Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 23/7/2026 đến ngày 29/7/2026

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Thông báo mời chào giá - Gói 1: Vật tư bảo dưỡng 06 tháng đầu năm 2026 các trang thiết bị mặt đất; Gói 2: Bảo dưỡng xe cứu hỏa, thiết bị bảo dưỡng hạ tầng và sửa chữa TTBMĐ 6 tháng đầu năm 2026

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Vật tư bảo dưỡng 06 tháng đầu năm 2026 các trang thiết bị mặt đất” và “Bảo dưỡng xe cứu hỏa, thiết bị bảo dưỡng hạ tầng và sửa chữa TTBMĐ 6 tháng đầu năm 2026”.