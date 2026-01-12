Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 22/1 đến ngày 28/1

|
Ngày
Thời gian
Khu vực
Bắt đầu
Giờ:phút
Kết thúc
Giờ:phút
1. Phường Hương An:
T3, 27/01/2026
14:30
16:50
Hạ tầng Kỹ thuật KDC Bắc Hương Sơ (KV8) - (Nhánh D TBA Hương Sơ 7)
15:00
17:00
TBA Cổ Bưu T2. (KV Đội QLĐ Hương Trà)
T4, 28/01/2026
6:30
16:10
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Bích (Đường số 6, cụm Công nghiệp An Hòa, Phường Hương An) - (TBA Ngọc Bích);
- Công ty TNHH TMDV Lộc Thọ (Số 5 đường số 3, cụm công nghiệp An Hòa) - (TBA KCN Hương Sơ 3);
- Công ty TNHH Phát Đạt, Công ty TNHH Minh Hòa, Hộ kinh doanh Trần Ngọc Ký, Công ty Cổ phần PBT Homes, Công ty TNHH Cơ khí thiết bị và Công nghệ HKT, Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghiệp Phan Nguyễn, Công ty TNHH N&Q Bảo Tín Silitek, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Khởi Minh, Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Kinh (TBA KCN Hương Sơ 4);
- HTX Nông nghiệp Tây An (TBA Bơm Bắc Hương Sơ);
- Khu Định cư Hương Sơ GĐ 3 và 4, KQH Bắc Hương Sơ; Đường Cần Vương, Tạ Hiện, Phạm Thận Duật, Trần Văn Dư (TBA Hương Sơ 4 và TBA Định cư An Hòa 2);
- Đường Mai Lượng (từ đường Phạm bành đến đường Đức Bưu), Trần Quý Khoáng (từ số 107 đến số 121); Kiệt: 111, 115, 119 Trần Quý Khoáng, KQH Hương Sơ GĐ4 (TBA Đức Bưu 3).
2. Phường Phú Xuân:
T3, 27/01/2026
7:10
9:30
-Trường THPT Gia Hội- 80 Nguyễn Chí Thanh;
- Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số 53 đến số 91 và từ số 84 đến số 106), kiệt 271 Chi Lăng (Nhánh B, D TBA Nguyễn Chí Thanh 1)
9:30
13:30
|
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Mạc Đỉnh Chi) - (TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm)
3. Phường Thủy Xuân:
T3, 27/01/2026
7:30
9:30
|
Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong (TBA Lâm Nghiệp Tiền Phong)
7:30
11:15
|
Đường Bùi Thị Xuân (từ số 368 đến 552), đường Long Thọ.
4. Phường Thuận Hóa:
T3, 27/01/2026
10:00
11:45
|
Công Ty TNHH Khách Sạn Mondial Huế (TBA Khách sạn Mondial)
13:00
16:45
|
- Đường Trần Quang Khải, Phó Đức Chính;
- Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Khách sạn Queen); Nhà khách Duy Tân (Bộ tư lệnh Quân khu 4) - (TBA Khách sạn Duy Tân 2); Trường Cao đẳng Du lịch Huế (TBA Trường Cao đẳng Du lịch Huế), Doanh Nghiệp Tư Nhân An Phước (TBA DNTN An Phước).
T4, 28/01/2026
7:00
8:15
|
Đường Thiên Thai (từ số 77 đến số 99), Công an thành phố Huế (TBA Tạm giam Ngũ Tây)
13:00
15:00
|
Đường Trần Thúc Nhẫn (từ số 18 đến 68)
13:30
16:30
|
Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành (TBA Khách sạn Kinh Thành)
15:00
16:00
|
Đường Thiên Thai (từ số 77 đến số 99), Công an thành phố Huế (TBA Tạm giam Ngũ Tây)
15:00
17:00
|
Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế (TBA Trường CN Kỹ thuật)
5. Phường An Cựu:
T4, 28/01/2026
8:30
14:45
|
Công ty Cổ Phần INNHUE (TBA Khách sạn ANHILL )
6. Phường Phong Dinh:
T3, 27/01/2026
7:00
12:00
|
- Các TBA Trung Thạnh 2, TBA Chánh An, TBA Chánh An 2; Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Chính An (TBA Bơm Chánh An, TBA Ô Sa Nhơn, Bơm Ô.Đồng Bèn-CD530124); Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Cồn Lôi).
