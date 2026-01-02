Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 15/1/2026 đến ngày 21/1/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 15/01/2026
|
7:30
|
13:30
|
- Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế (77 Yết Kiêu);
- Đường Ngô Thời Nhậm (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Nguyễn Trãi (từ đường Yết Kiêu đến đường Trần Nguyên Hãn), Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến đường Trần Nguyên Hãn), Yết Kiêu (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Trần Nguyên Hãn (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi) - (TBA Trần Nguyên Đán).
|
T6, 16/01/2026
|
7:30
|
10:10
|
Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Trường Tiền - 06 Trần Hưng Đạo (TBA Trường Tiền Plaza)
|
13:30
|
15:30
|
Đường Thánh Gióng (từ Phạm Đình Hổ đến Trương Hán Siêu), Trương Hán Siêu, Phạm Đình Hổ, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Xuân Ôn (từ Thái Phiên đến Tôn Thất Thuyết), Kiệt 52 Thánh Gióng, Nguyễn Trực (TBA Tây Linh 1).
|
T7, 17/01/2026
|
7:40
|
9:30
|
- Trường Tiểu Học Thuận Thành, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt - Khách sạn Đường Sắt (131 Thạch Hãn);
- Đường Tuệ Tĩnh (từ số nhà 12 đến đường Phùng Hưng), Phùng Hưng (từ đường Tuệ Tĩnh đến số nhà 50 và 71), Đặng Thái Thân (từ đường Phùng Hưng đến Trường Tiểu học Thuận Thành) - (TBA Phùng Hưng).
|
T3, 20/01/2026
|
7:10
|
9:30
|
Trường THPT Gia Hội - 80 Nguyễn Chí Thanh;
Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số 53 đến số 91 và từ số 84 đến số 106), kiệt 271 Chi Lăng (Nhánh B, D TBA Nguyễn Chí Thanh 1)
|
9:30
|
13:30
|
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Mạc Đỉnh Chi) - (TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm)
|
2. Phường Thuận Hóa:
|
T7, 17/01/2026
|
7:30
|
11:15
|
- Công ty TNHH Smart Hanoi Bullding (TBA Hà Nội 1);
- Chi nhánh Huế - Công ty CP Vinpearl (TBA Trung tâm thương mại Vincom);
- Đường Đống Đa (từ Lý Thường Kiệt đến Hùng Vương), Hà Nội (từ số 18 đến số 28), Đường Võ Văn Tần;
- Trường Trung Học Phổ Thông Cao Thắng: số 11 Đống Đa, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu: số 11 Đống Đa, Trường Mầm Non 1: số 17 Đống Đa, MobiFone Huế - Chi Nhánh Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone: số 48 Đống Đa
(TBA KS Hoàn Vũ, TBA C.ty Xăng Dầu)
|
13:15
|
17:00
|
- Văn phòng thành ủy: 54 Hùng Vương (TBA Tỉnh ủy TT-Huế); Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế: 58 Hùng Vương (TBA Đài phát thanh Huế);
- Công an thành phố: 52 Hùng Vương; Đường Hùng Vương (từ số 52 đến số 78); Nguyễn Thị Minh Khai (TBA Bến xe An Cựu).
|
T2, 19/01/2026
|
7:30
|
11:15
|
Trung Tâm Văn Hóa - Điện Ảnh Thành Phố Huế (TBA Nhà văn hóa Trung tâm)
|
9:45
|
11:30
|
Công ty TNHH MTV Khánh Trang (TBA Khách sạn Khánh Trang)
|
14:00
|
16:30
|
- Đường Trần Thúc Nhẫn (từ số 18 đến số 68);
- Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế (TBA Trường CN Kỹ thuật).
|
T3, 20/01/2026
|
7:30
|
11:15
|
Đường Phan Chu Trinh (từ số 184 đến số 244), Trần Phú (từ số 01 đến 25)
|
13:30
|
16:30
|
Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành (TBA Khách sạn Kinh Thành)
|
T4, 21/01/2026
|
6:45
|
7:45
|
Đường Thiên Thai (từ số 77 đến số 99), Công an thành phố Huế (TBA Tạm giam Ngũ Tây)
|
14:45
|
15:45
|
Đường Thiên Thai (từ số 77 đến số 99), Công an thành phố Huế (TBA Tạm giam Ngũ Tây)
|
3. Phường Vỹ Dạ:
|
T2, 19/01/2026
|
8:00
|
11:15
|
Các TBA Khu A An Vân Dương, TBA Manor Crown T1, TBA Manor Crown T2: (Khu A Khu ĐTM An Vân Dương, Chung cư The Manor Crown)
|
4. Phường An Cựu:
|
T6, 16/01/2026
|
7:30
|
16:00
|
Trường Đại học Luật (TBA T2 Đại Học Luật ). (KV Đội QLĐ Hương Thủy)
|
T2, 19/01/2026
|
8:00
|
9:30
|
Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế (TBA Học viện Phật Giáo)
|
T3, 20/01/2026
|
7:30
|
11:15
|
Đường Lương Văn Can
|
T4, 21/01/2026
|
8:15
|
14:30
|
Công ty Cổ Phần INNHUE (TBA Khách sạn ANHILL )
|
5. Phường Phong Dinh:
|
T6, 16/01/2026
|
7:30
|
12:00
|
- Các TBA Vân Trình 1, TBA Vân Trình 2, TBA Vân Trình 3, TBA Siêu Quần;
- HTX Nông nghiệp Siêu Quần, Hợp tác xã nông nghiệp Lương Mai (TBA Bơm Siêu Quần);
- HTX Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Vân Trình (TBA Bơm Cống Trào, TBA Bơm Vân Trình);
- HTX Nông nghiệp Vĩnh An (TBA Bơm Vân Trình).
