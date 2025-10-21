Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 30/10/2025 đến ngày 5/11/2025

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Hóa Châu:
|
T7, 01/11/2025
|
7:00
|
11:30
|
Nhánh A TBA Bơm Hương Vinh, Nhánh A TBA Hương Vinh 6: Thôn Thủy Phú, Thôn Triều Sơn Đông
|
T2, 03/11/2025
|
7:00
|
11:30
|
Nhánh nhánh A TBA Địa Linh 2, Nhánh C TBA Địa Linh, Nhánh A TBA Hương Vinh 2: Thôn Địa Linh, Thôn La Khê
|
T3, 04/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
TBA Phú Lương A (KV Đội QLĐ Quảng Điền)
|
2. Phường Kim Long:
|
T5, 30/10/2025
|
14:00
|
16:00
|
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Khe Ngang T1) - (KV Đội QLĐ Hương Trà)
|
T4, 05/11/2025
|
7:00
|
11:45
|
Đường Kim Long (từ số nhà 134 đến số nhà 154 ), kiệt 150 Kim Long, Nguyễn Hoàng (từ số nhà 01 đến số nhà 31 và từ số nhà 02 đến số nhà 30); Kiệt 20 Nguyễn Hoàng; Nguyễn Phúc Nguyên (từ nhà số 2 đến nhà số 4), kiệt 4 Nguyễn Phúc Nguyên (Nhánh B, D TBA Kim Long 1)
|
3. Phường Phú Xuân:
|
T5, 30/10/2025
|
6:20
|
11:20
|
- Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh), Nhật Lệ (từ số nhà 60 đến đường Phùng Hưng); Đường Hòa Bình, đường Tuệ Tĩnh (từ số nhà 18 đến số nhà 26 và từ số nhà 05 đến số nhà 07), Thạch Hãn (từ số nhà 107 đến số nhà 135 và số nhà 112 đến số nhà 140) - (TBA Canh Nông 3 ).
|
T3, 04/11/2025
|
7:50
|
13:35
|
Viện Nghiên Cứu Khoa Học Miền Trung (TBA Viện NCKH Miền Trung)
|
4. Phường An Cựu:
|
T7, 01/11/2025
|
6:00
|
14:00
|
- Đường Tôn Quang Phiệt (từ số nhà 127 đến số nhà 203), Đại Giang (từ số nhà 220 đến số nhà 342), Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Khả;
- Khu TĐC Đại học Huế.
|
T7, 01/11/2025
|
7:30
|
16:30
|
TBA An Đông 2 (KV Đội QLĐ Hương Thủy)
|
5. Phường Thuận Hóa:
|
T2, 03/11/2025
|
8:00
|
10:00
|
Công TNHH Hoàng Thương, HKD Nguyễn Văn Cường (TBA Nước đá Hoàng Thương)
|
6. Phường Phong Thái:
|
T5, 30/10/2025
|
7:30
|
11:30
|
- TBA Đồng Lâm 5, TBA Đội 6 Đồng Lâm;
- Công ty TNHH Quý Hưng (TBA Quý Hưng).
|
7. Phường Phong Điền:
|
T5, 30/10/2025
|
7:30
|
11:30
|
- TBA Khu Tái Định Cư Đồng Lâm;
- TBA Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 - A Lưới (TBA Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền).
|
T4, 05/11/2025
|
7:50
|
11:30
|
- Các TBA Định cư Mỏ Đá Đông Lâm, Phước Thọ, Đông Thái , Đông Thái 3;
- Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây dựng Tấn Hoàng (TBA TM&XD TẤN HOÀNG), Công ty CP Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Nút giao Cao tốc TL9B và TL11B).
|
8. Phường Hương Thủy:
|
T2, 03/11/2025
|
7:30
|
11:00
|
Nhánh A TBA Lương Nhơn
|
T2, 03/11/2025
|
7:30
|
11:30
|
CTCP Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (TBA Xí nghiệp 878)
|
T3, 04/11/2025
|
7:30
|
11:30
|
- TBA Tô Đà 3;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài (TBA Chiếu sáng tỉnh lộ 18).
|
9. Phường Phú Bài:
|
T5, 30/10/2025
|
7:30
|
11:30
|
Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) - (TBA Bơm Xử lý rác Phú Sơn)
|
T6, 31/10/2025
|
6:30
|
15:30
|
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Xăng dầu số 5)
|
10. Phường Thanh Thủy:
|
T7, 01/11/2025
|
6:00
|
14:00
|
Đường Nguyễn Như Đỗ (KV Đội QLĐ Nam Sông Hương)
|
T7, 01/11/2025
|
7:30
|
16:30
|
TBA Đài phát thanh TX Hương Thủy
|
11. Phường Phong Quảng:
|
T6, 31/10/2025
|
7:30
|
13:45
|
- Các TBA Quảng Công 1, 2, 4, 8; TBA Quảng Ngạn 6;
- Công ty CP Khoáng sản Huế (TBA Titan Quảng Công 1 T1).
|
12. Xã Đan Điền:
|
T4, 05/11/2025
|
7:45
|
13:30
|
- Các TBA Quảng Lợi 3, Quảng Lợi 4, Hà Công, Sơn Công;
- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tín Lợi (TBA Bơm Tín Lợi).
