Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ kêu gọi nắm bắt cơ hội với Việt Nam

Economiesuisse đánh giá cao tiềm lực của nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Cụ thể, thông qua sự kết nối của Economiesuisse và nhiều cơ quan khác, một đoàn doanh nhân cấp cao của Thụy Sĩ đã gặp gỡ đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu tại thành phố Zurich trong ngày 29/1. Cuộc gặp đã nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế mật thiết giữa Thụy Sĩ và Việt Nam, đồng thời nêu bật tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước.

Với kim ngạch thương mại khoảng 2,5 tỷ franc (3,2 tỷ USD), Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng thứ ba của Thụy Sĩ trong khu vực ASEAN. Hơn 100 công ty Thụy Sĩ đang hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 17.000 việc làm có tay nghề cao. Nhiều công ty trong số đó nằm trong số những nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất tại Việt Nam và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng đối với các công ty Thụy Sĩ - cả với tư cách là một thị trường tiêu thụ năng động và là một địa điểm kinh doanh chiến lược tại châu Á. Trong nhiều năm, quốc gia này đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trung bình trên 6%, và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo ra giá trị toàn cầu với tư cách là một địa điểm sản xuất.

Hiện nhiều công ty Thụy Sĩ đang lên kế hoạch mở rộng các cam kết hiện có hoặc thực hiện các khoản đầu tư mới. Theo Economiesuisse, Thụy Sĩ hiện xếp thứ 22 trong số các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Tiềm năng mở rộng là rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng mở ra những triển vọng hấp dẫn cho các công ty Thụy Sĩ.

Tại cuộc gặp với đoàn đại biểu Việt Nam tại Zurich, các đại diện công ty tham dự đã tận dụng cơ hội để đóng góp những kỳ vọng và ý tưởng về hợp tác trong tương lai. Một chủ đề thảo luận quan trọng là tiềm năng chưa được khai thác của quan hệ kinh tế song phương. Hợp tác chặt chẽ hơn nữa có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế, môi trường và xã hội bền vững ở cả hai nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một bước quan trọng, đó là việc nhanh chóng hoàn tất hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Thụy Sĩ.

Thỏa thuận nếu được ký kết sẽ có tầm quan trọng then chốt đối với các công ty Thụy Sĩ. Hiện họ đang gặp bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh từ Liên minh châu Âu (EU) hoặc Vương quốc Anh, các đối tác đã có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Việc ký kết thành công sẽ củng cố thương mại song phương và khuyến khích gia tăng đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.

Theo đánh giá của Economiesuisse, những tiến triển đạt trong vòng đàm phán thứ 18 diễn ra tháng 11/2025 tại Đà Nẵng rất đáng khích lệ, với nhiều hy vọng các vấn đề còn tồn đọng sẽ sớm được giải quyết và đạt được bước đột phá sau 14 năm đàm phán.

https://nhandan.vn/lien-doan-doanh-nghiep-thuy-si-keu-goi-nam-bat-co-hoi-voi-viet-nam-post940557.html?gidzl=kolW9qVzq4kvDkadH-FHJRa_xYLUw8L9eZYzArdeWK3rRkrw2EY34gHlk2mBxDKLe6ZfBJZ9vGXRG_tTIG