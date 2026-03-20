Bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Nội dung Kết luận số 14-KL/TW như sau:

Tại phiên họp ngày 20/3/2026, sau khi xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tình hình giá xăng dầu liên quan đến chiến sự Trung Đông và các khu vực trên thế giới, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả; xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại,... kết hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi, gian lận thương mại. Khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng để bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu trong nước làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề cần chỉ đạo; sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn.

2. Đảng ủy các Bộ: Ngoại giao, Công thương, Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đưa thông tin phù hợp bảo đảm ổn định tâm lý thị trường.

Các cấp ủy đảng ở Trung ương và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, ngành, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, kiên định, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Bảo đảm công nghệ phát triển an toàn, bền vững

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi khi deepfake (một công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người, được đặt tên theo cụm từ kết hợp giữa “deep learning” (máy học) và “fake” (giả); bị lợi dụng để giả mạo người thân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản. Thực tế đó đòi hỏi tăng cường quản lý nền tảng số, hoàn thiện pháp lý và nâng cao kỹ năng, cảnh giác của người dân để chủ động phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

Giữ lao động để ổn định đơn hàng

Từ tăng phúc lợi, hỗ trợ nhà ở đến cải thiện thu nhập và môi trường làm việc, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Huế đang nỗ lực giữ chân lao động ngay từ đầu năm, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng lớn.

Không để khan hiếm cục bộ nguồn cung xăng dầu

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh quốc tế, thị trường xăng dầu trong nước được dự báo sẽ còn nhiều biến động theo xu hướng tăng. Tại thành phố Huế, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng nhằm đảm bảo cung ứng ổn định. Nhiều DN vận tải, sản xuất cũng theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu để có phương án thích ứng phù hợp.

Bảo đảm nguồn cung năng lượng trước biến động địa chính trị

Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông trong những ngày đầu 3/2026 đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào một cơn bão giá, với dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đồng loạt tăng vọt. Điều này không chỉ làm khủng hoảng các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu mà còn thử thách khả năng ứng phó của nhiều quốc gia.

Ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho du khách Việt Nam tại Trung Đông

Những ngày qua, tình hình xung đột leo thang khiến hàng loạt chuyến bay đến và đi Trung Đông bị hoãn, hủy, gây gián đoạn hoạt động du lịch trên diện rộng và làm không ít du khách rơi vào cảnh mắc kẹt. Trong bối cảnh đó, du lịch Việt Nam đã phải “bật” chế độ ứng phó khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho du khách.

