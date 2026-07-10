Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 23/7/2026 đến ngày 29/7/2026

|
|
|
TT
|
Thời gian tạm ngừng cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T5, 23-07-2026
|
7:30
|
11:30
|
Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 60 đến số nhà 92), Đường Triệu Túc (Nhánh A BC5300751 Trúc Lâm 1)
|
Phường Kim Long
|
14:30
|
16:30
|
Đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Nguyễn Trãi), Tôn Thất Thiệp (từ số nhà 224 đến đường Lương Ngọc Quyến)- (BC530156-TBA Lương Ngọc Quyến).
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
T2, 27-07-2026
|
7:30
|
9:00
|
Trường Đại Học Nông Lâm Huế (102 Phùng Hưng).- (BD530141-TBA ĐH Nông Nghiệp).
|
Phường Phú Xuân
|
|
ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T5, 23-07-2026
|
5:00
|
11:30
|
Viện Chuyển Đổi Số Và Học Liệu - Đại Học Huế, Chi nhánh CTCP Đầu tư Điện máy xanh (01 Hà Nội).
|
Phường Thuận Hóa
|
6:30
|
15:30
|
Chung cư Ecogarrden, phường Vỹ dạ, TP Huế
|
Phường Vỹ Dạ
|
9:30
|
11:00
|
KHÁCH SẠN HOA TRÀ (CTCP HOÀI NAM)
|
Phường Thuận Hóa
|
2
|
T7, 25-07-2026
|
5:00
|
6:00
|
KHÁCH SẠN QUEEN (CTCP THANH TÂN) - Công Ty Cổ Phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế
|
Phường Thuận Hóa
|
KHÁCH SẠN DUY TÂN 2 - NHÀ KHÁCH DUY TÂN (BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 4)
|
6:00
|
16:00
|
Đường Bến Nghé (từ số 65 đến 81), Trần Quang Khải (từ số 45 đến 79), NH Vietinbank chi nhánh Huế, các Văn phòng cho thuê tại CN NH Vietinbank số 02 Lê Quý Đôn.
|
Phường Thuận Hóa
|
3
|
T2, 27-07-2026
|
6:00
|
11:30
|
KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG T1,2 - Công Ty TNHH Hùng Vương Huế
|
Phường Thuận Hóa
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T5, 23-07-2026
|
8:00
|
13:00
|
TDP Ưu Điềm ( TBA Ưu Điềm 1, TBA Ưu Điềm 2, TBA Ưu Điềm 3, TBA Ưu Điềm 4)
|
Phường Phong Dinh
|
- TDP Trạch Phổ, phường Phong Dinh, thành phố Huế ( TBA Trạch Phổ 1, TBA Trạch Phổ 2).
|
2
|
T6, 24-07-2026
|
6:00
|
7:45
|
- TDP Hưng Long Thượng Hòa, phường Phong Thái (TBA Bắc Hiền 1, TBA Bắc Hiền 2)
|
Phường Phong Thái
|
- TDP Bắc Triều Vịnh,phường Phong Thái (TBA Bắc Hiền 4)
|
- TDP Bắc Thạnh, Vĩnh Nảy, phường Phong Thái( TBA Bắc Hiền 3)
|
- TDP Triều Dương, phường phong Thái (TBA Bắc Hiền 5)
|
- Bơm Bắc Hiền (TBA Bắc Triều Vịnh)
|
- Công ty TNHH Premium Silica Huế (Premium Silica)
|
- Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA Lý Quốc Hưng)
|
- Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà (TBA Agry)
|
- Trang Trại Triều Dương
|
- Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Sáu (TBA Nguyễn Tấn Sáu)
|
- CTCP Bình Minh Huế ( TBA Bình Minh Huế)
|
- CTCP Mặt Trời Huế (TBA Mặt Trời Huế)
|
- Nhánh rẽ Phú Quý Nhân
|
7:45
|
16:30
|
- TDP Bắc Triều Vịnh,phường Phong Thái (TBA Bắc Hiền 4)
|
Phường Phong Thái
|
- TDP Bắc Thạnh, Vĩnh Nảy, phường Phong Thái( TBA Bắc Hiền 3)
|
- TDP Triều Dương, phường phong Thái (TBA Bắc Hiền 5)
|
- Bơm Bắc Hiền (TBA Bắc Triều Vịnh)
|
16:30
|
18:00
|
- TDP Hưng Long Thượng Hòa, phường Phong Thái (TBA Bắc Hiền 1, TBA Bắc Hiền 2)
|
Phường Phong Thái
|
- TDP Bắc Triều Vịnh,phường Phong Thái (TBA Bắc Hiền 4)
|
- TDP Bắc Thạnh, Vĩnh Nảy, phường Phong Thái( TBA Bắc Hiền 3)
|
- TDP Triều Dương, phường phong Thái (TBA Bắc Hiền 5)
|
- Bơm Bắc Hiền (TBA Bắc Triều Vịnh)
|
- Công ty TNHH Premium Silica Huế (Premium Silica)
|
- Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA Lý Quốc Hưng)
|
- Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà (TBA Agry)
|
- Trang Trại Triều Dương
|
- Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Sáu (TBA Nguyễn Tấn Sáu)
|
- CTCP Bình Minh Huế ( TBA Bình Minh Huế)
|
- CTCP Mặt Trời Huế (TBA Mặt Trời Huế)
|
- Nhánh rẽ Phú Quý Nhân
|
3
|
CN, 26-07-2026
|
7:30
|
10:30
|
Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Glass Vico
|
Phường Phong Điền
|
10:00
|
13:00
|
Công ty SCAVI Huế
|
Phường Phong Điền
|
13:30
|
16:30
|
Chi nhánh CTCP 1-5 - Xí nghiệp trồng rừng và sản xuất cây giống Hoàng Bằng
|
Phường Phong Điền
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T5, 23-07-2026
|
7:30
|
13:30
|
- Một phần phường Phú Bài ( XT A TBA Phú Sơn 1)
|
Phường Phú Bài
|
7:30
|
11:30
|
- TBA BT Thành Công
|
Phường Thanh Thủy
|
7:30
|
11:30
|
Một phần phường Phú Bài (TBA Bơm Thủy Phù 4.)
