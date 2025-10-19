Động đất tại Afghanistan: Thương vong tăng cao

  • Huế ngày nay Online
Các đội cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp của Afghanistan đã đến các khu vực bị ảnh hưởng trận động đất ở các tỉnh Balkh và Samangan - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất và đã bắt đầu các hoạt động cứu hộ.

Theo thông tin cập nhật, Bộ Y tế Afghanistan cho biết số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất sáng sớm 3/11 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc nước này, đã tăng lên đến 20 người, trong khi số người bị thương lên đến 320.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Afghanistan, ông Yousaf Hammad, cho biết hầu hết các trường hợp bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và đã được xuất viện.

Tại Kabul, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo các đội cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp đã đến các khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất ở các tỉnh Balkh và Samangan - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất và đã bắt đầu các hoạt động cứu hộ, bao gồm vận chuyển người bị thương và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Trước đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có độ lớn 6,3, độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh.

Theo các quan chức Afghanistan, có thể cảm nhận được rung chấn ở Mazar-e-Sharif, thủ phủ của tỉnh Balkh, cũng như ở thủ đô Kabul và một số tỉnh khác của Afghanistan./.

