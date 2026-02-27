Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 12/3/2026 đến ngày 18/3/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 12/03/2026
|
13:30
|
17:30
|
- Đường Ngô Thế Lân (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Văn Kỷ) (TBA Ngô Thế Lân);
- Đường Triệu Quang Phục (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Cư Trinh), kiệt 15 Thạch Hãn (TBA Triệu Quang Phục);
- Ban Quản Lý Chợ Tây Lộc số 209 Nguyễn Trãi; Đường Lê Đại Hành (từ đường Trần Khánh Dư đến Nguyễn Trãi), Trần Quốc Toản (từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Hoàng Diệu) - (TBA Trần Quốc Toản);
- Đường Trần Quốc Toản (từ đường Hoàng Diệu đến đường Ngô Thế Lân), Ngô Thế Lân (từ nhà số 01 đến đường Nguyễn Trãi), Hoàng Diệu (từ số nhà 20 đến đường Trần Quốc Toản); Kiệt: 15, 19, 20, 26, 35 Hoàng Diệu (TBA Tây Lộc 1);
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế, Công ty TNHH MTV TMDV Uyên Phương, Công ty TNHH MTV TMDV Phát Hoàng Đạt; Đường Hoàng Diệu (từ đường Đạm Phương đến đường Nguyễn Trãi), Đạm Phương (từ đường Hoàng Diệu đến đường Lê Đại Hành), Thân Trọng Một (từ đường Đạm Phương đến đường Nguyễn Trãi) - (TBA Dệt Phú Xuân).
|
T4, 18/03/2026
|
13:30
|
17:30
|
Đường Xuân 68 từ ngã tư Mai Thúc Loan đến ngã 3 đường Hàn Thuyên; Kiệt 86, 93 đường Xuân 68; Hộ Kinh doanh Nguyễn Duy Trí (TBA Nguyễn Chí Diễu)
|
2. Phường Hóa Châu:
|
T3, 17/03/2026
|
6:30
|
12:45
|
TBA Thanh Hà. (KV Đội QLĐ Quảng Điền)
|
7:00
|
12:00
|
TBA Địa Linh 2: TDP La Khê
|
12:45
|
18:00
|
TBA Tây Thành: TDP Tây Thành. (KV Đội QLĐ Quảng Điền)
|
13:30
|
17:30
|
TBA Hương Vinh: Thôn Triều Sơn Nam
|
3. Phường Hương An:
|
T6, 13/03/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Cổ Bưu T1. (KV Đội QLĐ Hương Trà)
|
T4, 18/03/2026
|
7:00
|
12:00
|
Tổ: 3, 5, 7, 8, 9, 10 thuộc KV3; KV 4 Phường Hương An (TBA Thống Nhất 2)
|
4. Phường Thủy Xuân:
|
T5, 12/03/2026
|
8:00
|
11:30
|
- Các kiệt 47, 79, 106, 112 Minh Mạng, Võ Văn Kiệt (từ số 02 đến 20);
- Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Đông (TBA Minh mạng 2)
|
5. Phường An Cựu:
|
T5, 12/03/2026
|
13:30
|
16:30
|
Đường Tôn Quang Phiệt (từ số 87 đến số 203), Đại Giang (từ số 220 đến số 242), Nguyễn Như Đô, Đỗ Nhuận.
