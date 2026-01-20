Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 29/1/2026 đến ngày 4/2/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 29/01/2026
|
7:30
|
10:40
|
Đường Nguyễn Trãi (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Yết Kiêu), kiệt: 126. 127 130, 145 Nguyễn Trãi (Nhánh B TBA Yết Kiêu)
|
7:50
|
10:00
|
Viện Nghiên Cứu Khoa Học Miền Trung số 321 Huỳnh Thúc Kháng (TBA Viện NCKH miền Trung)
|
T6, 30/01/2026
|
15:00
|
16:10
|
Trường Tiểu Học Thuận Thành, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt - Khách sạn Đường Sắt (131 Thạch Hãn);
Đường Tuệ Tĩnh (từ số nhà 12 đến đường Phùng Hưng), Phùng Hưng (từ đường Tuệ Tĩnh đến số nhà 50 và 71), Đặng Thái Thân (từ đường Phùng Hưng đến Trường Tiểu học Thuận Thành) - (TBA Phùng Hưng).
|
2. Phường Hương An:
|
T5, 29/01/2026
|
13:10
|
15:00
|
Đường Lê Duẩn (từ số nhà 400 đến số nhà 522 và từ số nhà 349 đến số nhà 431), Thái Phiên (từ đường Lê Duẩn đến đường Tôn Thất Thiệp (TBA An Hòa 2)
|
T7, 31/01/2026
|
8:00
|
16:50
|
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (TBA Trung Tâm Pháp Y)
|
T2, 02/02/2026
|
6:30
|
16:10
|
- Công ty Cổ phần Bến Xe Huế số 132 Lý Thái Tổ;
- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 162 đến đường Nguyễn Văn Linh)- (TBA Lý Thái Tổ 1);
- Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Bến xe phía Bắc);
- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 62 đến số nhà 132 và từ số 01 đến số nhà 105 Nguyễn Văn Linh), kiệt 100 và kiệt 122 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đăng Đệ, Tổ 5 KV2 phường An Hòa (cũ), kiệt 100 và 110 Lý Thái Tổ (TBA Lý Thái Tổ 3)
|
T3, 03/02/2026
|
7:50
|
11:30
|
Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 03 đến số nhà 105), Nguyễn Đăng Đệ, kiệt 83 và 100 Lý Thái Tổ. (Nhánh B TBA Tây An 4)
|
3. Phường Kim Long:
|
T5, 29/01/2026
|
14:30
|
16:30
|
Hợp tác xã Xuân Long (TBA Xuân Long 5). (KV Đội QLĐ Hương Trà)
|
15:10
|
17:00
|
- Bệnh viện Tâm thần Huế số 39 Phạm Thị Liên;
- Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 29 đến số nhà 79 và từ số nhà 36 đến số nhà 136), kiệt: 35, 36, 37, 39, 42, 50, 60, 63, 69, 104 Phạm Thị Liên (TBA Kim Long 5).
|
T6, 30/01/2026
|
6:30
|
12:30
|
TBA Hương Hồ 4. (KV Đội QLĐ Hương Trà)
|
T3, 03/02/2026
|
13:30
|
17:00
|
Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 40 đến số nhà 92), Kiệt: 15, 34, 38, 59, 68, 78, Nguyễn Hữu Dật (TBA Trúc Lâm 1)
|
T4, 04/02/2026
|
7:30
|
14:00
|
Công ty TNHH Hòa Nga (TBA Hòa Nga T2). (KV Đội QLĐ Hương Trà)
|
4. Phường Thuận Hóa:
|
T5, 29/01/2026
|
7:30
|
11:15
|
Trung tâm Điện ảnh thành phố Huế (TBA Nhà văn hóa Trung tâm)
|
T6, 30/01/2026
|
7:30
|
11:15
|
Trần Phú (từ số 01 đến số 25)
|
CN, 01/02/2026
|
13:15
|
17:00
|
- Văn phòng Thành ủy: 54 Hùng Vương (TBA Tỉnh ủy TT-Huế); Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế: 58 Hùng Vương (TBA Đài phát thanh Huế);
- Công an thành phố: 52 Hùng Vương; Đường Hùng Vương (từ số 52 đến số 78); Nguyễn Thị Minh Khai (TBA Bến xe An Cựu)
|
5. Phường Vỹ Dạ:
|
T5, 29/01/2026
|
13:15
|
17:00
|
Các TBA Khu A An Vân Dương, TBA Manor Crown T1, TBA Manor Crown T2: Khu A Khu ĐTM An Vân Dương, Chung cư The Manor Crown.
