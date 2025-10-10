Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 23/10 đến ngày 29/10

|
Ngày
Thời gian
Khu vực
Bắt đầu
Giờ:phút
Kết thúc
Giờ:phút
I/ Các Phường:
1. Phường Phong Điền:
24/10/2025
7:00
12:30
- Các TBA Vinh Phú, Vinh Phú 2, Vinh Phú 3, Lộc Lợi , Lộc Lợi 3;
- Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc (TBA Xi măng Đồng Lâm 6.1, TBA Xi măng Đồng Lâm 6.2)
2. Phường Phong Thái:
23/10/2025
7:00
10:00
Công ty Cổ phần Bình Minh Huế (TBA Solar Bình Minh Huế)
10:00
13:00
Công ty Cổ phần Mặt Trời Huế (TBA Solar Mặt Trời Huế)
13:30
16:30
Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA Solar Lý Quốc Hưng)
3. Phường Phong Quảng:
24/10/2025
7:30
16:30
Nhánh B TBA Phong Hải 1; Nhánh A TBA Phong Hải 5
4. Phường Hương Trà:
23/10/2025
7:30
16:00
TBA Tứ Hạ T6
24/10/2025
7:30
16:00
TBA Tứ Phú
5. Phường Kim Trà:
25/10/2025
7:00
17:00
Các TBA La Chữ 2, La Chữ 4, Trường Thi, Quê Chữ 2, Quê Chữ 3
6. Phường Kim Long:
27/10/2025
6:20
11:30
- Trường Tiểu Học Hương Long - 59 Lý Nam Đế;
- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 230), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ (TBA An Ninh Hạ 4);
- Đường Phạm Tu, Lý Nam Đế (từ số nhà 248 đến số nhà 276), kiệt: 248, 252, 268 Lý Nam Đế (TBA Phạm Tu 1, TBA Phạm Tu 2);
- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 234 đến chùa Kim Sơn) - (TBA Bơm Hương Long);
- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78), kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật (TBA Trúc Lâm 4);
- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 40 đến số nhà 166), kiệt: 6, 8, 28, 34, 39, 42, 59, 68, 78, 100, 114, 132, 156, 164, 166 Nguyễn Hữu Dật, Tổ 8 Trúc Lâm thuộc Phường Hương Long (cũ); Kiệt: 240, 252 Lý Nam Đế; Thôn An Ninh Thượng, phường Hương Long (cũ) - (các TBA Trúc Lâm 1, 2, 3, 5 và các TBA An Ninh Thượng, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Dật 2).
28/10/2025
6:00
7:40
- Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn) - (TBA Kim Long 3);
- Đường Vạn Xuân (từ số nhà 59 đến số nhà 109 Vạn Xuân); Kiệt: 75 và 95 Vạn Xuân (TBA Vạn Xuân 3).
7. Phường Hương An:
24/10/2025
13:30
15:10
-Công ty Cổ phần Bến Xe Huế số132 Lý Thái Tổ;
- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 162 đến đường Nguyễn Văn Linh) - (TBA Lý Thái Tổ 1).
25/10/2025
6:00
13:30
- Bệnh viện Da liễu thành phố Huế, Bệnh viện Phổi thành phố Huế (Nguyễn Văn Linh, Phường Hương An); Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế số 54 Tản Đà (TBA TTPC Bệnh Xã Hội);
- Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3 phường Hương An, Lễ Khê (TBA Thống Nhất 6);
- Ban Quản Lý Chợ Hương Sơ-58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ thuộc phường Hương An,Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ, Phường Hương An (TBA Tái định cư Hương Sơ);
- Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3, Phường Hương An; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ, Phường Hương An (TBA Tái định cư Hương Sơ 2);
Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ 5, Tổ 6, tô 7, khu vực 3, Phường Hương An; Tổ 8, khu vực 4, P Hương An; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An (TBA Thống Nhất 7);
- Kiệt 121 Trần Quý Khoáng (TBA Trần Quý Khoáng);
- Xóm 1; Xóm 2, Lệ Khê, P Hương An; Tổ 5, KV2. P Hương An; Tổ 8, KV 4, P Hương An; 122 đến 147 đường Trần Quý Khoáng, (TBA Thống Nhất 3).
7:00
17:00
|
TBA Bồn Phổ 1, Bồn Phổ 2, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, UBND phường Hương An;
28/10/2025
7:30
14:00
|
Nhánh A TBA Nham Biều 1
8. Phường Phú Xuân:
23/10/2025
6:00
8:00
- Trường THCS Thống Nhất số 35 Đặng Dung ;
- Đường Mai Thúc Loan (từ Lê Thánh Tôn đến đường Ngô Đức Kế), Lê Thánh Tôn (từ đường Mai Thúc Loan đến đường Nguyễn Chí Diểu), Nguyễn Biểu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Ngô Đức Kế), Ngô Đức Kế (từ đường Mai Thúc Loan đến đường Đặng Dung), Nguyễn Chí Diểu (từ số nhà 48 đến số nhà 50) - (TBA Nguyễn Biểu)
24/10/2025
8:10
9:40
- Đường Ngô Đức Kế (từ Nguyễn Chí Diễu đến Ông Ích Khiêm); Xuân 68 (từ Hàn Thuyên đến Ông Ích Khiêm); Hàn Thuyên (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68); Đinh Công Tráng (từ Lê Thánh Tôn đến Xuân 68), kiệt: 24, 28, 38 Lê Thánh Tôn (TBA Ngô Đức Kế).
