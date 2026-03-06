Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 19/3/2026 đến ngày 25/3/2026

Ngày Thời gian Khu vực

1. Phường Kim Long:

T5, 19/03/2026 6:00 11:40 Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số 30 đến số 88), kiệt 310 Lý Nam Đế (Nhánh A TBA Trúc Lâm 4)

13:10 17:30 Kiệt 156 Nguyễn Hữu Dật (Nhánh A TBA Trúc Lâm 3)

14:00 17:30 Từ số 71 Nguyễn Hoàng đến 99 Nguyễn Hoàng, kiệt 80 Nguyễn Hoàng; từ đầu đường An Ninh đến số 44 đường An Ninh.

(Nhánh A, D TBA Trung Hòa: BC5300631, BC5300634)

T6, 20/03/2026 6:00 11:40 Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số 38 đến đường Vạn Xuân); Kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số 40 đến đường Vạn Xuân (TBA Phú Mộng 1)

13:10 17:30 Đường Phú Mộng (từ số 40 đến đường Kim Long) - (TBA Phú Mộng 3).

T7, 21/03/2026 7:00 16:30 Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số 40 đến số nhà 92); Kiệt: 15, 34, 38, 59, 68, 78, Nguyễn Hữu Dật (TBA Trúc Lâm 1)

7:30 9:30 Đường Lý Nam Đế (từ số 234 đến chùa Kim Sơn) - (TBA Bơm Hương Long)

9:40 11:40 Đường Lý Nam Đế (từ số 232 đến số 250); Kiệt 240, 242 Lý Nam Đế; Nguyễn Phúc Thụ (TBA An Ninh Thượng)

2. Phường Phú Xuân:

T5, 19/03/2026 7:30 9:30 Đường Trần Nguyên Đán (từ số 03 đến 25; kiệt 17, 21)

T3, 24/03/2026 7:30 10:50 Ban quản lý chợ Đông Ba (02 Trần Hưng Đạo), Công ty CP Cấp nước Huế (Gần Cầu Gia Hội) - (TBA Gia Hội 1)

13:10 17:30 Đường Lê Văn Miến, Thánh Gióng (từ số 11 đến số 21) - (Nhánh B TBA Thánh Gióng 2)

T4, 25/03/2026 6:00 11:40 Đường Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn Huy Lượng, Ngô Kha (từ đường Cao Bá Quát đến đường Nguyễn Đoàn Tuấn, Nhà Q Khu Chung cư Bãi Dâu) - (Nhánh E TBA Bạch Đằng 3)

13:10 17:30 Đường Nguyễn Hàm Ninh, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đình Tân, khu chung cư Nguyễn Văn Thoại thuộc phường Phú Xuân (Nhánh B TBA ĐC Bãi Dâu)

3. Phường Hương An:

T5, 19/03/2026 7:00 15:00 TBA Cao Văn Khánh, TBA UBND phường Hương An. (KV Điện lực Hương Trà)

T2, 23/03/2026 6:00 11:40 Đường Đặng Tất (từ số 69 đến số 101), Trần Quý Khoáng (từ số 01 đến số 31), kiệt 01 Đặng Chiêm, Tổ 8 KV3 Phường Hương An (Nhánh A TBA Bơm Phao Tây An)

13:10 17:30 Kiệt 252 đường Lý Thái Tổ (Nhánh A TBA Tây An 3)

T3, 24/03/2026 6:00 11:40 - Đường Mai Lượng (từ đường Phạm bành đến đường Đức Bưu), Trần Quý Khoáng (từ số 107 đến số 121); Kiệt: 111, 115, 119 Trần Quý Khoáng, KQH Hương Sơ GĐ4;

- Công ty TNHH MTV DVTM Mộc Trà (72 Đức Bưu); Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Anh Dũng (Thửa 620 KĐC Hương Sơ GĐ4) - (TBA Đức Bưu 3).

4. Phường Vỹ Dạ:

T5, 19/03/2026 7:00 11:30 - Đường Phan Văn Trường (từ số 01 đến 101), Phạm Văn Đồng (từ số 49 đến 111), Đào Trinh Nhất;

- Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Thừa Thiên Huế (số 18 Nguyễn Sinh Sắc)

13:30 17:00 Đường Diễn Phái, Xuân Thủy, Lưu Hữu Phước, Kim Liên, Nguyễn Sinh Sắc (từ số 22 đến số 36), Hồng Thiết.

T7, 21/03/2026 7:00 13:30 - Đường Tùng Thiện Vương, Ưng Trí, Cao Xuân Huy, Trương Gia Mô, Phạm Văn Đồng (từ số 145 đến 225), Hồng Khẳng, Khu ĐT Ariyana;

- Công ty TNHH KDTM và DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast Phạm Văn Đồng).

