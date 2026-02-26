Mỗi cam kết phải hướng tới nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cung cấp thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội thành phố để người ứng cử xây dựng chương trình hành động của mình trước khi thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Qua đó, giúp các ứng cử viên xây dựng Chương trình hành động của người ứng cử sát thực tế, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, gắn liền với mục tiêu phát triển của đất nước nói chung và thành phố Huế nói riêng nhất là khi thành phố đứng trước những cơ hội mới để bứt phá phát triển, tiếp tục giữ vững thương hiệu đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định: Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là lời hứa danh dự, là “thước đo” để cử tri nhận định, hiểu rõ động cơ, bản lĩnh, lòng tự trọng, năng lực, trách nhiệm của ứng cử viên để gửi gắm lòng tin. Đề nghị mỗi người ứng cử cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật; cập nhật kịp thời các thông tin về kinh tế - xã hội của địa phương, nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân; chuẩn bị chương trình hành động với tinh thần đổi mới, thiết thực, khả thi; thể hiện rõ năng lực, tầm nhìn và cam kết đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thành phố Huế.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh hoạt động vận động bầu cử phải bảo đảm dân chủ, bình đẳng, văn minh, đúng quy định của pháp luật; lấy lợi ích của quốc gia, của thành phố và người dân làm mục tiêu cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yệu cầu mỗi người ứng cử phải xác định niềm tin của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với mỗi ứng cử viên. Từ nay đến ngày bầu cử, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu cao, thời gian rất gấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ cuộc bầu cử. Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan triển khai đầy đủ các bước tiếp theo của quy trình bầu cử; bảo đảm đúng pháp luật, đúng tiến độ và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; từ đó tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri cũng như của người ứng cử, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.