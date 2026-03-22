Chủ động thích ứng trước áp lực giá nhiên liệu tăng

Xe buýt Phương Trang tăng cường kết nối giữa các chuyến xe nhằm hạn chế tối đa quãng đường chạy rỗng

Tối ưu vận hành, giảm tiêu hao nhiên liệu

Biến động giá nhiên liệu trên thị trường thế giới đã tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước, khiến chi phí vận hành của các DN vận tải tăng mạnh. Trong bối cảnh này, thay vì chỉnh tăng giá dịch vụ sớm, nhiều DN tại Huế đã lựa chọn giải pháp "thắt chặt nội lực", tối ưu hoạt động để giảm áp lực chi phí.

Tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phương Trang (FUTA Bus Lines) - Chi nhánh Huế, đơn vị đang khai thác hơn 120 phương tiện trên các tuyến nội, ngoại tỉnh, việc tiết kiệm nhiên liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trần Thiện Thanh Toàn, Giám đốc chi nhánh Huế cho biết, Công ty đã chủ động điều chỉnh lại lịch trình vận hành theo hướng khoa học, tăng cường kết nối giữa các chuyến xe nhằm hạn chế tối đa quãng đường chạy rỗng. Ông Toàn chia sẻ: "Trong bối cảnh khó khăn chung, chúng tôi ưu tiên cắt giảm chi phí nội bộ thay vì tăng giá vé, nhằm chia sẻ với hành khách. Việc nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu cho đội ngũ lái xe cũng được đặc biệt chú trọng".

Bên cạnh đó, nhiều DN đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Hệ thống định vị GPS kết hợp với phần mềm quản lý hành trình được sử dụng để theo dõi lộ trình di chuyển theo thời gian thực, từ đó kiểm soát chặt chẽ quãng đường, giảm thời gian dừng đỗ không cần thiết và hạn chế tình trạng xe chạy không tải. Nhờ đó, lượng nhiên liệu tiêu hao được tiết giảm đáng kể, góp phần giảm chi phí vận hành chung.

Ở lĩnh vực logistics, Công ty Vận tải Phú Gia (khu vực Chân Mây - Lăng Cô) cũng đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Với quy mô gần 20 phương tiện, thực hiện từ 300 đến 500 lượt xe mỗi tháng, DN này đã tổ chức lại hoạt động vận chuyển theo hướng tối ưu hóa hành trình.

Theo ông Lê Tài, đại diện Công ty Vận tải Phú Gia, giải pháp "ghép chuyến" - kết nối nguồn hàng hai chiều - đang phát huy hiệu quả rõ rệt. "Trước đây, nhiều chuyến xe phải chạy rỗng một chiều, gây lãng phí lớn về nhiên liệu. Nay DN chủ động tìm kiếm và kết nối đơn hàng để đảm bảo xe có hàng cả hai chiều, qua đó giảm đáng kể chi phí", ông Tài cho biết.

Cũng theo các DN trong ngành, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30 - 35% tổng chi phí hoạt động vận tải. Vì vậy, việc tối ưu vận hành được xem là giải pháp cấp thiết và mang lại hiệu quả tức thì. Ngoài ra, nhiều DN còn chú trọng đào tạo kỹ năng lái xe, nhất là lái xe có thâm niên nghề thấp nhằm tiết kiệm nhiên liệu, như duy trì tốc độ ổn định, hạn chế tăng - giảm ga đột ngột, tắt máy khi dừng lâu, kiểm tra áp suất lốp định kỳ… Những thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả tích lũy lớn trong dài hạn.

Nhiều phương tiện vận tải ở cảng Chân Mây hạn chế vận hành "chiều rỗng" để giảm chi phí xăng dầu

Chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp ngắn hạn, nhiều DN tại Huế đang từng bước triển khai chiến lược dài hạn nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống, hướng đến phát triển bền vững.

Đại diện Hợp tác xã Vận tải Tiến Đạt - Huế cho biết, đơn vị đang xây dựng lộ trình thay thế dần các phương tiện cũ bằng xe đời mới có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn, nhưng về lâu dài sẽ giúp tiết kiệm từ 10 - 15% nhiên liệu, đồng thời giảm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

"Việc đầu tư phương tiện mới không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường", đại diện HTX chia sẻ.

Song song với đó, xu hướng chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Lãnh đạo HTX Taxi Vàng tại Huế, ông Giáp Hòa cho biết, đơn vị đang nghiên cứu và thử nghiệm việc đưa xe điện 100% vào khai thác đối với các tuyến nội đô hoặc quãng đường ngắn.

Theo ông Hòa, trong bối cảnh giá xăng dầu khó dự báo và yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao, việc chuyển đổi sang xe điện là xu hướng tất yếu. Dù còn nhiều thách thức về chi phí đầu tư và hạ tầng sạc, nhưng đây là hướng đi lâu dài, giúp DN giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và góp phần bảo vệ môi trường.

Cùng với đổi mới phương tiện, chuyển đổi số cũng đang trở thành "chìa khóa" giúp DN nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các hệ thống quản lý vận tải (TMS), quản lý kho (WMS) và phần mềm điều phối thông minh để tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo một DN logistics tại phường Hương Trà, việc số hóa giúp theo dõi toàn bộ hành trình vận chuyển theo thời gian thực, từ khâu nhận đơn hàng, điều phối phương tiện đến giao nhận hàng hóa. Nhờ đó, DN có thể linh hoạt điều chỉnh lộ trình, tránh ùn tắc, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế lãng phí nhiên liệu. Chuyển đổi số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, cùng với các giải pháp thích ứng tích cực hiện nay của DN, cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu, phối hợp với các ngành liên quan để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai và niêm yết giá của các DN nhằm đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng khuyến khích DN chủ động triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Đây là hướng đi bền vững, giúp doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thích ứng lâu dài.