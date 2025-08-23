  • Huế ngày nay Online
Giá vàng trong nước bật tăng mạnh lên mức kỷ lục mới 126,6 triệu đồng

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh thêm 1,2 triệu đồng phiên sáng nay lên 126,6 triệu đồng/lượng là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9/2025.

 Giá vàng trong nước bật tăng mạnh lên mức kỷ lục mới 126,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (23/8) giá vàng trong nước bật tăng mạnh lên 126,6 triệu đồng mỗi lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9/2025.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 125,6-126,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn tại Công ty Phú Quý thông báo từ 124,6-126,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý từ 118,3-121,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng; còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu từ 118,7-121,7 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.375 USD/ounce, tăng 38 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương 107,9 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Thị trường vàng thế giới tăng mạnh là do sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell có bài phát biểu được giới đầu tư đánh giá là mở đường cho khả năng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9/2025.

Cụ thể, cuối phiên ngày 22/8, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.373,89 USD/ounce, trong khi giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,1% và đóng cửa ở mức 3.418,50 USD/ounce. Đồng USD cùng ngày giảm 1%, khiến vàng trở nên rẻ hơn với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác./.