- HTX sản xuất nông nghiệp Trung Thạnh, HTX Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (Bơm Đạt Nhất). (KV Đội QLĐ Quảng Điền)
7. Phường Phong Thái:
T3, 27/01/2026
8:00
14:00
|
Tổ dân phố Thượng An 2: Nhánh A Thượng An 6, Nhánh B TBA Bệnh viện Đa Khoa Phong An 1
T4, 28/01/2026
7:30
12:30
|
- Các TBA Ánh sáng NM Thanh Tân, TBA Đồng Lâm 3, TBA Đồng Lâm 4, TBA Đông An;
- Công ty Cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Nhà máy Thanh Tân - CD530158);
- Chi nhánh Công ty Cổ phần FOCOCEV Việt Nam - Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An, TBA Tinh bột sắn T1 và TBA Tinh bột sắn T2);
- Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An);
- Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên (TBA Nam Lợi);
- Chi nhánh Công ty Cổ phần 1-5 Nhà máy gạch Tuynen 1-5 (TBA Gạch 1.5)
- Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 1-5 (TBA Lâm nghiệp 1/5 - CD530220);
- Chi nhánh Công ty Cổ phần 1-5 - Xí nghiệp trồng rừng và sản xuất cây giống Hoàng Bằng (TBA Hoàng Bằng).
8. Xã Đan Điền:
T4, 28/01/2026
8:00
14:00
|
Nhánh A TBA Phú Lễ 1: Thôn Phú Lễ
9. Phường Hương Thủy:
T3, 27/01/2026
8:30
9:30
|
TBA Thủy Châu 1;
TBA Đèn đường Thủy Châu.
10. Xã Lộc An:
T4, 28/01/2026
7:30
15:30
|
Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Lộc An (TBA Gạch Lộc An T1, Gạch Tuynen Lộc An)
11. Phường Phong Phú:
T3, 27/01/2026
8:15
11:10
|
- TBA Điền Hòa 3, TBA Nuôi tôm Điền Hòa 1;
- Hộ kinh doanh Hồ Duy Lành, Hộ kinh doanh Trần Xuân Ánh, Hộ Kinh doanh Trần Dược, Hộ kinh doanh Hồ Đích (TBA Nuôi tôm Điền Hòa 2); Hộ kinh doanh Lê Tường, Hộ kinh doanh Trần Tiến (TBA Nuôi tôm Điền Hòa 3).
12. Phường Phong Quảng:
T3, 27/01/2026
8:15
11:10
|
- TBA Nuôi tôm Phong Hải 5; TBA Nuôi tôm Phong Hải 6;
- TBA Phong Hải 2, TBA Phong Hải 4.
|
|
|
TBA Điền Hải 1
T4, 28/01/2026
8:20
13:40
|
Nhánh B TBA Quảng Công 4, Nhánh A TBA Quảng Công 8
13. Xã Quảng Điền:
T3, 27/01/2026
8:00
11:30
|
TBA Đông Xuyên, TBA La Vân Hạ
14. Phường Hóa Châu:
T3, 27/01/2026
8:00
11:30
|
TBA Phú Lương A
15. Xã Phú Vinh:
T4, 28/01/2026
7:30
15:00
|
Xã Vinh Thanh (Cũ)
16. Xã A Lưới 1:
T3, 27/01/2026
7:30
17:30
|
Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân);
Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân, TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân);
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân).
17. Xã A Lưới 5:
T3, 27/01/2026
8:00
11:30
|
Thôn A Rý; Thôn Giồng
18. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
T4, 28/01/2026
8:00
14:00
|
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA Bơm T3 Chân Mây)
8:30
14:30
|
- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast);
- Hợp tác xã thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (các TBA Lộc Thủy 1, 6, 8, 12);
- Công ty TNHH HEH (TBA Xây Dựng 368).
19. Phường Hương Trà:
T4, 28/01/2026
13:00
18:00
|
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn Tùng PVC, Công ty TNHH An Phú Thịnh PVC (TBA Sơn Tùng PVC)
T4, 28/01/2026
7:30
11:30
|
TBA Phú Ốc 4
13:30
15:00
|
TBA Tái Định Cư Tứ Hạ
20. Phường Kim Trà:
T3, 27/01/2026
8:00
11:30
|
- Các TBA Vân Cù 1, 2, 3, 4, 5;
- Hợp tác xã nông nghiệp Đông Toàn (TBA Bơm Đông Toàn).
13:30
15:00
|
TBA Quê Chữ 2
21. Xã Long Quảng:
T3, 27/01/2026
8:00
12:00
|
Thôn Ga Hin, Thôn Ra Đang
22. Xã Khe Tre:
T3, 27/01/2026
12:05
13:05
|
Thôn Xuân Phú, Thôn Hà An, Thôn Phú Nam và Thôn Phú Mậu