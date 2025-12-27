Giá vàng ngày 5/1: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng "dựng đứng" sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tại thị trường trong nước, sáng nay (5/1), các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Đặc biệt, giá vàng miếng SJC tăng "dựng đứng" 3,4 triệu đồng/lượng so với phiên chốt cuối tuần trước.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 5/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,4 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 149,1 triệu đồng/lượng, bán ra 152,1 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng so chốt phiên tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 154,2 triệu đồng/lượng và bán ra 156,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,4 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 151-154 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng so chốt phiên cuối tuần trước.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 151 triệu đồng/lượng và bán ra mức 154 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 154,3-156,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 153,7-156,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 152-155 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ ngày 5/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng vọt 71,9 USD lên mức 4.402,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng vọt trong bối cảnh thị trường phản ứng với thông tin Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela.

Theo Khảo sát vàng thường niên của Kitco News, đa số các nhà đầu tư dự đoán kim loại quý này sẽ thiết lập kỷ lục cao mới khi giao dịch trên 5.000 USD/ounce trong năm 2026, trong khi chỉ có 1/10 dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới 4.000 USD.

Cụ thể, 138 nhà đầu tư trong số 475 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia khảo sát (tương đương 29%) dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trên mức 6.000 USD trong năm 2026; 197 nhà đầu tư nhỏ lẻ (42%) tin rằng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 5.000-6.000 USD/ounce; chỉ 92 người (19%) nhận định giá kim loại quý này sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ 4.000-5.000 USD và 49 nhà đầu tư còn lại (10%) nghiêng về kịch bản đi xuống với mức giá dao động trong khoảng 3.000-4.000 USD/ounce.

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định, vàng là lựa chọn tốt nhất trong toàn bộ thị trường hàng hóa năm nay và nếu các nhà đầu tư cá nhân cùng tham gia đa dạng hóa danh mục đầu tư với các ngân hàng Trung ương, giá vàng hoàn toàn có thể vượt qua mức giá 4.900 USD/ounce.

Các chuyên gia về hàng hóa tại ngân hàng UBS dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào tháng 9/2026, và bất kỳ sự gia tăng bất ổn chính trị hoặc kinh tế nào chung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng có thể đẩy giá kim loại quý này lên 5.400 USD. Tuy nhiên, theo các chiến lược gia của UBS, giá kim loại quý này sẽ trải qua nhịp giảm xuống còn 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 98,65 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,184%; chứng khoán Mỹ vừa có phiên tăng điểm trong ngày giao dịch đầu tiên của năm mới; giá dầu thế giới tiếp đà tăng nhẹ của tuần trước sau khi bất ổn tại Venezuela sau khi Washington tấn công quân sự nhằm vào Caracas, giao dịch ở mức 60,85 USD/thùng đối với dầu Brent và 57,36 USD/thùng với dầu WTI.

https://nhandan.vn/gia-vang-ngay-51-vang-mieng-vang-nhan-dong-loat-tang-dung-dung-sau-ky-nghi-le-tet-duong-lich-post934986.html