Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn từ ngày 6/8 đến ngày 12/8

|
|
TT
|
Thời gian tạm ngừng cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T5, 06/08/2026
|
6:50
|
8:30
|
Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78), kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật, kiệt 310 Lý Nam Đế (từ số nhà 8 đến số nhà 16 và từ số nhà 23 đến số nhà 31) thuộc phường Kim Long, TP Huế (BC530135-TBA Trúc Lâm 4).
|
Phường Kim Long
|
7:00
|
8:50
|
Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 20 đến số nhà 78 và từ số nhà 15 đến số nhà 59), 'Kiệt: 15, 68 Nguyễn Hữu Dật thuộc phường Kim Long -(BC5300752-nhánh B TBA Trúc Lâm 1).
|
Phường Kim Long
|
13:30
|
15:00
|
Đường Thánh Gióng (từ Nguyễn Trãi đến Trần Nhật Duật), Lê Văn Miến, Lương Ngọc Quyến (từ số nhà 100 đến 120), Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị, Phan Huy Chú, Tú Xương (từ số nhà 06 đến Trần Nhật Duật)- (BC530094 - TBA Tây Linh 2).
'Đường Lê Văn Miến, Thánh Gióng (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Văn Miến)- (BC530183 -TBA Thánh Gióng 2) thuộc phường phú Xuân, thành phố Huế.
|
Phường phú Xuân
|
13:30
|
15:10
|
Đường Thái Phiên (từ số nhà 56 đến số nhà 88 và từ số nhà 67 đến số nhà 95) thuộc phường Phú Xuân, TP. Huế-(BC5302621- nhánh A TBA Thái Phiên 2).
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
T4, 12/08/2026
|
5:30
|
6:55
|
Đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Lê Văn Miến đến đường Mang Cá) thuộc phường Phú Xuân, TP Huế-( BC530112- TBA Tây Linh 4).
|
Phường Phú Xuân
|
16:10
|
17:25
|
Đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Lê Văn Miến đến đường Mang Cá) thuộc phường Phú Xuân, TP Huế-( BC530112- TBA Tây Linh 4).
|
Phường Phú Xuân
|
|
ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T5, 06/08/2026
|
5:15
|
6:15
|
Đường Nguyễn Khoa Chiêm (từ số 69 đến 105), phường An Cựu
|
Phường An Cựu
|
6:30
|
7:30
|
Đường Minh Mạng (từ số 108 đến 128), phường Thủy Xuân.
|
Phường Thủy Xuân
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T7, 08/08/2026
|
6:00
|
12:00
|
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế Cơ sở 2 - phường Phong Thái (TBA Bệnh viện Phong An 2-CD530136)
|
Phường Phong Thái
|
2
|
T2, 10/08/2026
|
6:30
|
16:30
|
- Phường Phong Điền: TBA Phò Trạch 8, TBA Trạch Thượng 3;
- Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc KCN Phong Điền, Phường Phong Điền (TBA Xử lý nước thải C và N Vina);
- Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera KCN Phong Điền - Viglacera, Phường Phong Điền (TBA Trạm xử lý nước thải Viglacera - CD530252 và TBA Bơm nước sạch Viglacera - CD530258).
|
Phường Phong Điền
|
7:30
|
10:30
|
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Glass Vico - Khu công nghiệp Phong Điền, Phường Phong Dinh (TBA GLASS VICO)
|
Phường Phong Dinh
|
3
|
T3, 11/08/2026
|
7:30
|
16:30
|
- Phường Phong Thái: TBA Bắc Hiền 1, TBA Bắc Hiền 2;
- Đội sản xuất Bắc Thạnh: TBA Bắc Triều Vịnh (Bơm Bắc Hiền) phường Phong Thái.
|
Phường Phong Thái
|
4
|
T4, 12/08/2026
|
7:30
|
15:30
|
Phường Phong Dinh: TBA Phong Bình 1, TBA Phong Bình 2, TBA Xóm Hóp.
