai thác mỏ và các đơn vị liên quan tham gia chuỗi liên kết cung cầu VLXD phục vụ các DA đầu tư công, DA trọng điểm. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu và năng lực cung ứng trên toàn thành phố, sở sẽ tiếp tục mời gọi, bổ sung các đơn vị tham gia trong thời gian tới. Đến nay, đã có 5 đơn vị đăng ký tham gia chuỗi liên kết cung - cầu VLXD”, ông Khang cho biết thêm.

Sở Xây dựng cũng tham mưu UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng nền tảng số quốc gia thống nhất về VLXD, hoạt động theo nguyên tắc tự khai báo và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù cho phép điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, bao gồm cả hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định đối với các gói thầu thực hiện trong giai đoạn giá VLXD và giá nhiên liệu biến động bất thường, vượt quá mức chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu đã được phê duyệt.