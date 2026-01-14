  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Chiều 15/1, Liên bộ Công Thương - Tài chính có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Trên cơ sở đó, bắt đầu từ 15h trở đi, giá xăng được điều chỉnh tăng sau 5 phiên giảm liên tiếp và giá dầu diesel cũng tăng lên.

Giá xăng được điều chỉnh tăng bắt đầu từ 15h ngày 15/1 

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 152 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.712 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 226 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.697 đồng/lít, tức là được điều chỉnh tăng 138 đồng/lít so với mức hiện hành. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.401 đồng/kg, giảm 2 đồng/kg so với mức hiện hành.

Hơn hai tháng qua, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp giúp kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết mặt bằng giá này cùng chiết khấu giảm sâu khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Theo số liệu của Bộ Công Thương đến hết tháng 9/2025, Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 5.617 tỷ đồng. Từ tháng 10/2023 đến nay nhà chức trách đã dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. So với cuối 2023, số dư quỹ này hiện giảm gần 1.000 tỷ đồng. Đại diện Bộ Tài chính từng lý giải việc giảm này chủ yếu do một số doanh nghiệp không còn là đầu mối kinh doanh xăng dầu. Vì thế, họ không công bố tiền quỹ bình ổn của các doanh nghiệp này do tiền đã được kết chuyển, nộp vào ngân sách.

