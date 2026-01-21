Giá xăng giảm, giá dầu diesel tăng

Giá xăng giảm vào chiều 22/1

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 81 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.631 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON92 hạ 93 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 413 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.950 đồng/lít, tức được điều chỉnh tăng 253 đồng/lít so với mức hiện hành. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.872 đồng/kg, tăng 471 đồng/kg so với mức hiện hành.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Mới đây, đại diện Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, nghị định mới về quản lý kinh doanh xăng dầu sẽ được ban hành, thay thế các quy định trước đây. Theo đó, nhà điều hành dự kiến trao quyền điều hành, tự quyết định giá xăng dầu cho các doanh nghiệp. Đồng thời, nhà điều hành sẽ xây dựng ứng dụng bản đồ hạ tầng thương mại, dựa trên dữ liệu do doanh nghiệp, thương nhân báo cáo để giúp người tiêu dùng giám sát việc kê khai giá.

Năm nay, Bộ Công Thương giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 31,7 triệu m3, tấn. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo sản xuất, cung ứng cho toàn bộ hệ thống.