29/10/2025
7:00
16:10
Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 295 và số nhà 296 đến Cầu Bãi Dâu) - (TBA Tăng Bạt Hổ 3)
9. Phường Thuận An:
27/10/2025
6:00
16:00
TDP Diên Trường
10. Phường Hóa Châu:
23/10/2025
6:20
13:00
Thôn Triều Sơn Nam: (TBA Hương Vinh 1, Nhánh A TBA Hương Vinh 5)
7:30
16:45
TBA Phú Lương A: TDP Phú Lương A
27/10/2025
7:30
13:30
TDP Vân Quật Thượng, TDP Tiến Thành
11. Phường Thuận Hóa:
25/10/2025
6:00
14:00
Đường Bến Nghé (từ số nhà 65 đến số nhà 79), Trần Quang Khải (từ số nhà 66 đến số nhà 78).
7:00
10:30
Đường Nguyễn Công Trứ (từ số nhà 48 đến số nhà 80), Bà Triệu (từ số nhà 02 đến số nhà 26).
12. Phường An Cựu:
23/10/2025
6:00
14:00
Đường Tôn Quang Phiệt (từ số nhà 127 đến số nhà 203), Đại Giang (từ số nhà 220 đến số nhà 342), Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Khả, Khu TĐC Đại Học Huế
|
|
|
An Đông 2
13. Phường Thanh Thủy:
23/10/2025
6:00
14:00
Đường Nguyễn Như Đỗ
24/10/2025
7:30
11:30
- Các TBA Thủy Dương 7, Thượng Lâm 2, Thanh Dạ;
- Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (TBA Cây Xăng An Tây); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA CS Đèn đường Võ Văn Kiệt); Công ty cổ phần Thiên An (TBA SÂN GOLF HUẾ ); TBA Trường THPT Thực hành Sư phạm
25/10/2025
7:30
9:30
Công ty Cổ phần Viên nén Năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Lâm Sản Thủy Phương T2)
9:00
11:00
Thuế Thành phố Huế (TBA Chi cục Thuế KV Hương Phú)
27/10/2025
6:00
13:00
TDP Cầu Kênh, TDP Giáp Nam
14. Phường Hương Thủy:
23/10/2025
7:30
11:00
Nhánh A TBA Lương Nhơn
15. Phường Phú Bài:
23/10/2025
7:30
16:30
TBA Đài phát thanh TX Hương Thủy
28/10/2025
7:30
16:30
- Các TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế); Phú Bài 2; Phú Bài 8; Khoáng Sản SH 2; Khoáng Sản SH 1; Phú Lương 1; Phú Lương 4; Phú Bài 5; Nguyễn Khoa Văn);
- CTCP Cơ khí và Xây dựng công trình 878 (TBA Xí nghiệp 878).
16. Phường Dương Nỗ:
10/27/2025
6:00
16:00
TDP Mỹ An
II/ Các Xã:
1. Xã Quảng Điền:
23/10/2025
7:30
16:45
TBA Đông Xuyên, TBA La Vân Hạ
2. Xã Phú Vinh:
28/10/2025
7:00
13:30
Xã Phú Vinh
3. Xã Phú Hồ:
23/10/2025
6:30
15:30
Thôn Giang Đông A, Giang Đông B, Lê Xá Đông, Lê Xá Tây, Lương Lộc, Khê Xá
27/10/2025
6:00
13:00
Xã Phú Hồ
4. Xã Phú Vang:
24/10/2025
7:15
15:00
Thôn Dưỡng Mong B, Thôn Thanh Lam Bồ
9:30
17:30
Thôn Nam Châu, Thôn Đức Lam Trung
5. Xã Vinh Lộc:
24/10/2025
7:30
17:00
Thôn 4
6. Xã A Lưới 1:
28/10/2025
8:00
17:00
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 203)
7. Xã A Lưới 2:
24/10/2025
8:00
11:00
Công ty TNHH một thành viên Thanh Bình An (TBA Mỏ đá Sơn Thủy)
8. Xã A Lưới 4:
27/10/2025
8:00
13:00
Thôn Liên Hiệp, Thôn Cưr Xo, Thôn Ba Lạch
29/10/2025
8:00
11:00
Thôn Paris Kavin