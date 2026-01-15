Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Trần Hữu Thùy Giang chủ trì hội nghị

Năm 2025, Ban đại diện HĐQT đã chỉ đạo NHCSXH thành phố phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các mặt. Tính đến 31/12/2025, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt 5.679 tỷ đồng, tăng 761 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 99,9% kế hoạch tăng trưởng, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 15,47%.

Thông qua các chương trình tín dụng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 13.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay với số tiền gần 1.200 tỷ đồng; trên 6.000 lao động được vay vốn tạo việc làm trong nước và 514 lao động làm việc ở nước ngoài; trên 7.400 hộ ở khu vực nông thôn được vay vốn để cải tạo và xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh... Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 từ 1,40% xuống còn 1,08% cuối năm 2025 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025).

Năm 2026, Ban đại diện tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được giao ngay từ đầu năm, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, phù hợp với nhu cầu và phương án vay vốn. Tích cực, chủ động huy động tiền gửi từ tổ chức cá nhân bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn.

Giao dịch tín dụng tại điểm giao dịch xã

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Trần Hữu Thùy Giang lưu ý, thời gian tới, Ban đại diện phải tập trung tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 64-CT/TU ngày 10/3/2025 của Thành ủy Huế; tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương theo kế hoạch. Tham mưu thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026, hoàn thành trước 30/09/2026, qua đó tiếp tục đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn ngày càng chất lượng và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị, Chi nhánh NHCSXH thành phố phải triển khai thực hiện tốt việc giải ngân theo quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm, kịp thời đưa nguồn vốn đến người nghèo và các đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, thành lập kịp thời Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã; phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban đại diện, bảo đảm hoạt động hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tín dụng chính sách xã hội...