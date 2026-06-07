Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 18/6/2026 đến ngày 24/6/2026

Ngày Thời gian Khu vực

Bắt đầu

Giờ:phút Kết thúc

Giờ:phút

1. Phường Hương An:

T5, 18/06/2026 7:30 9:30 Nhánh A TBA ĐC Hương An. (KV Điện lực Hương Trà)

T6, 19/06/2026 5:00 11:10 - Tổ 9, tổ 10, Khu vực 4, Phường Hương An; Thôn Mỹ Lại (TBA Mỹ Lại);

- Công ty TNHH Phát Đạt, Công ty TNHH Minh Hòa, Hộ kinh doanh Trần Ngọc Ký, Công ty CP PBT Homes, Công ty TNHH Cơ khí thiết bị và Công nghệ HKT, Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghiệp Phan Nguyễn, Công ty TNHH N&Q Bảo Tín Silitek, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Khởi Minh, Công ty TNHH MTV XDTM Và DV Nam Kinh (TBA KCN Hương Sơ 4).

CN, 21/06/2026 7:30 15:30 - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung (254 Lý Thái Tổ, Phường An Hòa), Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 232 đến số nhà 254 và từ số nhà 161 đến số nhà 175) - (TBA Tây An 3);

- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 232 đến đường Nguyễn Văn Linh và từ số nhà 107 đến số nhà 161), kiệt: 162, 218 Lý Thái Tổ, KQH Hương An (TBA Tây An 2);

- Viễn thông Thừa Thiên Huế - Bạch Yến, Phường Hương Sơ (Cũ); Đường Nguyễn Văn Linh (từ số nhà 02 đến số nhà 50), Tôn Thất Đàm (từ số nhà 02 đến số nhà 42), đường số 1 Khu công nghiệp An Hòa (các hộ trong Bến xe phía Bắc) - (TBA Nguyễn Văn Linh);

- Công ty Cổ phần INKAVA (TBA INkava);

- Công ty TNHH Tập đoàn Sản xuất và Thương mại Thiên Tân (TBA Thiên Tân).

T3, 23/06/2026 6:00 11:15 Nhánh B TBA Bồn Phổ 1. (KV Điện lực Hương Trà)

2. Phường Phú Xuân:

T3, 23/06/2026 5:00 14:40 - Đường Chi Lăng (từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Cao Bá Quát) , Hồ Xuân Hương (từ đường Chi Lăng đến số nhà 36), kiệt 30 Hồ Xuân Hương (TBA Chi Lăng 2);

- Đường Chi Lăng (từ số nhà 342 đến số nhà 396 và từ số nhà 381 đến số nhà 439), Cao Bá Quát (từ số nhà 25 và số nhà 26 đến đường Chi Lăng) - (TBA Chi Lăng 3);

- Đường Cao Bá Quát (từ số nhà 28 đến đường Nguyễn Chí Thanh), kiệt: 25, 28, 33 Cao Bá Quát (TBA Cao Bá Quát).

3. Phường Kim Long:

T2, 22/06/2026 5:30 7:00 - Đường Vạn Xuân (từ số nhà 109 và 102 đến đường Phạm Thị Liên), kiệt 95 Vạn Xuân, kiệt 28 Phạm Thị Liên (TBA Vạn Xuân 3);

- Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ Kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn) - (TBA Kim Long 3).

7:00 15:30 Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số nhà 38 đến đường Vạn Xuân), kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số nhà 40 đến đường Vạn Xuân) - (TBA Phú Mộng 1)

4. Phường Hóa Châu:

T5, 18/06/2026 5:00 17:00 - TDP Địa Linh, TDP La Khê, Thôn Địa Linh (TBA Địa Linh, TBA Địa Linh 2, TBA Triều Sơn Nam 1);

- Thôn Triều Sơn Nam (TBA Hương Vinh 1);

- Thôn Minh Thanh (TBA Hương Vinh 2).