|
Phường Phong Dinh
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T5, 06/08/2026
|
7:30
|
16:30
|
Một phần Phường Phú Bài (TBA Tân Khai - Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù; Hợp tác xã Nông nghiệp Phù Bài - Bơm Thủy Phù 1; TBA Bơm Thủy Phù 4; TBA Thủy Phù 3)
|
Phường Phú Bài
|
7:30
|
16:30
|
TBA Bơm Vinh Thái
|
Xã Phú Vang
|
7:30
|
16:30
|
Một phần phường Hương Thủy (các TBA Tô Đà; Tô Đà 2; Tân Tô; Bơm Thủy Tân; Tân Tô 3)
|
Phường Hương Thủy
|
2
|
T6, 07/08/2026
|
7:30
|
9:30
|
Một phần phường Thanh Thủy (TBA Sư Phạm Thực Hành)
|
Phường An Cựu
|
7:30
|
8:30
|
Một phần phường Thanh Thủy (TBA Thủy Dương 4)
|
Phường Thanh Thủy
|
9:00
|
10:30
|
TBA GIẤY HUY TIẾN - [PD530342] - Công ty TNHH sản xuất Giấy Huy Tiến
|
Phường Thanh Thủy
|
10:30
|
12:00
|
TBA GIẤY THỦY PHƯƠNG - [PD530184] - Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến
|
Phường Thanh Thủy
|
3
|
T3, 11/08/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA THI CÔNG CẦU VƯỢT 525 - [PD530476]
|
Phường Phú Bài
|
4
|
T4, 12/08/2026
|
7:30
|
9:30
|
TBA CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG TRÁNH 1 - [PD530429]-Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế
|
Phường Hương Thủy
|
9:30
|
11:30
|
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG TRÁNH 2 - [PD530431]-Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế
|
Phường Hương Thủy
|
13:30
|
15:00
|
TBA Chiếu Sáng tỉnh lộ 18 - [PD530440] - Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế
|
Phường Hương Thủy
|
|
ĐL Quảng Điền
|
1
|
T6, 07/08/2026
|
7:45
|
11:30
|
Lộ B trạm Quảng Lợi 3 (HC530098-HC5300982). Thôn Tháp Nhuận, xã Đan Điền, thành phố Huế
Lộ B trạm Quảng Lợi 4 (HC530099-HC5300992). Thôn Hà Lạc, xã Đan Điền, thành phố Huế
|
Xã Đan Điền
|
2
|
T4, 12/08/2026
|
6:45
|
11:45
|
HC530135 - Phú Lương A. Tổ dân phố Phú Lương A, Phường Hóa Châu, Thành phố Huế
|
Phường Hóa Châu
|
7:45
|
11:30
|
Lộ B trạm Quảng Điền 1 - [HC530092-HC5300922]. Thôn Văn Căn, Thôn Lương Cổ, Xã Quảng Điền, Thành phố Huế
|
Xã Quảng Điền
|
|
ĐL Phú Vang
|
|
T3, 11/08/2026
|
6:30
|
15:30
|
TDP Dương Nỗ Cồn, TDP Mậu Tài, TDP Thạch Căn, TDP Phò An Phường Dương Nỗ
|
Phường Dương Nỗ
|
|
ĐL A Lưới
|
1
|
8/8/2026
|
7:00
|
16:30
|
Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).
