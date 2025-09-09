Giá dầu giảm khi xuất khẩu của Iraq tăng cao

Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu thế giới phiên 22/9 giảm nhẹ, do lo ngại về tình trạng dư cung lấn át căng thẳng địa chính trị ở Nga và Trung Đông. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 11 xu Mỹ, tương đương 0,2%, xuống 66,57 USD/thùng.

Giá dầu chuẩn toàn cầu này đã dao động trong khoảng từ 65,5-69 USD/thùng kể từ đầu tháng 8/2025. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 10/2025 chốt phiên ở mức 62,64 USD/thùng, giảm 4 xu Mỹ, tương đương 0,1%.

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, Dennis Kissler, cho rằng các nhà giao dịch đang quay lại tập trung vào khả năng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ sớm rơi vào tình trạng dư cung, trừ phi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể đồng ý áp dụng mức thuế quan khắc nghiệt hơn đối với các quốc gia mua dầu thô của Nga.

Công ty tiếp thị dầu mỏ quốc gia SOMO cho biết, Iraq, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận giữa OPEC và các nước đồng minh (OPEC+). Công ty này cũng dự kiến xuất khẩu trong tháng 9/2025 sẽ dao động trong khoảng 3,4-3,45 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, Tariq Al-Roumi trả lời tờ báo địa phương Al Qabas rằng năng lực sản xuất dầu thô của nước này đạt 3,2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua.

Trong khi đó, tại Mỹ, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nghi ngờ về đòi hỏi phải cắt giảm lãi suất thêm nữa trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và thị trường việc làm vẫn gần đạt mức toàn dụng. Chi phí vay thấp hơn thường thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ.

Căng thẳng đã gia tăng ở Trung Đông liên quan đến Palestine, cũng như ở Đông Âu. Tuy nhiên, không có diễn biến nào trong số này dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu ngay lập tức.

Các nhà phân tích của SEB nhận định diễn biến thị trường dầu mỏ cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm dần từ quý 3 đến quý 4 năm 2025 và tiếp tục giảm trong quý 1 năm 2026. Đồng thời, sản lượng của OPEC+ đang trên đà tăng. Điều đang được quan tâm là liệu Trung Quốc sẽ tiếp tục tích trữ dầu hay giá dầu sẽ bị đẩy xuống mức 50 USD/thùng./.