Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 2/7/2026 đến ngày 8/7/2026

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Hương An:
|
T6, 03/07/2026
|
5:00
|
11:10
|
- Tổ 9, tổ 10, Khu vực 4; Thôn Mỹ Lại (TBA Mỹ Lại);
- Công ty TNHH Phát Đạt, Công ty TNHH Minh Hòa ; Hộ kinh doanh Trần Ngọc Ký, Công ty Cổ phần PBT Homes, Công ty TNHH Cơ khí thiết bị và Công nghệ HKT, Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghiệp Phan Nguyễn, Công ty TNHH N&Q Bảo Tín Silitek, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Khởi Minh, Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Kinh (TBA KCN Hương Sơ 4).
|
7:30
|
9:50
|
Đường Nguyễn Văn Linh (từ Điện lực Bắc Sông Hương đến Trường tiểu học Hương Sơ), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 59 đến số nhà 121); kiệt: 63, 67, 73, 99, 103,111, 115 Trần Quý Khoáng (TBA Thống Nhất 1)
|
2. Phường Phú Xuân:
|
T3, 07/07/2026
|
5:00
|
14:40
|
- Đường Chi Lăng (từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Cao Bá Quát) , Hồ Xuân Hương (từ đường Chi Lăng đến số nhà 36), kiệt 30 Hồ Xuân Hương (TBA Chi Lăng 2);
- Đường Chi Lăng (từ số nhà 342 đến số nhà 396 và từ số nhà 381 đến số nhà 439), Cao Bá Quát (từ số nhà 25 và số nhà 26 đến đường Chi Lăng) - (TBA Chi Lăng 3);
- Đường Cao Bá Quát (từ số nhà 28 đến đường Nguyễn Chí Thanh), kiệt: 25, 28, 33 Cao Bá Quát (TBA Cao Bá Quát).
|
T4, 08/07/2026
|
5:30
|
14:20
|
- Trường mầm non Tây Lộc: số 53 Thái Phiên; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế: số 37 Trần Quốc Toản;
- Đường Nguyễn Trãi (từ Thánh Gióng đến Nguyễn Văn Trỗi), Trần Nhân Tông, Mai An Tiêm, Trần Khánh Dư, Dương Hòa, Hòa Mỹ, Thanh Lam Bồ, Nguyễn Thượng Hiền, Chu Mạnh Trinh, Lê Ngã, Lê Ngọc Hân, Đặng Nguyên Cẩn, Thái Phiên (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường La Sơn Phu Tử), Trần Quốc Toản (từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Tú Xương), Tôn Thất Thiệp (từ số nhà 170 đến số nhà 218), Nguyễn Quang Bích (từ số nhà 02 đến số nhà 08 và từ số nhà 03 đến số nhà 21); Số nhà 02, 05, 07, 09, 13 đường Dã Tượng) - (TBA Chánh Tây, TBA Tây Lộc 2, TBA Tây Lộc 3, Thái Phiên);
- Ban Quản Lý Chợ Tây Lộc: số 209 Nguyễn Trãi;
- Đường Lê Đại Hành (từ đường Trần Khánh Dư đến Nguyễn Trãi), Trần Quốc Toản ( từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Hoàng Diệu) - (TBA Trần Quốc Toản).
|
3. Phường Vỹ Dạ:
|
T5, 02/07/2026
|
5:00
|
10:00
|
Đường Lê Viết Lượng (từ số nhà 36 đến số nhà 102), Phùng Chí Kiên, Hồ Tùng Mậu, Trần Anh Liên
|
T6, 03/07/2026
|
6:30
|
7:30
|
Thôn Công Lương
|
4. Phường Thủy Xuân:
|
T5, 02/07/2026
|
5:00
|
8:00
|
Hẽm 01, 03 kiệt 106 Minh Mạng.
|
5. Phường An Cựu:
|
T6, 03/07/2026
|
5:00
|
8:00
|
Kiệt 246 Hùng Vương.
|
6. Phường Thuận Hóa:
|
T7, 04/07/2026
|
5:00
|
10:30
|
Đường Nguyễn Khuyến.
|
7. Phường Phong Điền:
|
T5, 02/07/2026
|
6:00
|
8:40
|
- TDP Khánh Mỹ (Các TBA Phò Trạch 3, TBA Phò Trạch 9, TBA Trường Cấp 2,3 Phong Điền - CC530092);
- Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Phân Vi Sinh 1 - CD530166);
- Công an phường Phong Điền (TBA Công an huyện Phong Điền - CD830216).