|
13. Xã Quảng Điền:
|
T3, 04/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
TBA La Văn Hạ, TBA Đông Xuyên
|
14. Phường Mỹ Thượng:
|
T5, 30/10/2025
|
6:00
|
8:00
|
TDP Tây Trì Nhơn, TDP Lại Thế, TDP Tây Thượng, TDP La Ỷ, TDP Nam Thượng
|
T5, 30/10/2025
|
8:00
|
10:00
|
TDP Lại Thế
|
T5, 30/10/2025
|
8:00
|
16:00
|
TDP Lại Thế, TDP Nam Thượng, TDP Trung Đông
|
T5, 30/10/2025
|
16:00
|
17:45
|
TDP Tây Trì Nhơn, TDP Lại Thế, TDP Tây Thượng, TDP La Ỷ, TDP Nam Thượng
|
T2, 03/11/2025
|
7:00
|
15:30
|
TDP Ngọc Anh
|
T4, 05/11/2025
|
6:00
|
15:00
|
TBA Ngọc Anh 2: TDP Ngọc Anh
|
15. Phường Thuận An:
|
T7, 01/11/2025
|
7:00
|
14:00
|
Thôn Hoà Duân, Thôn Tân An, Thôn Xuân An
|
16. Xã Phú Vang:
|
T3, 04/11/2025
|
7:15
|
15:00
|
Thôn Dưỡng Mong B, Thôn Thanh Lam Bồ
|
T3, 04/11/2025
|
9:30
|
17:30
|
Thôn Nam Châu, Thôn Đức Lam Trung
|
T4, 05/11/2025
|
7:00
|
15:30
|
- TBA Bơm Dưỡng Mong: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi thành phố Huế
- Bơm Dưỡng Mong B: HTX Nông nghiệp Phú Gia
- TBA Dưỡng Mong A
- TBA Dưỡng Mong B
|
17. Xã Phú Vinh:
|
T3, 04/11/2025
|
7:00
|
14:00
|
Thôn 1, Thôn 2
|
18. Xã Vinh Lộc:
|
T3, 04/11/2025
|
7:30
|
17:00
|
Thôn 4
|
19. Xã A Lưới 2:
|
T6, 31/10/2025
|
8:00
|
16:00
|
Thôn Bình Sơn
|
T2, 03/11/2025
|
8:00
|
13:00
|
Thôn 5, Thôn 6
|
20. Xã A Lưới 3:
|
T5, 30/10/2025
|
8:00
|
16:00
|
Thôn Căn Tôm, Thôn Căn Sâm, Thôn Ky Ré, Thôn Căn Te
|
21. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T5, 30/10/2025
|
8:00
|
14:00
|
- Hộ kinh doanh Bàu Ngang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA Bơm T4 Chân Mây), Công ty TNHH TMDV Du lịch và Xây dựng Cửa Đại (TBA Bê tông Cửa đại), Công ty CP Kim Long Motor Huế (TBA Thi công Kim Long MOTORS HUẾ T2);
- Các TBA Thổ Sơn 2, Tam Vị 3, Lộc Vĩnh 3.
|
22. Phường Hương Trà:
|
T5, 30/10/2025
|
8:30
|
10:30
|
Công ty cổ phần Vận tải Hùng Đạt, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Nam Điền (TBA Nam Điền)
|
T7, 01/11/2025
|
8:00
|
14:30
|
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Năng, Công ty TNHH Sinh Dược phẩm HERA (TBA Sinh Dược Phẩm Hera- T2)
|
T2, 03/11/2025
|
7:30
|
16:00
|
TBA Tứ Hạ T6
|
T4, 05/11/2025
|
7:30
|
16:00
|
TBA Tứ Phú
|
23. Phường Kim Trà:
|
T3, 04/11/2025
|
7:00
|
14:00
|
- HTX nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm tây Toàn); Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bao Vinh (TBA Xăng đầu Bao Vinh)
- Các TBA Triều Sơn Trung, Giáp Trung 2,Triều Sơn Trung 2.
|
T3, 04/11/2025
|
7:00
|
17:00
|
- Các TBA Vân Cù , Vân Cù 2, Vân Cù 3, Vân Cù 4, Vân Cù 5, An Thuận, Giáp Đông, Giáp Trung;
- Hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn (TBA Bơm Đông Toàn).
|
24. Xã Bình Điền:
|
T6, 31/10/2025
|
7:30
|
12:30
|
TBA Hương Thọ 8, TBA Bình Thành 3
|
25. Xã Khe Tre:
|
T3, 04/11/2025
|
8:00
|
11:00
|
Thôn Dỗi, thôn Ria Hố, thôn Lộc Hưng, thôn Mỹ Hưng
|
T3, 04/11/2025
|
11:00
|
14:00
|
Thôn Lộc Hưng
|
26. Xã Nam Đông:
|
T4, 05/11/2025
|
8:00
|
12:00
|
Thôn Hợp Hòa, Thôn Lâp, Thôn Ta Lu, Thôn Atin