5. Phường An Cựu:

T6, 20/03/2026 7:00 11:30 Đường Tam Thai (từ số 20 đến 60), Hoàng Thị Loan (từ số 65 đến 103);

T7, 21/03/2026 13:45 15:30 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế (TBA VP làm việc các cơ quan TP Huế -Tố Hữu)

6. Phường Thuận Hóa:

T6, 20/03/2026 13:30 17:00 Đường Lê Hồng Phong (từ số 01 đến số 9), Nguyễn Huệ (từ số 105 đến 119)

T7, 21/03/2026 8:00 9:30 Đường Bảo Quốc (từ số 01 đến số 25), Điện Biên Phủ (từ số 30 đến số 91)

9:45 11:30 - Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Thừa Thiên Huế HUẾ (TBA Kho bạc tỉnh (Lê Hồng Phong))

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế - số 4 Lê Hồng Phong thuộc TBA Bến Xe An Cựu [AC530021]

13:30 16:30 - Đường Trương Định (từ số 01 đến số 19), Phạm Hồng Thái (từ số 10 đến số 42);

- Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực 9 (TBA Ngân hàng Nhà nước), Công ty TNHH Sen Trắng Huế (TBA White Lotus); Bưu Điện Thành Phố Huế, Chi Nhánh Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA Bưu điện tỉnh); Công Ty CP Xây Lắp Bưu Điện Huế, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA Viễn thông đa phương tiện MMC); Đại Học Huế, Chi Nhánh Công ty CP Đầu Tư Điện Máy Xanh (TBA TT Học liệu).

7. Phường Phong Thái:

T7, 21/03/2026 7:00 12:00 - Các TBA Ánh sáng NM Thanh Tân, TBA Đồng Lâm 3, TBA Đồng Lâm 4, TBA Đông An;

- Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Nhà máy Thanh Tân - CD530158);

- Chi nhánh Công ty CP FOCOCEV Việt Nam - Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An, TBA Tinh bột sắn T1 và TBA Tinh bột sắn T2);

- Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An);

- Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên (TBA Nam Lợi);

- Chi nhánh Công ty Cổ phần 1-5 Nhà máy gạch Tuynen 1-5 (TBA Gạch 1.5);

- Công ty cổ phần Lâm nghiệp 1-5 (TBA Farm1-5 T1 - CD530220);

- Chi nhánh Công ty Cổ phần 1-5 - Xí nghiệp trồng rừng và sản xuất cây giống Hoàng Bằng (TBA Hoàng Bằng);

- Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà (TBA Trang trại chăn nuôi heo Hồng Hà).

7:30 11:30 Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Phúc Thịnh)

T4, 25/03/2026 6:30 11:30 - Các TBA Bắc Hiền 1, 2, 3,4, 5 và TBA Trang trại Triều Dương;

- Đội sản xuất Bắc Thạnh (TBA Bắc Triều Vịnh);

- Công ty TNHH Premium Silica Huế (TBA Premium Silica);

- Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA Lý Quốc Hưng);

- Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Xanh Phú Phong Điền (TBA Phú Phong Điền);

- Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ xanh Phú Quảng Điền (TBA CNX Phú Quảng Điền);

- Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Xanh Phú Hải (TBA CNX Phú Hải);

- Công ty TNHH Một thành viên Công Nghệ Xanh PT (TBA CNX PT);

- Công ty Cổ phần Bình Minh Huế (TBA Bình Minh Huế);

- Công ty Cổ phần Mặt Trời Huế (TBA Mặt Trời Huế);

- Công ty Cổ phần Đầu tư Agry (TBA Trang trại Agry).

8. Phường Hương Thủy:

T2, 23/03/2026 7:30 13:30 TBA Thủy Châu 5

T4, 25/03/2026 7:30 13:30 TBA An Khánh 3

9. Xã Phú Hồ:

T2, 23/03/2026 7:30 13:30 TBA Đông Di Tây

10. Xã Hưng Lộc:

T3, 24/03/2026 7:30 14:30 Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Bắc Sơn 2)

11. Phường Thuận An:

T5, 19/03/2026 7:45 14:15 - Các TBA Hải Dương 3, 4, 5 và TBA Định Cư Hải Dương;

- Công ty CP Xây dựng Tân Nam (TBA Thi Công Cầu Hải Dương).

T6, 20/03/2026 7:30 15:00 TDP An Hải, TDP Minh Hải. (KV Điện lực Phú Vang)

13:00 16:00 TDP An Hải. (KV Điện lực Phú Vang)

T2, 23/03/2026 13:00 18:00 - TDP Tân Dương, TDP Diên Trường;

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (TBA Đồn Biên phòng Cảng Thuận An). (KV Điện lực Phú Vang)

12. Phường Hóa Châu:

T5, 19/03/2026 7:45 16:15 TBA Kim Đôi, TBA Kim Ðôi 2, TBA Thành Trung;

- Hợp Tác Xã Sản Xuất và Dịch Vụ Nông Nghiệp Kim Thành (TBA Bơm Quảng Thành 2).

