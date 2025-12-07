Giá vàng ngày 15/12: Vàng miếng tiếp tục leo lên mức đỉnh mới, 156,8 triệu đồng/lượng

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tại thị trường trong nước, sáng nay (15/12), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng lên mức đỉnh mới theo đà tăng của giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 15/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154,8-156,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt phiên mua vào 151,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 154,8 triệu đồng/lượng và bán ra 156,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 151 triệu đồng/lượng và bán ra mức 154,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 154,4-156,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 152,3-155,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tính đến 9 giờ ngày 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm nhẹ 11,6 USD xuống mức 4.321,6 USD/ounce.

Sau khi phục hồi lên mức giá vững chắc quanh mức 4.200 USD/ounce, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi “cú hích” cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào thứ tư tuần trước tăng vọt lên giao dịch trên 4.300 USD.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, cả các chuyên gia và nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tiếp tục tin tưởng vào triển vọng ngắn hạn của vàng.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết: “Vàng đang ở vị thế tốt để tiếp tục tăng giá đến năm 2026 và tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan cho đến khi có bằng chứng cho thấy lạm phát có thể làm chậm lại chính sách của FED”.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures cho rằng, trong thời gian tới, vàng có thể sẽ tăng giá mạnh hơn bạc rất nhiều vì bạc đã tăng giá quá nhanh trong thời gian ngắn.

Tuần này, 13 nhà chuyên gia Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Trong đó, 11 chuyên gia (tương đương 85%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; không ai dự báo giá sẽ giảm; 2 chuyên gia còn lại nghiêng về quan điểm trung lập.

Trong khi đó, 237 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street) đã tham gia trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News. 168 nhà đầu tư (71%) lạc quan rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần này; 27 nhà đầu tư khác (11%) dự đoán vàng giảm giá; 42 nhà đầu tư còn lại (18%) tin rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 98,38 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 4,182%; chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị xả; giá dầu thế giới giảm nhẹ, giao dịch ở mức 61,47 USD/thùng đối với dầu Brent và 57,49 USD/thùng với dầu WTI.