Giá vàng ngày 10/2: Vàng nhẫn tăng mạnh, tiến sát giá vàng miếng

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng gần 1 triệu/lượng, đặc biệt, vàng nhẫn bám sát giá vàng miếng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng quay đầu giảm nhưng vẫn trên mốc quan trọng 5.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 10/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 178-181 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 177,5 triệu đồng/lượng, bán ra 180,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 178 triệu đồng/lượng và bán ra 181 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so với kết phiên liền trước.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 177,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 180,5 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 178-181 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá miếng và vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm xuống mức 5.024,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới “lao dốc” do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư khi giá vàng tăng mạnh gần 100 USD/ounce trong phiên trước đó và đồng USD nhích lên từ mức thấp nhất hơn một tuần qua.

Các chuyên gia nhận định, dù có các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chung của thị trường vàng vẫn rất tích cực do tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trước rủi ro lạm phát, suy thoái kinh tế, thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Hiện, giới đầu tư đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu mới về chính sách tiền tệ.

Hôm nay, chỉ số USD-Index giảm xuống mức 96,82 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,185%; thị trường chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng nhờ động lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 64,15 USD/thùng đối với dầu Brent và 64,15 USD/thùng với dầu WTI.

