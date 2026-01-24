  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 10/02/2026 16:23

Giá vàng ngày 10/2: Vàng nhẫn tăng mạnh, tiến sát giá vàng miếng

Giá vàng thế giới hôm nay (10/2) đảo chiều giảm ngay sau khi vụt tăng lên gần 5.100 USD/ounce, giao dịch ở mức 5.024,9 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tiếp tục tăng mạnh, niêm yết lần lượt ở mức 181 triệu đồng/lượng và 180,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji tăng lên ngưỡng 180,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 24/1: Tăng lên mức cao nhất mọi thời đạiGiá vàng ngày 19/1: Trong nước, thế giới tăng “phi mã” lên các mức kỷ lục mớiGiá vàng ngày 9/1: Vàng miếng SJC tăng cả triệu đồng/lượng

Ảnh: THÀNH ĐẠT 

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng gần 1 triệu/lượng, đặc biệt, vàng nhẫn bám sát giá vàng miếng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng quay đầu giảm nhưng vẫn trên mốc quan trọng 5.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 10/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 178-181 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng. 

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 177,5 triệu đồng/lượng, bán ra 180,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 178 triệu đồng/lượng và bán ra 181 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so với kết phiên liền trước.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 177,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 180,5 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 178-181 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá miếng và vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm xuống mức 5.024,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới “lao dốc” do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư khi giá vàng tăng mạnh gần 100 USD/ounce trong phiên trước đó và đồng USD nhích lên từ mức thấp nhất hơn một tuần qua.

Các chuyên gia nhận định, dù có các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng xu hướng chung của thị trường vàng vẫn rất tích cực do tâm lý bất ổn của nhà đầu tư trước rủi ro lạm phát, suy thoái kinh tế, thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Hiện, giới đầu tư đang theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu mới về chính sách tiền tệ.

Hôm nay, chỉ số USD-Index giảm xuống mức 96,82 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,185%; thị trường chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng nhờ động lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 64,15 USD/thùng đối với dầu Brent và 64,15 USD/thùng với dầu WTI.

https://nhandan.vn/gia-vang-ngay-102-vang-nhan-tang-manh-tien-sat-gia-vang-mieng-post942390.html?gidzl=blCH8hGPVakKxXWYj0TuJPVi62kk0IbCtBvC8_vLB4dQknqa-01v6uti6Y2k0oyOYRb19pONsLTUi1bpIG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Giá vàngVàng nhẫntăng mạnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá vàng ngày 24/1: Tăng lên mức cao nhất mọi thời đại

Giá vàng thế giới hôm nay (24/1) tăng vọt lên mức cao kỷ lục, giao dịch ở mức 4.983,1 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD suy yếu và các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào dự trữ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tiếp tục chinh phục đỉnh mới, niêm yết lần lượt ở mức 174,3 triệu đồng/lượng và 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 24 1 Tăng lên mức cao nhất mọi thời đại
Giá vàng ngày 9/1: Vàng miếng SJC tăng cả triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (9/1) tăng trở lại sau phiên chốt lời hôm qua, giao dịch ở mức 4.467 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng lên mức 158,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC tăng lên mức 155,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 9 1 Vàng miếng SJC tăng cả triệu đồng lượng
Giá vàng ngày 27/12: Thế giới lập đỉnh mới, trong nước tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (27/12) không ngừng thiết lập đỉnh mới, giao dịch ở ngưỡng 4.533 USD/ounce, nhờ kỳ vọng FED tiếp tục hạ lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC tiếp đà tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 159,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC tăng lên mức 156,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 27 12 Thế giới lập đỉnh mới, trong nước tăng mạnh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top