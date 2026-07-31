Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn từ ngày 6/8 đến ngày 12/8

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T5, 06/08/2026

6:50

8:30

Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78), kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật, kiệt 310 Lý Nam Đế (từ số nhà 8 đến số nhà 16 và từ số nhà 23 đến số nhà 31) thuộc phường Kim Long, TP Huế (BC530135-TBA Trúc Lâm 4).