T7, 20/06/2026 5:30 16:00 TDP Vân An, TDP Vạn Hòa Xuân, TDP Quán Hòa, TDP Kim Đôi, TDP An Lai, TDP Vân Quật Đông. (KV Điện lực Phú Vang)

5. Phường Vỹ Dạ:

T5, 18/06/2026 5:00 11:30 Đường Tùng Thiện Vương (từ số nhà 32 đến số nhà 44), Cao Xuân Huy, Ưng Trí, Nguyễn Khoa Vy (từ số nhà 24 đến số nhà 48), Trương Gia Mô (từ số nhà 99 đến số nhà 137)

13:15 18:00 Đường Hoàng Thế Thiện, Hoàng Lanh, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Thị Lài

6. Phường An Cựu:

T5, 18/06/2026 5:00 10:00 Đường Hùng Vương (từ số nhà 182 đến số nhà 276), Ngự Bình (từ số nhà 01 đến số nhà kiệt 27)

T6, 19/06/2026 5:00 11:30 Đường Duy Tân (từ số nhà 47 đến số nhà 87), Lương Văn Can (từ số nhà 02 đến số nhà 26)

7. Phường Thủy Xuân:

T6, 19/06/2026 13:15 18:00 Đường Quảng Tế, Trần Thái Tông (từ số nhà 101 đến số nhà 111)

T3, 23/06/2026 9:30 11:30 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân

T4, 24/06/2026 5:00 8:00 Đường Vũ Ngọc Phan (từ số nhà 45 đến số nhà 65)

13:15 18:00 Đường Cơ Thánh

8. Phường Thuận Hóa:

CN, 21/06/2026 5:00 12:30 Đường Lê Lợi (từ số nhà 11 đến số nhà 19)

T7, 20/06/2026 5:00 14:30 Trung tâm công viên cây xanh Thành phố Huế, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA Chiếu sáng Cầu Bạch Hổ)

T3, 23/06/2026 5:00 6:00 Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Khách sạn Queen);

Nhà khách Duy Tân (Bộ tư lệnh Quân khu 4) - (TBA Khách sạn Duy Tân 2).

6:00 16:00 '- Đường Bến Nghé (từ số nhà 65 đến số nhà 81), Trần Quang Khải (từ số nhà 45 đến số nhà 79): TBA CC Ngân hàng Công Thương (CN Huế) (AC530093);

- Công ty TNHH TAKATSU ENGINEERING Việt Nam, Chi Nhánh Công ty CP Trực Tuyến Gosu Tại Thành Phố Huế, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, Công ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole, Công ty TNHH Công nghệ thông tin AUREOLE (TBA Văn phòng Vietinbank);

T4, 24/06/2026 5:00 11:30 Đường Trường Đồng, Đinh Liệt, Hoàng Đình Ái, Nguyễn Xí

9. Phường Phong Điền:

CN, 21/06/2026 7:00 17:00 TDP Đông Lái, TDP Khúc Lý, TDP Ưu Thượng: TBA Khúc Lý, TBA Đông Lái, Nhánh B TBA Ưu Thượng

T2, 22/06/2026 7:40 16:20 TDP Đông Lái, TDP Tây Lái, TDP Ưu Thượng: TBA Tây Lái, TBATây Lái 2, TBA Ưu Thương

T4, 24/06/2026 7:00 17:00 TDP Đông Lái, TDP Khúc Lý, TDP Ưu Thượng: TBA Khúc Lý, TBA Đông Lái, Nhánh B TBA Ưu Thượng

10. Phường Phong Thái:

T7, 20/06/2026 8:00 15:30 - Các TBA Ánh sáng NM Thanh Tân, TBA Đồng Lâm 3, TBA Đồng Lâm 4, TBA Đông An;

- Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Nhà máy Thanh Tân - CD530158);

- Chi nhánh Công ty CP FOCOCEV Việt Nam - Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An, TBA Tinh bột sắn T1 và TBA Tinh bột sắn T2);

- Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Bơm Phong An);

- Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên (TBA Nam Lợi);

- Chi nhánh Công ty CP 1-5 Nhà máy gạch Tuynen 1-5 (TBA Gạch 1/5)

- Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 (TBA Lâm nghiệp 1/5 - CD530220);

- Chi nhánh Công ty CP 1-5 - Xí nghiệp trồng rừng và sản xuất cây giống Hoàng Bằng (TBA Hoàng Bằng);

- Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà (TBA Trang trại chăn nuôi heo Hồng Hà).

- Công ty CP lâm nghiệp 1-5 (TBA Chăn nuôi lâm nghiệp 1-5).

T3, 23/06/2026 5:30 7:00 - TDP Thượng An 2: TBA Thượng An 2;

- TDP Bồ Điền: TBA Bồ Điền 2, TBA Bồ Điền 4;

- TDP An Lỗ: TBA An Lỗ, TBA An Lỗ 2, TBA Bơm Phong Hiền, TBA Uỷ Ban Phong Hiền;

- TDP Hiền Lương: TBA Hiền Lương 1, TBA Hiền Lương 2;

- TDP Cao Xá: TBA Hiền Lương 2.

