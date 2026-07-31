Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bài viết trên Truth Social của Tổng thống Donald Trump cho biết: Thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới việc Gaza cuối cùng sẽ được điều hành bởi một chính phủ Palestine mới. Chính phủ này sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để hỗ trợ người dân Palestine.

Ông cũng khẳng định rằng Israel sẽ được sống trong hòa bình và an toàn thực sự, khi mà Dải Gaza không còn bị các lực lượng khủng bố dùng làm bàn đạp để tấn công khủng bố.

Theo ông Trump, thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn có kế hoạch. Ông lưu ý rằng khi quá trình giải trừ quân bị hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân, và Lực lượng ổn định quốc tế sẽ hợp tác với một lực lượng cảnh sát Palestine mới để chịu trách nhiệm về an ninh của Gaza.

Tổng thống Trump cho biết Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp dàn xếp thỏa thuận với vai trò trung gian. Tính đến thời điểm hiện tại, Hamas vẫn chưa xác nhận thỏa thuận.

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