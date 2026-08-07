Thứ Hai, 10/08/2026 14:40 (GMT+7)
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thông báo mời chào giá sửa chữa và cung cấp vật tư xe cấp khí nóng Guinault và nâng hàng Lam 3500
HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Sửa chữa và cung cấp vật tư xe cấp khí nóng Guinault và nâng hàng Lam 3500”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá
- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 10/08/2026 đến trước 10h00 ngày 13/08/2026.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.
- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 0906 456 800
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website: https://acv.vn/vi/hui