16:00 17:30 - TDP Thượng An 2: TBA Thượng An 2;

- TDP Bồ Điền: TBA Bồ Điền 2, TBA Bồ Điền 4;

- TDP An Lỗ: TBA An Lỗ, TBA An Lỗ 2, TBA Bơm Phong Hiền, TBA Uỷ Ban Phong Hiền;

- TDP Hiền Lương: TBA Hiền Lương 1, TBA Hiền Lương 2;

- TDP Cao Xá: TBA Hiền Lương 2.

11. Phường Phong Dinh:

T2, 22/06/2026 7:40 16:20 TDP Trung Cọ Mè, TDP Mè: TBA Thôn Mè, TBA TĐC Trung Cọ Mè

12. Xã Đan Điền:

T6, 19/06/2026 7:15 16:45 HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Bắc Biện). (KV Điện lực Quảng Điền)

T3, 23/06/2026 5:30 7:00 Thôn Phú Lễ: TBA Phú Lễ 1, TBA Phú Lễ 3

16:00 17:30 Thôn Phú Lễ: TBA Phú Lễ 1, Phú Lễ 3

T4, 24/06/2026 7:40 12:30 xã Đan Điền (TBA Nghĩa Lộ). (KV Điện lực Quảng Điền)

13. Phường Hương Thủy:

T5, 18/06/2026 6:30 16:30 - Các TBA An Khánh, TBA An Khánh 2, TBA Lương Mỹ 2,; TBA Lương Hậu, TBA Bơm Lương Văn;

- Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ (TBA Doanh Trại E28 Hương Thủy).

T7, 20/06/2026 6:30 16:30 - Các TBA Ga Hương Thủy, TBA Phù Tây 1, TBA Phù Tây 2, TBA Châu Sơn, TBA Thạch An, TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5, TBA Đèn Đường Thủy Châu, TBA Thủy Châu 1, TBA Thủy Châu 5, TBA Thủy Châu 6;

- Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15 (TBA Kho Bạc Hương Thủy);

- Công ty CP Hương Thủy (TBA Tôn Thanh Lam);

- Ban Chỉ huy quân sự phường Hương Thủy (TBA Ban CHQS thị xã Hương Thủy);

- Công ty Cổ phần 456 (TBA Thi Công Tố Hữu (456)).

T3, 23/06/2026 6:30 17:30 - Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân (TBA Rửa Xe Đường Tránh );

- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng đường tránh 1);

- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA KĐC Thủy Châu).

14. Xã Hưng Lộc:

T6, 19/06/2026 7:30 11:30 Công ty TNHH Thành Long (TBA NM Cán thép La Sơn - Mỹ Hoàng)

15. Phường Phú Bài:

T6, 19/06/2026 6:30 15:30 TBA Mũi Trãi 1, TBA Mũi Trãi 2, TBA Thôn 2A, TBA Văn Phòng HTX Thủy Phù 2, TBA Khe Lời

13:30 16:30 Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Giống cây trồng)

24/06/2026 9:20 15:20 -TBA X840;

- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Đèn Đường Phú Bài 2).

T3, 23/06/2026 6:30 17:30 - TBA Tân Lập;

- Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ Binh 6);

- Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890);

- Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc Phòng (TBA Trường TC Nghề 23 BQP );

- Chi nhánh bê tông và khai thác mỏ Thành Đạt - Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt (TBA Bê Tông Thủy Phương (Wisenco);

- Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế (TBA Thao Trường Phú Bài);

- Tổng Công ty CP Hợp Lực (TBA Đài Hóa Thân).

T4, 24/06/2026 5:30 14:45 Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex, Công ty CP Frit Huế (TBA Xử lý nước Thải)

16. Phường Phong Phú:

T6, 19/06/2026 7:15 16:45 - HTX Nông Nghiệp Điền Hòa (TBA - Bơm Tây Chợ);

- Các TBA Điền Hòa 1, 2, 4, 6, 7.

T4, 24/06/2026 7:30 15:00 - Các TBA Điền Hương 1, 2, 3, 4, 11; TBA Nuôi tôm Điền Hương 5, 9, 10;

- HTX Nông nghiệp Thanh Hương (TBA Bơm ĐIền Hương, TBA Bơm cửa khẩu, TBA Bơm Trầm Hạ);

- HTX Nuôi trồng Thủy sản Trung Đồng (TBA Bơm nước mặn Điền Hương);

- Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (các trạm HD530167, HD530168, HD530169, HD530271, HD530277, HD530170, HD530279, HD530278, HD530304);

- Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (TBA Nuôi tôm Điền Hương 8).

