Đã có 52 người chết và mất tích do mưa lũ kỷ lục tại nam trung bộ

Tính đến sáng 21/11, mưa lớn kéo dài gây sạt lở diện rộng tiếp tục làm gia tăng thiệt hại về người và tài sản.

Về người, ghi nhận 52 người chết và mất tích, tăng 31 trường hợp so với báo cáo nhanh ngày 19/11. Trong đó có 43 người chết (thành phố Huế: 2, Đà Nẵng: 2, Gia Lai: 5, Đắk Lắk: 16, Khánh Hòa: 14, Lâm Đồng: 4) và 9 người mất tích (Quảng Trị: 1, Đà Nẵng: 2, Đắk Lắk: 4, Khánh Hòa: 1, Lâm Đồng: 1).

Về nhà cửa, 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị: 3, Đà Nẵng: 46, Quảng Ngãi: 79, Đắk Lắk: 9, Khánh Hòa: 5, Lâm Đồng: 26); 67.717 nhà bị ngập, tập trung chủ yếu tại Gia Lai (19.200), Đắk Lắk (39.517) và Khánh Hòa (9.000). Nhiều địa phương bị ngập sâu trên diện rộng, gồm Khánh Hòa 50 xã/phường, Gia Lai 30 xã/phường và Đắk Lắk 34 xã/phường.

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ gây thiệt hại 13.071ha lúa, hoa màu; 2.059ha cây trồng lâu năm và hằng năm; làm chết, cuốn trôi 30.731 con gia súc, gia cầm. Riêng Khánh Hòa có 88ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Về giao thông, nhiều tuyến quốc lộ tiếp tục bị chia cắt. Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập cục bộ, sạt lở, trong đó có các điểm nghiêm trọng tại đèo Prenn và đèo Mimosa (Lâm Đồng), địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, 142 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc.

Đường sắt tạm dừng 8 chuyến tàu khách ngày 19/11 và 6 chuyến ngày 20/11 (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5). Cảng Hàng không Tuy Hòa dừng khai thác từ 10 giờ đến 24 giờ ngày 20/11.

Về điện, 1.010.720 khách hàng bị mất điện; đến nay đã khôi phục cho 614.580 khách hàng, còn 396.140 khách hàng ở Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục triển khai ứng phó mưa lũ, thống kê thiệt hại và khẩn trương khắc phục hậu quả.