Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 5/3/2026 đến ngày 11/3/2026

Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 19/2/2026 đến ngày 4/3/2026Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 12/2/2026 đến ngày 18/2/2026

Ngày

Thời gian

Khu vực

Bắt đầu
Giờ:phút

Kết thúc
Giờ:phút

1. Phường Hương An:

T5, 05/03/2026

7:10

10:50

Đường Bao Mỹ, Bao Mỹ: 1, 3, 10 (TBA Bao Mỹ 3)

13:30

16:50

Đường Bao Mỹ: 7, 8, 9, 11. 13 (TBA Bao Mỹ 7)

2. Phường Kim Long:

T5, 05/03/2026

7:30

11:30

Đường Phạm Tu, Lý Nam Đế (từ số 246 đến số 276), kiệt: 246, 252, 248 Lý Nam Đế (TBA Phạm Tu 2)

3. Phường Hóa Châu:

T5, 05/03/2026

13:20

16:45

Đội 12B (TBA Hương Vinh 4)

4. Phường Phú Xuân:

T7, 07/03/2026

6:20

11:20

- Trường Tiểu học Phú Hòa, Ngân hàng TMCP Á Châu (01 Trần Hưng Đạo) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (49 Trần hưng Đạo);
- Đường Trần Hưng Đạo (từ Nhà văn hóa Thành phố đến cửa Ngăn), Đinh Tiên Hoàng (từ cửa Thượng Tứ đến đường Trần Hưng Đạo), Trần Huy Liệu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến cửa Ngăn), Khu vực bến xe Nguyễn Hoàng (TBA Trần Hưng Đạo 2).

T2, 09/03/2026

6:20

11:20

- Trường THCS Phan Sào Nam số 146 Trần Quốc Toản , Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế số 37 Trần Quốc Toản;
- Đường Nguyễn Trãi (từ Thánh Gióng đến Nguyễn Văn Trỗi), Trần Nhân Tông, Mai An Tiêm, Trần Khánh Dư, Dương Hòa, Hòa Mỹ, Thanh Lam Bồ, Nguyễn Thượng Hiền, Chu Mạnh Trinh, Lê Ngã, Lê Ngọc Hân, Đặng Nguyên Cẩn, Thái Phiên (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường La Sơn Phu Tử), Trần Quốc Toản (từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Tú Xương), Tôn Thất Thiệp (từ số 170 đến số 218), Nguyễn Quang Bích (từ số 02 đến số 08 và từ số 03 đến số 21); Số nhà 02, 05, 07, 09, 13 đường Dã Tượng) - (Các TBA Chánh Tây, Tây Lộc 2, Tây Lộc 3, Thái Phiên);
- Ban Quản Lý Chợ Tây Lộc (số 209 Nguyễn Trãi);
- Đường Lê Đại Hành (từ đường Trần Khánh Dư đến Nguyễn Trãi), Trần Quốc Toản ( từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Hoàng Diệu) - (TBA Trần Quốc Toản).

13:00

16:40

- Bệnh Viện Y học Cổ truyền,
- Đường Nguyễn Trãi (từ số nhà: 268 và 295 đến đường Lương Ngọc Quyến), Lương Ngọc Quyến (từ số nhà 56 đến đường Nguyễn Trãi), Tú Xương (từ nhà 02 đến đường Lê Văn Miến) - (TBA Thánh Gióng);
- Đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Nguyễn Trãi), Tôn Thất Thiệp (từ số 224 đến đường Lương Ngọc Quyến )- (TBA Lương Ngọc Quyến);
- Đường Tú Xương (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Thánh Gióng), Thánh Gióng (từ Nguyễn Trãi đến Trần Quốc Toản) - (TBA Trần Quốc Toản 2).

5. Phường Vỹ Dạ:

T3, 10/03/2026

13:15

16:45

Công ty TNHH KDTM & DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast Phạm Văn Đồng)

6. Phường Phú Bài:

T3, 10/03/2026

8:00

11:30

Công ty TNHH KDTM & DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast - Trạm dừng chân vườn xoài)

7. Phường Hương Trà:

T5, 05/03/2026

9:00

10:30

TBA Lai thành 1

T7, 07/03/2026

7:30

16:30

- Các TBA Văn Đông 1, 2, 3, 5; Điện lực Hương Trà (TBA CC)
- Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, Chi nhánh Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Thừa Thiên Huế (TBA Ga Văn Xá); Hộ kinh doanh Lê Trường Sơn, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng T3 Tứ Hạ);

8. Phường Kim Trà:

T5, 05/03/2026

8:00

14:00

Nhánh B TBA Trường Thi

14:30

16:00

TBA La Chữ 4

T6, 06/03/2026

8:00

14:30

Nhánh B TBA Đông Xuân 3

T7, 07/03/2026

7:30

16:30

Các TBA Đông Xuân 4, 5; TBA Bơm Hương Toàn, TBA UBND phường Hương Xuân

9. Phường Kim Long:

T2, 09/03/2026

8:00

16:00

Nhánh A TBA Xước Dũ

T3, 10/03/2026

8:00

16:00

Nhánh B TBA Xước Dũ

10. Xã Bình Điền:

T5, 05/03/2026

8:00

10:30

Công ty CP Khoáng sản Huế, Lê Đình Sự (Bơm tưới vườn cây) - (TBA Mỏ đá Hương Thọ)

10:30

12:00

TBA Hồng Tiến 1

 

 

