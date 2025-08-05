  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 15/08/2025 10:02

Đồng USD bật tăng, giá vàng quay đầu giảm do dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến

Vào lúc 0 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống còn 3.337,21 USD/ounce; trong khi chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” đã tăng 0,5%.

Giá vàng ngày 14/8: Vàng miếng SJC tăng vọt sát mốc 125 triệu/lượngĐông Nam Á trước lựa chọn khó khăn sau khi ông Trump cảnh báo BRICS về đồng USDĐồng USD mạnh gây thêm sức ép lên giá vàng

Đồng tiền mệnh giá 100 USD. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Giá vàng đã giảm trong phiên giao dịch ngày 14/8, do dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm tại Mỹ đã hạ thấp khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất quy mô lớn vào tháng 9, từ đó đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ đi lên.

Vào lúc 0 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 0,5% xuống còn 3.337,21 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,7% xuống 3.383,2 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,5% từ mức thấp nhất trong hơn hai tuần, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. 

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng tăng từ mức thấp nhất trong một tuần, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7 đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức dự báo 2,5%. Dữ liệu giá sản xuất mạnh hơn của Mỹ đã làm giảm bớt những đồn đoán về một đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới. Cùng lúc đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng thấp hơn dự kiến, ở mức 224.000 đơn so với dự báo 228.000 đơn.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, cho biết giá vàng giảm do số liệu PPI mạnh hơn dự kiến của Mỹ có thể làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Ông giải thích rằng những số liệu này cũng sẽ góp phần đẩy chỉ số lạm phát ưa thích của Fed - là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, trong tháng 7 lên cao hơn. Điều này có khả năng khiến Fed phải thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất.

Các nhà giao dịch đang nghiêng về khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới và có thêm một đợt giảm tương tự vào tháng 10. Vàng, một kênh trú ẩn an toàn truyền thống trong thời kỳ kinh tế hoặc địa chính trị căng thẳng, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Kiril Kirilenko, nhà phân tích kim loại quý cao cấp tại CRU, nhận định rằng đà tăng giá của vàng chưa dừng lại mà chỉ đang trong giai đoạn củng cố. Theo ông, bên mua đang chờ đợi một chất xúc tác mới, và các đợt cắt giảm lãi suất sẽ là yếu tố khơi lại đà tăng này. Ông Kirilenko dự đoán giá vàng có khả năng sẽ hướng đến mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay mất 1,3% xuống còn 37,97 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,1% lên 1.354,33 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 14/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,70-124,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
Đồng USDbật tănggiá vànggiảm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá vàng ngày 5/8: Tăng không ngừng nghỉ, vàng miếng SJC đang hướng lên lại đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới hôm nay (5/8) đảo chiều tăng trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, giao dịch ở mức 3.373,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết lần lượt ở mức 123,8 triệu đồng/lượng và 119,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 5 8 Tăng không ngừng nghỉ, vàng miếng SJC đang hướng lên lại đỉnh lịch sử
Điểm du lịch giảm nhựa trên đầm phá Tam Giang

Chiều 23/5, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (Dự án TVA) phối hợp với Sở Du lịch và UBND xã Quảng Lợi (Quảng Điền) tổ chức ra mắt điểm du lịch giảm nhựa Ngư Mỹ Thạnh - Cồn Tộc.

Điểm du lịch giảm nhựa trên đầm phá Tam Giang
Ra mắt điểm du lịch giảm nhựa cầu ngói Thanh Toàn

Ngày 10/5, Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (Dự án TVA) phối hợp với Sở Du lịch và UBND xã Thủy Thanh (TX. Hương Thủy) tổ chức ra mắt điểm du lịch giảm nhựa cầu ngói Thanh Toàn.

Ra mắt điểm du lịch giảm nhựa cầu ngói Thanh Toàn
Giá xăng dầu liên tiếp giảm

Theo điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá bản lẻ giảm từ chiều 8/5.

Giá xăng dầu liên tiếp giảm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top