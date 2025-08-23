Giá vàng ngày 26/8: Tăng lên mức cao kỷ lục

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Giá vàng thế giới cũng tiếp đà tăng trước sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED Jerome Powell vào cuối tuần trước.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 26/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 1,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 119,6 triệu đồng/lượng, bán ra 122,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 126,1 triệu đồng/lượng và bán ra 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 119,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 122,6 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 6,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 3.371,9 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý duy trì đà tăng tương đối ổn định sau bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Chính sách Kinh tế thường niên diễn ra ởJackson Hole vào cuối tuần trước. Trong đó ông Jerome Powell phát tín hiệu cho thấy, FED có thể hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 tới.

Dù được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất thấp, giá vàng vẫn chịu áp lực từ sức mạnh của đồng USD. Đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, làm giảm nhu cầu và thu hẹp biên độ tăng của giá vàng hôm nay.

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco, tất cả 13 chuyên gia phân tích thị trường được hỏi đều không đưa ra dự báo giảm giá cho tuần này. Trong đó, 8 người (chiếm 62%) cho rằng giá sẽ tăng, và 5 người (38%) giữ quan điểm trung lập.

Cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến cũng phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư nhỏ lẻ. Dù mức độ lạc quan có giảm nhẹ so với trước, đa số vẫn kỳ vọng giá vàng tăng điểm. Cụ thể, 59% số người tham gia dự báo giá tăng, 18% cho rằng giá giảm, và 23% kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 98,38 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,305%; chứng khoán Mỹ giảm điểm; giá dầu thế giới giao dịch quanh mức 67,93 USD/thùng đối với dầu Brent và 64,48 USD/thùng với dầu WTI.