T2, 23/03/2026 7:00 12:00 TDP Hải Trình Phường Dương Nỗ, TDP Thuận Hòa, TDP Vân An. (KV Điện lực Phú Vang)

13. Phường Phong Quảng:

T6, 20/03/2026 7:30 16:15 - Các TBA Điền Hải 2, 3, 4, 5;

- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Điền Hải 3, TBA Bơm Điền Hải 4).

T2, 23/03/2026 6:30 12:45 TBA Quảng Công 1

12:45 18:00 TBA Quảng Công 7

T4, 25/03/2026 10:00 18:00 Cơ sở nuôi tôm Võ Đắc Thắng (TBA Quảng Ngạn 8)

14. Xã Quảng Điền:

T7, 21/03/2026 6:45 15:00 TBA Quảng Điền 3

10:00 18:00 Trung tâm y tế Quảng Điền (TBA Bệnh Viện Quảng Điền)

T3, 24/03/2026 7:30 14:00 TBA Phước Thanh, TBA Phú Lương B, TBA Phú Lương B2

15. Phường Phong Phú:

T4, 25/03/2026 6:45 14:30 - TBA Nuôi tôm Điền Hương 5;

- Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (TBA Nuôi tôm Điền Hương 8).

16. Phường Mỹ Thượng:

T7, 21/03/2026 7:30 10:30 TDP Phước Linh, TDP Dưỡng Mong

CN, 22/03/2026 13:00 16:00 TDP Phước Linh, TDP An Lưu

T2, 23/03/2026 13:00 18:00 Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế (TBA Chiếu sáng 3); Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng (TBA Phú Mỹ Thượng 2); Hợp tác xã nông nghiệp Phú Mỹ 1 (TBA Bơm Phú Mỹ 6)

17. Phường Dương Nỗ:

CN, 22/03/2026 8:00 11:00 TDP Mậu Tài

18. Xã A Lưới 1:

T6, 20/03/2026 7:30 17:30 Thôn Đút 1, Thôn Đút 2, Thôn A Tia 1, Thôn A Tia 2

T2, 23/03/2026 7:30 17:30 - Thôn Ta Lo A Hố;

- Công ty CP Thủy điện Trường Phú (TBA T4 A Lin).

19. Xã A Lưới 2:

T6, 20/03/2026 7:30 17:30 Các Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và các Thôn Ra Loóc A Sốc, Thôn Lê Lộc 2, Thôn Lê Ninh, Thôn Tân Hối, Thôn Pâr Nghi, Thôn Pâr Nghi 1, Thôn Diên Mai, Thôn Bình Sơn, Thôn A Ngo, Thôn Tà Roi;

- Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (TBA Trạm sạc Vinfast CHXD 26); Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng DQ (TBA Gạch Tuynel (VLXD DQ) ; Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi thành phố Huế (TBA Bơm A Ngo); Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (TBA Huyện Đội A Lưới ); Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản HUCERA (TBA Kao Lin).

20. Xã A Lưới 3:

T6, 20/03/2026 7:30 17:30 Thôn Quảng Thọ

T3, 24/03/2026 7:30 17:30 Công ty TNHH Tuấn Vũ ( TBA Xay đá Suối Râng, TBA Xay đá Suối Râng 2)

21. Xã A Lưới 4:

T5, 19/03/2026 7:30 17:30 - Các Thôn Ka Vá, Thôn Tru - Chaih, Thôn Loah - Ta Vai, Thôn Ka Nôn 1, Thôn Ka Nôn 2, Thôn Cưr Xo, Thôn A Tin; Thôn Chi Lanh A Roh, Thôn Paris Kavin, Thôn Chi Hòa, Thôn A Đớt, Thôn Liên Hiệp, Thôn Ba Lạch, Thôn La Tưng;

- Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (TBA Đoàn KT-QP 92 ); Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Huế (TBA Chốt dân quân Lâm Đớt); Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (TBA Cửa khẩu A Đớt); Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - Trạm liên ngành (TBA Cửa khẩu S10).