|
6. Phường Phong Điền:
|
T5, 12/03/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Lộc Lợi 2: TDP Tân Lập, TDP Bình An
|
7:30
|
11:30
|
Công ty TNHH KDTM và DV VINFAST (Trạm sạc Vinfast - Trạm nghỉ dừng nhà hàng 27)
|
9:30
|
11:00
|
Tổ dân phố Vinh Phú, tổ dân phố Vinh Ngạn (TBA Vinh Phú)
|
13:30
|
15:00
|
TBA Phong Xuân: TDP Tân Lập, TDP Bình An, TDP Xuân Điền Lộc,TDP Điền Lộc 1, TDP Điền Lộc 2
|
7. Phường Phong Dinh:
|
T5, 12/03/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Đức Phú 2: TDP Đức Phú
|
9:30
|
11:00
|
TBA Chánh An: TDP Chính An
|
13:30
|
15:00
|
TBA Vân Trình 1: TDP Tây Phú, TDP Vân Trình 1
|
15:30
|
17:00
|
TBA Trung Thạnh 2: TDP Trung Thạnh
|
8. Phường Phong Thái:
|
T3, 17/03/2026
|
7:00
|
8:30
|
|
7:00
|
17:00
|
TBA Nam Sơn: TDP Hiền Sỹ
|
15:30
|
17:00
|
|
T4, 18/03/2026
|
7:30
|
10:30
|
- TBA Khu nhà ở CN Scavi: TDP Hưng Long, TDP Thượng Hòa
- Công ty SCAVI Huế (TBA Nhà ở CN Scavi).
|
7:30
|
15:30
|
TBA Cổ Bi 1: TDP Cổ Bi 1, TDP Cổ Bi 2
|
9. Phường Phú Bài:
|
T5, 12/03/2026
|
7:30
|
11:30
|
Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao Trường Phú Bài - Trung đoàn 6)
|
T6, 13/03/2026
|
7:30
|
8:30
|
- TBA Bàu Đa 3
|
T3, 17/03/2026
|
7:30
|
14:30
|
- Các TBA Phú Sơn 3, Định cư Phú Sơn (T1) ;
- Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân, Trang Trại Chăn Nuôi Hùng Vân, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại SPT (TBA Trang trại chăn nuôi Hùng Vương)
|
10. Phường Hương Thủy:
|
T3, 17/03/2026
|
7:30
|
13:30
|
TBA Lợi Nông 2
|
11. Phường Thanh Thủy:
|
T5, 12/03/2026
|
8:30
|
14:30
|
Các TBA Thủy Dương 1, 2, 5, 6, 8, 9;
- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải - THACO); Công ty CP Phát triển TMDV Ô tô Huế (TBA Ô tô Trường Hải 2); Công ty TNHH TP SERVER (TBA Tuấn Phát).
|
CN, 15/03/2026
|
7:30
|
11:30
|
Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương (TBA Bơm Thủy Phương )
|
12. Xã Hưng Lộc:
|
T4, 18/03/2026
|
7:30
|
13:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang 2)
|
13. Xã Đan Điền:
|
T6, 13/03/2026
|
8:30
|
11:30
|
Công ty TNHH KD TM và DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast Quảng Lợi - CHXD PV OIL QUẢNG LỢI)
|
14. Phường Phong Phú:
|
T6, 13/03/2026
|
6:30
|
12:45
|
TBA Điền Hòa 2
|
15. Phường Phong Quảng:
|
T6, 13/03/2026
|
12:45
|
18:00
|
TBA Phong Hải 1
|
T4, 18/03/2026
|
6:30
|
12:45
|
TBA Quảng Ngạn 5
|
12:45
|
18:00
|
Hộ nuôi tôm Mai Văn Linh, Hộ kinh doanh Trần Minh, Cơ sở Nuôi tôm Hoàng Xuân Hợp (TBA Nuôi tôm Phong Hải 2) (HD530209)
|
16. Xã A Lưới 1:
|
T3, 17/03/2026
|
7:30
|
17:30
|
- Chi cục hải quan khu vực IX (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân, TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân)
|
T4, 18/03/2026
|
7:30
|
17:30
|
|
17. Xã A Lưới 4:
|
T5, 12/03/2026
|
8:00
|
14:30
|
Thôn Ka Vá, Thôn Tru - Chaih, Thôn Loah - Ta Vai, Thôn Ka Vá