|
Phường Phú Bài
|
2
|
T6, 24-07-2026
|
6:00
|
8:00
|
- Một phần Phường Phú Bài (TBA Thủy Phương 7; Đồng Tân 2; Bê Tông Nhựa 484; Resort Lavela; Thi Công cầu vượt 525, Thi công cao tốc Trường Thịnh Hương Thủy)
|
Phường Phú Bài
|
7:30
|
10:30
|
- Một phần phường Hương Thủy (XT A TBA Thủy Châu 3)
|
Phường Hương Thủy
|
8:00
|
17:30
|
- Một phần Phường Phú Bài (TBA Thủy Phương 7; Đồng Tân 2; Bê Tông Nhựa 484; Resort Lavela; Thi Công cầu vượt 525,Thi công cao tốc Trường Thịnh Hương Thủy)
|
Phường Phú Bài
|
3
|
T7, 25-07-2026
|
7:30
|
10:30
|
- Một phần phường Phú Bài (XT A TBA Cây Sen 2)
|
Phường Phú Bài
|
4
|
T3, 28-07-2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Menfrit 2 - Công ty Cổ phần Frit Huế
|
Phường Phú Bài
|
5
|
T4, 29-07-2026
|
6:30
|
17:30
|
- CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Phước Trạch ; Gạch Lộc An T1 ; Gạch Lộc An T2 ; An Lại; Nam Phổ Cần)
|
Xã Lộc An
|
|
ĐL Quảng Điền
|
1
|
T5, 27-07-2026
|
7:15
|
17:15
|
Khu vực nuôi tôm trên cát phường Phong Quảng ( gồm các TBA CD: HC530068 - Nuôi Tôm Phong Hải 1;HC530076 - NT Phong Hải 8; HD530209 - NT Phong Hải 2; HC530130 - NT Phong Hải 4; HC530132 - NT Phong Hải 9; HD530281 - RAĐA Phong Hải)
|
Phường Phong Quảng
|
TDP Hải Đông, Phường Phong Quảng, Thành phố Huế ( trạm HC530074 - Phong Hải 3;
|
2
|
T6, 24-07-2026
|
7:15
|
17:15
|
TDP Thế Chí Đông 2, Phường Phong Quảng, Thành phố Huế
|
Phường Phong Quảng
|
TDP Hải Nhuận, Phường Phong Quảng, Thành phố Huế
|
TDP Hải Thành, Phường Phong Quảng, Thành phố Huế
|
TDP Hải Phú, Phường Phong Quảng, Thành phố Huế
|
( gồm các TBA: HC530036 - Điền Hải 6; HC530072 - Phong Hải 1; HC530271 - Phong Hải 5)
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 23-07-2026
|
7:30
|
9:30
|
TDP An Hải, Phường Thuận An
|
Phường Thuận An
|
11:30
|
13:30
|
CTCP VINATEX QUỐC TẾ (TBA Dệt May Hương Phú)
|
Xã Phú Vang
|
2
|
T6, 24-07-2026
|
6:00
|
13:00
|
ANA MANDARA T1 - CTCP đầu tư và quản lý khách sạn TNHH Thuận An
|
Phường Thuận An
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 23-07-2026
|
7:00
|
11:00
|
Nhánh B TBA Lộc Tiến 3
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
8:00
|
11:00
|
TBA Trung Tâm Cứu Hộ Gấu - Ban Quản Lý Dự Án cứu hộ Gấu Việt Nam Tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã
|
Xã Phú Lộc
|
2
|
T6, 24-07-2026
|
7:00
|
12:00
|
Một phần xã Phú Lộc (Các TBA Gành Lăng, Hòa An, Tân Bình, Cầu Tư Hiền, Hải Bình, Xóm Đầm)
|
Xã Phú Lộc
|
3
|
T4, 29-07-2026
|
7:00
|
12:00
|
TBA Nước Đá Long Phụng
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
T6, 24-07-2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA TC Sơn Hải KV Hương Trà - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải
|
Phường Hương Trà
|
2
|
T7, 25-07-2026
|
8:00
|
10:00
|
Một phần xã Bình Điền (TBA Điền Lợi)
|
Xã Bình Điền
|
14:00
|
16:00
|
TBA MĐ Khe Ly 2 - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Minh Kiến
|
Phường Kim Long
|
3
|
CN, 26-07-2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Sinh Dược Phẩm Hera - CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA; Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Năng
|
Phường Hương Trà
|
4
|
T3, 28-07-2026
|
6:00
|
11:15
|
Một phần phường Hương An (TBA Cao Văn Khánh)
|
Phường Hương An
|
5
|
T4, 29-07-2026
|
7:50
|
11:00
|
Một phần phường Kim Trà (TBA Bơm Hương Toàn)
|
Phường Kim Trà
|
13:30
|
14:40
|
Một phần phường Hương An (TBA Cổ Bưu 1)
|
Phường Hương An
|
14:50
|
16:30
|
Một phần phường Hương An (TBA Cổ Bưu 2)
|
Phường Hương An