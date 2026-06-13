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ClockThứ Tư, 17/06/2026 15:00
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo mời chào giá - Gói 1: Vật tư bảo dưỡng 06 tháng đầu năm 2026 các trang thiết bị mặt đất; Gói 2: Bảo dưỡng xe cứu hỏa, thiết bị bảo dưỡng hạ tầng và sửa chữa TTBMĐ 6 tháng đầu năm 2026

HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Vật tư bảo dưỡng 06 tháng đầu năm 2026 các trang thiết bị mặt đất” và “Bảo dưỡng xe cứu hỏa, thiết bị bảo dưỡng hạ tầng và sửa chữa TTBMĐ 6 tháng đầu năm 2026”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

-  Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

-  Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 17/06/2026 đến trước 10h00 ngày 22/06/2026.

-  Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 0906 456 800

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website: https://acv.vn/phubaiairport/

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