|
6. Phường An Cựu:
|
T6, 30/01/2026
|
7:30
|
11:15
|
Đường Lương Văn Can, Phan Chu Trinh (từ số 184 đến số 244)
|
7. Phường Phong Thái:
|
T6, 30/01/2026
|
6:30
|
9:30
|
Công ty Cổ phần Bình Minh Huế (TBA Solar Bình Minh Huế)
|
9:30
|
12:30
|
Công ty Cổ phần Mặt Trời Huế (TBA Solar Mặt Trời Huế)
|
13:30
|
16:30
|
Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA Solar Lý Quốc Hưng)
|
8. Phường Phong Điền:
|
CN, 01/02/2026
|
8:00
|
16:00
|
- Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Hùng Đạt, Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc, Công ty TNHH B'LAO SPORT (TBA Scavi Med);
- Công ty Cổ phần đầu tư Lâm Hưng Phát (TBA Đinh Hương);
- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Viteccons, Công ty TNHH Xây dựng thương mại du lịch Khánh Dung (TBA NM may JA )
|
9. Phường Phong Dinh:
|
T4, 04/02/2026
|
8:00
|
11:00
|
Tổ dân phố Siêu Quần (Nhánh B TBA Siêu Quần)
|
10. Phường Phú Bài:
|
T5, 29/01/2026
|
7:30
|
11:00
|
Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao trường Phú Bài)
|
7:30
|
14:30
|
TBA Bàu Đa 3
|
T3, 03/02/2026
|
7:30
|
15:30
|
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Công ty CP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế (TBA Nhà máy Chế biến Gỗ KCN )
|
11. Phường Thanh Thủy:
|
T3, 03/02/2026
|
6:30
|
14:00
|
TBA Thủy Phương 2
|
12. Phường Phong Phú:
|
T5, 29/01/2026
|
7:15
|
13:45
|
TBA Điền Hòa 7
|
T6, 30/01/2026
|
8:05
|
11:30
|
Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA Nuôi tôm Điền Môn 1)
|
13. Xã Quảng Điền:
|
T5, 29/01/2026
|
8:00
|
11:30
|
TBA Bắc Phước 2, TBA Bắc Phước 3
|
13:30
|
17:00
|
TBA Phú Lương B
|
T4, 04/02/2026
|
8:00
|
14:40
|
TBA Xuân Dương 2
|
13:30
|
14:40
|
TBA Bơm Quảng An
|
14. Phường Hóa Châu:
|
T6, 30/01/2026
|
8:00
|
12:00
|
TBA Tây Thành, TBA Chợ Quảng Thành
|
13:30
|
17:00
|
TBA Kim Đôi 2, TBA Chợ Quảng Thành 2
|
15. Xã Đan Điền:
|
T3, 03/02/2026
|
8:00
|
11:40
|
TBA Nghĩa Lộ 2
|
T4, 04/02/2026
|
7:45
|
16:15
|
TBA UBND xã Quảng Phú (cũ)
|
16. Xã Vinh Lộc:
|
T2, 02/02/2026
|
7:30
|
17:00
|
Thôn 4
|
T3, 03/02/2026
|
8:00
|
12:30
|
TBA Vinh Giang 6. (KV Đội QLĐ Phú Lộc)
|
08:30
|
13:00
|
TBA Vinh Hải 4. (KV Đội QLĐ Phú Lộc)
|
17. Xã Phú Vang:
|
T2, 02/02/2026
|
7:15
|
15:00
|
Thôn Dưỡng Mong B, Thôn Thanh Lam Bồ
|
9:30
|
17:30
|
Thôn Nam Châu, Thôn Đức Lam Trung
|
T5, 29/01/2026
|
7:00
|
17:00
|
UBND xã Phú Vang (TBA UBND huyện Phú Vang); Trung tâm y tế Phú Vang (TBA Trung tâm y tế Phú Vang)
|
18. Phường Dương Nỗ:
|
T6, 30/01/2026
|
7:30
|
10:00
|
TDP Thạch Căng, TDP Dương Nỗ Cồn, TDP Mậu Tài, TDP Phò An
|
19. Xã A Lưới 2:
|
T5, 29/01/2026
|
8:00
|
11:00
|
Thôn 6, Thôn 7
|
13:30
|
17:00
|
Thôn 5, Thôn 6, Thôn 7
|
16:00
|
17:00
|
Thôn Kleng A Bung, Thôn Âr Kêu Nhâm, Thôn Pất Đuh
|
T2, 02/02/2026
|
7:30
|
16:00
|
Thôn 2
|
9:30
|
16:00
|
Thôn 1
|
20. Xã A Lưới 3:
|
T5, 29/01/2026
|
8:00
|
11:30
|
Thôn Căn Tôm, Thôn Căn Sâm, Thôn Ky Ré, Thôn Căn Te
|
13:00
|
15:30
|
Thôn A Đâng, Thôn Y Reo
|
T6, 30/01/2026
|
8:00
|
17:00
|
Thôn A Đên, Thôn A Xáp
|
21. Phường Kim Trà:
|
T5, 29/01/2026
|
8:00
|
10:30
|
Công ty TNHH Sản xuất Đại Phú Thắng, Trại giam Bình Điền (TBA K1 Trại Giam Bình Điền)
|
T6, 31/01/2026
|
6:30
|
17:45
|
TBA Giáp Thượng, Quê Chữ 1
|
8:00
|
16:30
|
Các TBA Bơm Hương Toàn, UBND Phường Hương Xuân, Đông Xuân 4, Đông Xuân 5
|
T2, 02/02/2026
|
8:00
|
14:00
|
TBA Quê Chữ 3
|
T3, 03/02/2026
|
8:00
|
14:00
|
XT B TBA La Chữ 4