Giá vàng ngày 19/1: Trong nước, thế giới tăng “phi mã” lên các mức kỷ lục mới

Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng theo giá thế giới. Giá vàng miếng SJC tăng lên mức đỉnh cao mới 165 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 19/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 163-165 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng so cuối phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 157,7 triệu đồng/lượng, bán ra 162,2 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 163 triệu đồng/lượng và bán ra 165 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 160-163 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,5 triệu đồng so cuối tuần trước.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 160 triệu đồng/lượng và bán ra mức 163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm qua.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 163,1-165 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá miếng và vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ ngày 19/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 65,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 4.661,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng “dựng đứng” lên mức kỷ lục mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất ổn tại Mỹ đã tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý.

Về triển vọng ngắn hạn, 8 chuyên gia trong số 16 nhà phân tích tại Phố Wall (Wall Street) tham gia Khảo sát vàng của Kitco News (tương đương 50%) tin rằng giá vàng sẽ tiếp đà tăng. 4 người khác (25%) cho rằng giá sẽ giảm. 4 nhà chuyên gia còn lại (25%) nghiêng về kịch bản đi ngang trong tuần này.

Trong khi đó, tại Phố Chính (Main Street), các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng lạc quan sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong tuần trước. 192 nhà đầu tư (78%) dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần này. 27 người khác (11%) cho rằng kim loại quý này sẽ giảm giá. 28 nhà đầu tư còn lại (11%) đưa ra quan điểm trung lập.

Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com Darin Newsom dự đoán, giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Ông Darin Newsom cho rằng, nguyên tắc thị trường số 1 của ông là không đi ngược lại xu hướng và xu hướng của kim loại quý bao gồm cả vàng vẫn đang tăng.

Chủ tịch của Adrian Day Asset Management Adrian Day cũng cho rằng, đà tăng đang nghiêng về phía vàng khi các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc quyết định tham gia.

“Về cơ bản, các yếu tố thúc đẩy giá vàng vẫn còn đó. Trong một thế giới đầy nợ nần và bất ổn, xu hướng của vàng vẫn là tăng giá”, ông Adrian Day chia sẻ.

Về phần mình, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cũng cho biết, giá vàng khả năng tiếp tục vươn tới các đỉnh cao mới và bất cứ đợt điều chỉnh giảm sâu nào cũng có thể là cơ hội.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 99,23 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,236%; thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm; giá dầu thế giới nối dài chuỗi đà tăng, giao dịch quanh mức 64,27 USD/thùng đối với dầu Brent và 59,47 USD/thùng với dầu WTI.