17. Phường Phong Quảng:

T6, 19/06/2026 7:15 16:45 - TBA Điền Hải 1;

- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Điền Hải 1, TBA Bơm Điền Hải 2).

T7, 20/06/2026 8:00 15:15 TBA Quảng Ngạn 1

18. Xã Quảng Điền:

T3, 23/06/2026 7:30 13:30 TBA Mỹ Xá 2

19. Xã Phú Hồ:

T5, 18/06/2026 5:30 11:00 Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên

20. Phường Mỹ Thượng:

T5, 18/06/2026 13:00 17:00 TDP Dưỡng Mong

21. Phường Dương Nỗ:

T6, 19/06/2026 5:30 16:00 TDP Tân Lập, TDP Mậu Tài, TDP Thanh Tiên, TDP Lại Ân

22. Phường Thuận An:

T4, 24/06/2026 7:00 17:00 Xã Phú Hải (Cũ)

23. Xã Vinh Lộc:

T2, 22/06/2026 5:30 16:00 HTX Tiêu thụ điện Vinh Hưng (Các TBA Vinh Hưng 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

24. Xã Phú Vinh:

T2, 22/06/2026 5:30 16:00 KV xã Vinh An (Cũ)

T4, 24/06/2026 7:00 17:00 Xã Phú Diên (Cũ)

25. Xã A Lưới 4:

T5, 18/06/2026 7:30 15:30 - Thôn Ka Vá; Thôn Tru - Chaih; Thôn Loah - Ta Vai; Thôn Cưr Xo; Thôn A Tin; Thôn Chi Lanh A Roh; Thôn Paris Kavin; Thôn Chi Hòa; Thôn A Đớt; Thôn Liên Hiệp; Thôn Ba Lạch; Thôn La Tưng; TBA TC Cầu Cưr So;

- Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (TBA Đoàn KT-QP 92); Bộ chỉ huy quân sự thành phố Huế (TBA Chốt Dân quân Lâm Đớt); Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (TBA ĐBP Cửa khẩu A Đớt); Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - Trạm liên ngành (TBA Cửa khẩu S10)

26. Xã A Lưới 5:

T6, 19/06/2026 8:00 13:30 Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ: Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar); Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA (TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải (TBA NLVH Solar); Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).

27. Phường Kim Trà:

T6, 19/06/2026 6:45 8:15 TBA La Chữ 2

T2, 22/06/2026 8:00 15:45 - Các TBA Giáp Trung, TBA Giáp Trung 2, TBA Triều Sơn Trung, TBA Triều Sơn Trung 2;

- HTX Nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm Tây Toàn);

- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bao Vinh (TBA Xăng dầu Bao Vinh);

- Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast CHXD Hương Toàn).

28. Phường Hương Trà:

T6, 19/06/2026 9:00 10:30 TBA Phú Ốc 1

29. Phường Kim Long:

T6, 19/06/2026 8:00 13:30 - TBA Hương Thọ 6, TBA Định Cư Hương Thọ, TBA Hòa An;

- Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế (TBA Mỏ đá Liên Bằng);

- Công ty TNHH MTV Lữ Gia Phong (TBA Chế biến Gỗ Hương Thọ).

T4, 24/06/2026 6:30 15:30 - Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (TBA Cây Xăng Hương Hồ); Công ty CP Vật liệu Xây dựng An Phúc Thịnh (TBA

Tuynen Long Hồ (TBA Gạch Hương Hồ); Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Khe Ngang T1, TBA Khe Ngang T2); Chùa Huyền Không Sơn Thượng, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Mobifone Huế - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone (TBA Chùa Huyền Không 2); Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Doanh nghiệp tư nhân chế biến Lâm sản Tín Thành Phát, Công ty CP Cấp nước Huế (TBA TT Bảo trợ xã hội TT-Huế); Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 (TBA Cầu số 5 - Văn Thánh); Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA Chiếu Sáng Đường Tránh Số 1); Công An Thành phố Huế (TBA Trung tâm bảo trợ xã hội Hương Hồ T2);

- Các TBA Hương hồ 4, TBA Hương Hồ 5, TBA Khe Ngang.

30. Xã Bình Điền:

T6, 19/06/2026 8:30 10:30 TBA Bình Thành 6

31. Xã Khe Tre:

T6, 19/06/2026 7:30 11:55 Thôn 2