|
8:40
|
12:00
|
TDP Khánh Mỹ (TBA Phò Trạch 3)
|
T2, 06/07/2026
|
5:30
|
10:30
|
- TDP Tân Lập, TDP Khánh Mỹ (TBA Tân Lập, TBA Phò Trạch 5);
- Công ty TNHH KDTM và Dịch vụ Vinfast
(TBA Trạm sạc Vinfast - Trạm nghỉ dừng nhà hàng 27- CD830212).
|
8. Phường Phong Thái:
|
T2, 06/07/2026
|
5:30
|
10:30
|
- TDP Đồng Lâm, TDP Phường Hóp (TB: Đồng Lâm 1, TBA Đồng Lâm 2, TBA Phường Hóp)
|
9. Phường Phong Dinh:
|
T6, 03/07/2026
|
6:00
|
8:40
|
- TDP Trung Thạnh, TDP Đại Phú, TDP Lương Mai, TDP Chương Bình,TDP Phú Lộc, TDP Ma Nê, TDP Tân Bình (Các TBA Trung Thạnh 1, TBA Chương Bình, TBA Chương Bình 2, TBA Phú Nông, TBA Ma Nê);
- HTX SXKD DVNN Đại Phú, HTX Nông nghiệp Phú Lộc (TBA Bơm Ô Sa Tồn); HTX SXKD DVNN Mỹ Phú (TBA Bơm Ô Sa Tồn); HTX Nông nghiệp Phú Lộc (TBA Bơm Hải Hạc).
|
8:40
|
12:00
|
TDP Trung Thạnh, TDP Đại Phú (TBA Trung Thạnh 1)
|
10. Xã Lộc An:
|
T5, 02/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
- Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hà Châu, Hà Thành);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Hà Thành, TBA Bơm An Sơn Bổn, TBA Cống Truồi);
- Công ty CP Cấp nước Huế (TBA Cống Truồi).
|
T2, 06/07/2026
|
6:30
|
14:00
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Phổ Hạ, TBA Nam Phổ Hạ 2, TBA Bắc Truồi, TBA Bắc Truồi 2)
- Trường THPT An Lương Đông
(TBA Trường THPT An Lương Đông).
|
11. Phường Phú Bài:
|
T5, 02/07/2026
|
6:00
|
16:30
|
TBA Bàu Đa 2
|
T6, 03/07/2026
|
6:00
|
17:30
|
TBA Đồng Tân 2
|
T3, 07/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
- TBA Định cư Khe Sòng, TBA Dương Hòa 2;
- Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 5
(TBA Thi công Tả Trạch T4 )
|
T4, 08/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
TBA Đồng Tân 1
|
12. Phường Thanh Thủy:
|
T6, 03/07/2026
|
6:00
|
17:30
|
- TBA Thủy Phương 7;
- Hộ kinh doanh Châu Văn Tài (TBA Bê Tông Nhựa 484); Công ty CP Đầu tư dự án Khang Lộc (TBA Resort Lavela); Công ty CP Xây dựng Công trình 525 (TBA Thi Công cầu vượt 525).
|
13. Phường Hương Thủy:
|
T7, 04/07/2026
|
6:30
|
16:30
|
- Các TBA Ga Hương Thủy, TBA Phù Tây 1, TBA Phù Tây 2, TBA Châu Sơn, TBA Thạch An, TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5, TBA Đèn Đường Thủy Châu; TBA Thủy Châu 1, 5, 6;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15 (TBA Kho Bạc Hương Thủy); Công ty CP Hương Thủy (TBA Tôn Thanh Lam); Ban Chỉ huy quân sự phường Hương Thủy (TBA Ban CHQS thị xã Hương Thủy); Công ty CP 456 (TBA Thi Công Tố Hữu (456))
|
14. Xã Hưng Lộc:
|
T2, 06/07/2026
|
6:30
|
14:00
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc: TBA Phát Huy, TBA Lộc Sơn
|
15. Phường Thủy Xuân:
|
T4, 08/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
TBA Tân Ba 1, TBA Tân Ba 2
|
16. Xã Đan Điền:
|
T5, 02/07/2026
|
5:50
|
12:45
|
TBA Thủy Lập
|
T3, 07/07/2026
|
7:10
|
13:05
|
TBA Quảng Thái 1
|
17. Phường Phong Phú:
|
T6, 03/07/2026
|
7:15
|
16:45
|
- TBA Điền Hòa 3;
- Hộ nuôi tôm Văn Công Phục, Cơ sở nuôi tôm Văn Công Phục, Văn Công Hải, Hộ kinh doanh Văn Đại Dương (TBA Nuôi Tôm Điền Hòa 1);
- Hộ kinh doanh Lê Văn Ký, Hộ kinh doanh Hồ Duy Lành, Hộ kinh doanh Trần Xuân Ánh, Hộ kinh doanh Hồ Đích, Hộ Kinh doanh Trần Dược, Hộ kinh doanh Hồ Duy Quyền (TBA Nuôi Tôm Điền Hòa 2);
Hộ kinh doanh Trần Tiến, Hộ kinh doanh Lê Tường (TBA Nuôi Tôm Điền Hòa 3).