|
6. Xã Đan Điền:
|
T5, 15/01/2026
|
7:45
|
16:15
|
TBA Hạ Lang: Thôn Hạ Lang
|
8:00
|
11:30
|
TBA Quảng Thái 3
|
T3, 20/01/2026
|
7:45
|
16:15
|
TBA UBND xã Quảng Phú (cũ)
|
7. Xã Quảng Điền:
|
T6, 16/01/2026
|
7:45
|
16:15
|
TBA Phước Yên
|
8:00
|
11:30
|
TBA La Vân Thượng, TBA Phước Yên 2
|
T2, 19/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Quảng Điền 3, TBA Quảng Điền 7
|
T4, 21/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Bàu Bang, TBA Xuân Dương 2
|
8. Phường Hóa Châu:
|
T2, 19/01/2026
|
13:30
|
17:00
|
TBA Tây Thành, TBA Chợ Quảng Thành
|
9. Phường Phong Phú:
|
T7, 17/01/2026
|
7:35
|
13:45
|
TBA Điền Hòa 7
|
10. Xã Vinh Lộc:
|
T3, 20/01/2026
|
7:30
|
17:00
|
Thôn 4
|
11. Xã Phú Vang:
|
CN, 18/01/2026
|
7:30
|
9:30
|
Công ty CP Dệt may Thiên An Phú (TBA Thiên An Phú); Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn (TBA Frit Phú Sơn)
|
9:30
|
11:30
|
Công ty CP Vinatex Quốc tế (TBA Dệt may PPJ Huế); Công ty CP Liên Minh (TBA CTCP Liên Minh)
|
T3, 20/01/2026
|
7:15
|
15:00
|
Thôn Dưỡng Mong B, Thôn Thanh Lam Bồ
|
9:30
|
17:30
|
Thôn Nam Châu, Thôn Đức Lam Trung
|
12. Phường Mỹ Thượng:
|
T2, 19/01/2026
|
7:30
|
10:30
|
TDP Phước Linh, TDP Dưỡng Mong
|
13. Xã A Lưới 1:
|
T6, 16/01/2026
|
9:00
|
10:00
|
Thôn A Đeeng Par Lieng 1, Thôn A Đeeng Par Lieng 2
|
14. Xã A Lưới 2:
|
T5, 15/01/2026
|
7:30
|
13:00
|
Thôn Diên Mai
|
15. Xã A Lưới 3:
|
T5, 15/01/2026
|
7:30
|
13:00
|
Thôn Vĩnh Lợi
|
16. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T6, 16/01/2026
|
8:00
|
12:00
|
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T5);
- Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng Lộc Điền (TBA Mỏ Đá Thừa Lưu);
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Hầm Phú Gia, Chiếu Sáng Phú Gia 2);
- Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô); Quán cà phê - Ăn trưa Lagun, Lê Sữu, Hộ kinh doanh Lê Hợi (TBA The Lagoon);
- Trần Đình Phước, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA BTS Phú Gia);
- Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG Phú Gia T1, NMG Phú Gia T3);
- Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ đá Tam Lộc);
- Công ty TNHH Toàn Tâm (TBA Mỏ đá Phú Gia);
- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P & H (TBA Mỏ đá Phú Gia 2);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T1 Chân Mây);
- Công ty TNHH KDTM và Dịch vụ VINFAST (TBA Vinfast Lộc Tiến);
- Các TBA Hầm Phú Gia 1, Phú Gia, Phú Gia 2, Thổ Sơn, Lộc Tiến, Lộc Tiến 2, Lộc Tiến 3.
|
CN, 18/01/2026
|
7:30
|
17:30
|
Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (TBA BilLion Max 4 - T1&T2)
|
17. Phường Hương Trà:
|
T5, 15/01/2026
|
7:30
|
14:30
|
Công ty CP Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng (TBA Xay đá Hương Bằng); Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế (TBA Betong Thương Phẩm); Công ty TNHH Oxy Tứ Hạ (TBA Oxy Tứ Hạ)
|
18. Phường Kim Trà:
|
T6, 16/01/2026
|
7:30
|
11:30
|
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bao Vinh (TBA Xăng dầu Bao Vinh);
- TBA Triều Sơn Trung, Triều Sơn Trung 2.
|
T4, 21/01/2026
|
8:00
|
11:30
|
Các TBA Vân Cù, Vân Cù 2, Vân Cù 3, Vân Cù 4, Vân Cù 5, Bơm Đông Toàn
|
19. Xã Nam Đông:
|
T5, 15/01/2026
|
7:30
|
9:00
|
- Thôn Phú Nhuận;
- Công ty CP Đầu tư Hà An Phú Lộc (TBA Nhà máy Đá, TBA Mỏ đá Gabro 1)
|
9:00
|
11:30
|
Thôn Phú Nhuận