Giá vàng ngày 24/1: Tăng lên mức cao nhất mọi thời đại

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng mạnh, thiết lập các mức giá cao nhất trong lịch sử. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng phá vỡ mọi kỷ lục khi tiến sát mốc 5.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 24/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 170,5 triệu đồng/lượng, bán ra 173 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 172,3 triệu đồng/lượng và bán ra 174,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 170-173 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so với kết phiên liền trước.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 170 triệu đồng/lượng và bán ra mức 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 171,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 24/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 47,5 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.983,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng rất mạnh, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương cũng là yếu tố quan trọng, củng cố đà tăng của vàng. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 sẽ đạt bình quân 60-70 tấn mỗi tháng, cao gấp nhiều lần mức trung bình trước năm 2022 khi nhiều nền kinh tế mới nổi đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bằng vàng.

Giới phân tích dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 27-28/1. Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng cơ quan này sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Giá vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh tình hình kinh tế-tài chính toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy vào thị trường vàng, vì kim loại quý này được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả, đặc biệt với các nhà đầu tư dài hạn.

Hôm nay, chỉ số USD-Index giảm xuống mức 97,6 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,239%; thị trường chứng khoán Mỹ giằng co trước những biến động địa chính trị; giá dầu thế giới tăng mạnh do ngại gián đoạn nguồn cung khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, giao dịch quanh mức 65,88 USD/thùng đối với dầu Brent và 61,07 USD/thùng với dầu WTI.

