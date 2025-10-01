Ký kết hợp đồng tín dụng phát triển nhà ở xã hội

Ký kết hợp đồng tín dụng giữa hai đơn vị

Hai đơn vị đã tiến hành ký kết 3 hợp đồng gồm: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng hợp tác. Theo đó, BIDV chi nhánh Huế sẽ cho khách hàng vay để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, bảo lãnh thanh toán liên quan đến đầu tư, xây dựng dự án.

Với hợp đồng cấp bảo lãnh tín dụng, BIDV chi nhánh Huế sẽ bảo lãnh người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án. Ngoài ra, BIDV chi nhánh Huế cũng ký hợp đồng hợp tác về việc tài trợ cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ở tại dự án này.

Được biết, dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1 do Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư được khởi công từ ngày 25/3. Dự án có tổng mức đầu tư 842 tỷ đồng, trên diện tích sử dụng đất gần 32 nghìn m2 với tổng diện tích sàn là 66.660 m2. Quy mô dự án gồm 9 tầng, bao gồm 720 căn hộ nhà ở xã hội và 47 căn nhà liền kề thương mại.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên không gian sống an toàn, hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố. Đồng thời, cũng đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu cả nước có “1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” do Chính phủ đề ra. Việc ký kết hợp đồng tín dụng cũng sẽ góp phần thúc đẩy dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, hỗ trợ người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi để thuê, mua nhà ở xã hội.