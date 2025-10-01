  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 01/10/2025 17:46

Ký kết hợp đồng tín dụng phát triển nhà ở xã hội

HNN.VN - Chiều 1/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế và Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng để phát triển dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1, Khu C Đô thị mới An Vân Dương tại phường Phú Thượng.

Bốc thăm vị trí căn hộ thuộc khối nhà ở xã hội XH1Thiết kế mẫu nhà ở xã hội phải khả thi, góp phần định hướng kiến trúc, giảm thủ tục hành chínhNhiều địa phương hoàn thành, vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao

 Ký kết hợp đồng tín dụng giữa hai đơn vị

Hai đơn vị đã tiến hành ký kết 3 hợp đồng gồm: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng hợp tác. Theo đó, BIDV chi nhánh Huế sẽ cho khách hàng vay để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, bảo lãnh thanh toán liên quan đến đầu tư, xây dựng dự án.

Với hợp đồng cấp bảo lãnh tín dụng, BIDV chi nhánh Huế sẽ bảo lãnh người mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án. Ngoài ra, BIDV chi nhánh Huế cũng ký hợp đồng hợp tác về việc tài trợ cho vay khách hàng cá nhân mua nhà ở tại dự án này.

Được biết, dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1 do Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư được khởi công từ ngày 25/3. Dự án có tổng mức đầu tư 842 tỷ đồng, trên diện tích sử dụng đất gần 32 nghìn m2 với tổng diện tích sàn là 66.660 m2. Quy mô dự án gồm 9 tầng, bao gồm 720 căn hộ nhà ở xã hội và 47 căn nhà liền kề thương mại.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên không gian sống an toàn, hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố. Đồng thời, cũng đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu cả nước có “1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” do Chính phủ đề ra. Việc ký kết hợp đồng tín dụng cũng sẽ góp phần thúc đẩy dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, hỗ trợ người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi để thuê, mua nhà ở xã hội.

Hoàng Anh
 Từ khóa:
nhà ở xã hộiBIDVtài trợ vốnthành phố Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thành phố Huế đạt Top 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025

Ngày 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kết nối trực tuyến lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia năm 2025 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia".

Thành phố Huế đạt Top 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025
Khai mạc giải bơi các nhóm tuổi thành phố 2025

Giải bơi vô địch các nhóm tuổi TP. Huế năm 2025 khai mạc sáng 27/9 tại bể bơi Trung tâm Thể thao thành phố (số 2 Lê Quý Đôn). Giải do Sở Văn hóa & Thể thao và Thành đoàn phối hợp tổ chức.

Khai mạc giải bơi các nhóm tuổi thành phố 2025
Xúc tiến thương mại với các địa phương

Hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành năm 2025 được Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức trong 3 ngày 26-28/9.

Xúc tiến thương mại với các địa phương

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top