|
Xã A Lưới 5
|
2
|
T2, 10/08/2026
|
7:30
|
17:00
|
Xã A Lưới 3:
+ TBA CC:
- TBA Hồng Thượng 4 (một phần thôn Bốt Đỏ)
- TBA Hồng Thượng 3 (một phần thôn Sơn Thủy, một phần thôn Bốt Đỏ)
- TBA Quảng Ngạn (một phần thôn Sơn Thủy)
- TBA Sơn Thủy 1 (một phần thôn Sơn Thủy, một phần thôn Thái Sơn)
+ TBA CD
- Công ty TNHH MTV Thanh Bình An (TBA Mỏ đá Sơn Thủy, TBA Mỏ đá Sơn Thủy 2)
|
Xã A Lưới 3
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 06/08/2026
|
7:30
|
13:00
|
TBA Vinh Giang 2, Vinh Giang 8: các Thôn Giang Chế, Trường Xuân (xã Vinh Lộc)
|
Xã Vinh Lộc
|
10:30
|
12:00
|
TBA Vinh Giang 6: thôn Trường Xuân (xã Vinh Lộc)
|
Xã Vinh Lộc
|
14:00
|
15:30
|
TBA Vinh Giang 3: thôn Giang Chế (xã Vinh Lộc)
|
Xã Vinh Lộc
|
15:30
|
17:00
|
TBA Vinh Giang 1: thôn Giang Chế (xã Vinh Lộc)
|
Xã Vinh Lộc
|
2
|
T3, 11/08/2026
|
7:30
|
15:00
|
CTCP ĐL Phú Lộc (các TBA: Huyện Ủy, Công an huyện, Cơ Khí, Đồng Đưng, Chiếu sáng T2 Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Chiếu sáng Bạch Mã, VQG Bạch Mã, Nhị Hồ 1, 2, Khe Su, Xóm Cồn 1, 2, Bắc Hà, Đông Lưu, Đông Lưu 2, Trung An)
- TT Cứu Hộ Gấu
- Village Bạch Mã
- TBA Đồng Dưng
|
Xã Phú Lộc
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
T3, 07/08/2026
|
8:00
|
10:00
|
Một phần xã Bình Điền (TBA UBND xã Hương Bình (cũ) )
|
Xã Bình Điền
|
2
|
T7, 08/08/2026
|
7:00
|
16:30
|
- Các TBA Liên Bằng; Định Cư Hương Thọ ; TBA Hòa An, TBA Hương Thọ 6;
- TBA CC Lâm trường Tiền Phong [TC630123];
- TBA Lâm trường Tiền Phong [TD630223];
- Hợp tác xã Xuân Long (TBA Xuân Long 1, 2, 3, 4, 5);
- Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế - Công ty TNHH Ấn Sơn (TBA Xuân Long 4);
- Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Minh Kiến (TBA Mỏ Đá Khe Ly, TBA Mỏ Đá Khe Ly 2);
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NHẬT (TBA Mỏ đá Việt Nhật; TBA MĐ Việt Nhật 2,3 );
Công ty TNHH TM dịch vụ Đại Lộc Phát, Công ty Cổ phần cộng đồng xe Tải Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế (TBA Tuyết Liêm);
CÔNG TY TNHH COXANO HƯƠNG THỌ (TBA Hải Cát 1,2,3);
Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA VINFAST NÚT GIAO QL49 VÀ QL1);
Công ty cổ phần khoáng sản Huế (TBA Mỏ đá Hương Thọ 2, 3);
Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế (2 trạm TD530308, TD630332).
|
Phường Kim Long
|
7:00
|
16:30
|
Một phần xã Bình Điền (TBA Hương Thọ 8, TBA THPT Bình Điền)
|
Xã Bình Điền
|
3
|
CN, 09/08/2026
|
7:30
|
16:30
|
Một phần phường Hương Trà (TBA Văn Tây 1, Văn Tây 5, Văn Tây 6, Tái định cư Ruộng Cà; Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2 - TBA Xăng dầu Triệu An; Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam,Công ty TNHH Thiết bị Âm thanh Huế - Việt Nam -TBA Nhà điều hành Hello; Công ty TNHH An Phú Thịnh PVC - TBA Sơn Tùng PVC; Công ty TNHH Twin Stars Socks (Việt Nam) - TBA Twin Stars Socks; Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam - TBA Thi công Tứ Hạ.
|
Phường Hương Trà
|
8:30
|
11:30
|
TBA Vinatex - CÔNG TY TNHH MAY VINATEX HƯƠNG TRÀ
|
Phường Hương Trà
|
4
|
T3, 11/08/2026
|
7:30
|
15:30
|
Một phần phường Hương An (TBA Tây An 5, ĐC Hương An, Cổ Bưu 1, Cổ Bưu 2)
|
Phường Hương An
|
5
|
T4, 12/08/2026
|
7:30
|
16:00
|
Một phần phường Kim Long (TBA Hòa Nga T2, Xước Dũ, Xước Dũ 2, Vinfast Văn Thánh)
|
Phường Kim Long