22. Xã A Lưới 5:

T3, 24/03/2026 7:30 17:30 Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 204)

23. Xã Chân - Mây Lăng Cô:

T5, 19/03/2026 8:00 13:00 Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Lộc Thủy 7); HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 10)

CN, 22/03/2026 7:30 10:30 - Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Văn Phòng SGH Lô 1); Công ty TNHH MTV Lux Quartz Việt Nam (TBA Công ty Thạch Anh); Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (TBA Billion Max , TBA Billion Max 2 - T1&T2, TBABillion Max 3 - T1&T2, TBA Billion Max 4 - T1&T2); Công ty CP Ánh Dương Building Huế (TBA KTX Ánh Dương); Công ty TNHH Okura Việt Nam (TBA Okura); Công ty TNHH Nakamoto Packs Việt Nam (TBA Nakamoto); Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Bơm nước thải SGH); Công ty TNHH Malpensa Plant Việt Nam (TBA Malpensa Plant);Công ty TNHH Vật liệu mới Ferrum (Việt Nam) (TBA Ferrum); Công ty TNHH Jon72 Việt Nam (TBA TC Dự Án Jon72); Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina (TBA SUNJIN AT&C VINA); Công ty TNHH KDTM và DV Vinfast (TBA Vinfast Lộc Vĩnh);

- TBA Đông An.

10:30 17:00 Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (TBA Billion Max 4 - T1&T2)

T3, 24/03/2026 7:30 9:30 - Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam (TBA SHAIYO AA T1, SHAIYO AA T2);

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (các TBA CS T2 Chân Mây, CS T3 Chân Mây, Bơm T3 Chân mây, Bơm T2 Chân Mây, Bơm T5 Chân Mây);

- Công ty CP One - One Miền Trung (TBA Tam vị 4 T1, Tam vị 4 T2);

- Công ty CP Chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico Huế (TBA Chế Biến Lâm Sản 2);

- Công ty TNHH Long Đại Thịnh (TBA Bơm T3 Chân Mây);

- Công ty CP Kim Long Motor Huế (các TBA Kim long Motor 1, 2, 3, 4; TBA Thi công Kim long Motor Huế T1);

- Công ty TNHH America Quartz Technology (TBA Gia công Thạch Anh);

- TBA Tam Vị, TBA Tam Vị 2, TBA Thôn Phú Hải.

T3, 24/03/2026

ngày 24/03 Đến 14:30

ngày 25/03 Công ty CP Kim Long Motor Huế (TBA Kim Long Motor 17, 18, 19, 20)

T4, 25/03/2026 14:30 17:00 - Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam (TBA SHAIYO AA T1, SHAIYO AA T2);

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (các TBA CS T2 Chân Mây, CS T3 Chân Mây, Bơm T3 Chân mây, Bơm T2 Chân Mây, Bơm T5 Chân Mây);

- Công ty CP One - One Miền Trung (TBA Tam vị 4 T1, Tam vị 4 T2);

- Công ty CP Chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico Huế (TBA Chế Biến Lâm Sản 2);

- Công ty TNHH Long Đại Thịnh (TBA Bơm T3 Chân Mây);

- Công ty CP Kim Long Motor Huế (các TBA Kim long Motor 1, 2, 3, 4; , TBA Thi công Kim long Motor Huế T1);

- Công ty TNHH America Quartz Technology (TBA Gia công Thạch Anh);

- TBA Tam Vị, TBA Tam Vị 2, TBA Thôn Phú Hải.

24. Xã Phú Lộc:

T6, 20/03/2026 7:30 15:30 - Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Chiếu sáng Bạch Mã, TBA Bạch Mã, TBA Hòa Mậu, TBA Nhị Hồ 1, TBA Nhị Hồ 2, TBA Khe Su, TBA Xóm Cồn, TBA Xóm cồn 2, TBA Bắc Hà, TBA Đông Lưu, TBA Đông Lưu 2 , TBA Trung An, TBA Trung Phước);

- Ban Quản Lý Dự Án Cứu hộ Gấu Việt Nam Tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã (TBA Trung tâm cứu hộ gấu); Nguyễn Thị Mảng (TBA Nhị Hồ 1); Công ty TNHH Bạch Mã Village, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Village Bạch Mã); Công ty CP Đầu Tư Lộc Vĩnh (TBA Đông Lưu).

T4, 25/03/2026 7:30 17:00 - TBA Hầm Phước Tượng, TBA Thôn Phước Tượng, TBA Trung Phước 2

- Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Hầm Phước Tượng); Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Thôn Phước Tượng); Hộ kinh doanh Nguyễn Tứ (TBA Trung Phước 2)

25. Phường Hương Trà:

T6, 20/03/2026 7:30 11:15 TBA Văn Tây 1

13:00 16:30 TBA Văn Tây 2

T2, 23/03/2026 8:00 11:30 TBA Phú Ốc 1

13:30 17:00 Nhánh A TBA Sơn Công 1

26. Phường Kim Trà:

T3, 24/03/2026 7:30 11:30 TBA Quê Chữ 2

13:30 17:00 TBA Quê Chữ 1

T4, 25/03/2026 7:30 14:30 TBA La Chữ 2

27. Xã Bình Điền:

T2, 23/03/2026 8:00 11:30 TBA Bình Điền 2