|
T6, 13/03/2026
|
8:30
|
14:30
|
Thôn Ka Nôn 2
|
18. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T5, 12/03/2026
|
7:30
|
12:30
|
- Hộ Kinh Doanh Hồ Đức Việt, Hồ Đức Việt, Công an thành phố Huế, Trần Văn Ngọc( NTTS), Cảng Vụ Hàng Hải Thừa Thiên Huế (TBA Cảng Vụ Chân Mây); Công ty CP Khoáng sản Hataco (TBA BT Mạnh Linh); Ban Quản lý DA ĐTXD Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T4 Chân Mây, TBA CS T5 Chân Mây); Công ty TNHH LOGISTICS SUNRISE (TBA CS T4 Chân Mây); Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV OIL miền Trung tại Thừa Thiên Huế (TBA Kho Xăng Dầu Chân Mây); Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây Thuộc Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Kiểm soát Biên Phòng Cảng Chân Mây); Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA Hải Quan Chân Mây); Chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (TBA Kè Chắn Sóng Lũng Lô); Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Phúc Thịnh (TBA Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh); Công ty CP Cảng Chân Mây (các TBA Vận Tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 2 T1, Bến Cảng Số 2 T2, Cảng Chân Mây); Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế (TBA Bến cảng số 3 T1&T2); Công ty TNHH Đầu tư và XD LONG PHỤNG, Cơ sở SX nước đá LONG PHỤNG (TBA Bê tông Long Phụng); Công ty CP Phú Thái GLOBAL (TBA Phú thái); Công ty CP Hàng hải Vsico (TBA Bến Cảng Số 4,5); Công ty CP Kết cấu thép và Thiết bị nâng Việt Nam (TBA Logistics Chân Mây)
|
T3, 17/03/2026
|
8:00
|
12:30
|
TBA Lộc Vĩnh 5
|
19. Xã Lộc An:
|
T4, 18/03/2026
|
8:00
|
15:30
|
- Các TBA Lộc Hòa 2, 6, 8;
- Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Chăn Nuôi Lộc Hòa)
|
20. Phường Kim Trà:
|
T5, 12/03/2026
|
8:00
|
11:00
|
TBA Phú Ổ 2, TBA Phú Ổ 5
|
13:30
|
15:30
|
TBA An Đô 2
|
T3, 17/03/2026
|
8:00
|
11:30
|
TBA Tây Xuân 2
|
8:30
|
9:30
|
TBA Tây Xuân 7
|
21. Phường Hương Trà:
|
T6, 13/03/2026
|
8:00
|
14:00
|
- TBA Lại Bằng;
- TBA CC ĐH Nông Lâm Huế.
|
T3, 17/03/2026
|
8:30
|
11:30
|
TBA Phú Ốc 3
|
13:30
|
17:00
|
TBA Bơm Hương Văn
|
14:00
|
16:00
|
TBA Tứ Hạ T4
|
22. Phường Kim Long
|
T4, 18/03/2026
|
8:00
|
15:00
|
- TBA Xước Dũ, TBA Xước Dũ 2;
- Công ty TNHH MTV Dũng Thịnh, Đặng Văn Vệ, Công ty TNHH Hòa Nga, Công ty TNHH DV SX PDM Việt Nam, Tôn Nữ Thị Hương, Đặng Văn Sỹ, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế, Công ty TNHH TM và SX Gỗ Nam Tiến (TBA Hòa Nga T2)
|
23. Xã Long Quảng:
|
T3, 17/03/2026
|
7:30
|
13:10
|
Toàn bộ xã Long Quảng
|
24. Xã Nam Đông:
|
T3, 17/03/2026
|
7:30
|
8:00
|
Thôn Hợp Hòa. Thôn A Tin, Thôn Talu, thôn Tarinh, thôn Lập, Thôn Phú Thuận, Thôn Phú Nhuận, thôn Tây Linh, thôn Thuận Lộc
|
12:40
|
13:10
|
Thôn Hợp Hòa. Thôn A Tin, Thôn Talu, thôn Tarinh, thôn Lập, Thôn Phú Thuận, Thôn Phú Nhuận, thôn Tây Linh, thôn Thuận Lộc