|
T4, 08/07/2026
|
7:15
|
15:45
|
TBA Điền Hòa 5
|
18 Phường Phong Quảng:
|
T6, 03/07/2026
|
7:15
|
16:45
|
- TBA Phong Hải 2, TBA Phong Hải 4;
- TBA Nuôi tôm Phong Hải 5, TBA Nuôi tôm Phong Hải 6.
|
19. Xã Quảng Điền:
|
T4, 08/07/2026
|
7:30
|
8:40
|
Nhánh B TBA Quảng Điền 3
|
8:55
|
10:05
|
TBA An Gia
|
10:15
|
11:30
|
TB Điện lực Quảng Điền
|
20. Phường Thuận An:
|
T2, 06/07/2026
|
6:15
|
15:45
|
Bãi tắm Thuận An TDP Hải Thành
|
T3, 07/07/2026
|
6:00
|
11:45
|
TDP Minh Hải, TDP Hải Thành
|
21. Xã Phú Vang:
|
T5, 02/07/2026
|
8:30
|
15:15
|
Thôn Phường 4, Thôn Phường 5
|
T3, 07/07/2026
|
9:15
|
13:30
|
Công ty CP Liên doanh VLXD Bảo Nguyên
(TBA VLXD Bảo Nguyên)
|
22. Phường Dương Nỗ:
|
T4, 08/07/2026
|
8:30
|
15:15
|
TDP Quy Lai, TDP Thanh Đàm
|
23. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T5, 02/07/2026
|
6:00
|
12:00
|
- TBA Hói Dừa, TBA Hói Mít, TBA Hói Mít 2;
- Đại đội 1 Cơ động (BCH Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế) - (TBA Đồn Biên phòng Lăng Cô);
- Công ty CP Quốc tế Minh Viễn (TBA TC Minh Viễn T1);
- Mobifone Huế - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Công ty CP Cấp nước Huế, Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng, Công ty Liên Doanh Làng Xanh Lăng Cô (TBA Làng Xanh);
- Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô (TBA TC Khu du lịch Kim Long-GD530433);
- HTX Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (TBA Lộc Hải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10; TBA An Tân, TBA TĐC Lập An, TBA ĐC Lăng Cô, TBA Hải Vân);
- Công ty CP Lăng Cô Plaza (TBA Thiên Lý); Hộ kinh doanh Thiên Lý RICE (TBA NH Thiên Lý Rice);
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Du lịch Hồng Phúc (TBA Lăng Cô Spa - Resort-GD530174);
- Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô (TBA Du lịch Lăng Cô -GD530084 , TBA Du lịch Lăng Cô 2-GD530083);
- Công ty TNHH DVDL Thanh Tâm (TBA Du lịch Thanh Tâm- GD530073);
- Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô (TBA Cục Quản trị T26 (TBA Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô);
- Công an thành phố Huế, Công ty TNHH MTV Mai Nga, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (TBA CA Tỉnh TT-Huế (TBA Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô);
- HTX Đầu Tư Khai Thác Và Quản Lý Chợ Nam Việt - Lăng Cô (TBA Lộc Hải 4);
Công ty Cp Trùng Phương - Lăng Cô (TBA Khách sạn Xanh Lăng Cô, TBA Resort Xanh Lăng Cô);
- Cơ sở sản xuất Nước đá Long Phụng (TBA Nước đá Long Phụng);
- Công ty TNHH Đầu tư và Thu hoạch AK5 (TBA VietPearl);
- HTX Đầu Tư Khai Thác Và Quản Lý Chợ Nam Việt - Lăng Cô (TBA Lộc Hải 4, TBA Chợ Nam Việt );
- Hộ Kinh doanh Đặng Minh Tuấn, Đồn Biên Phòng 236 (TBA Đồn Biên Phòng 236);
- Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (TBA Thu phí Hầm Phước Tượng - Phú Gia);
- Hộ kinh doanh Nhà hàng Sao biển Bé đen Lăng Cô (TBA Sao biển Bé đen);
- Huỳnh Ngọc Ty (Hải Vân Linh Tự) - (TBA Hói dừa 2).
|
14:00
|
18:00
|
- TBA Lộc Vĩnh 8;
- Công ty CP TMDV Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Tài (TBA Phúc Lộc Tài);
- Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Bảo Nguyên Chân Mây 68 (TBA Bảo Nguyên 68 )
- Công ty CP Vật liệu xây dựng BGI (TBA Bê tông BGI);
Công ty TNHH MTV Minh Đạt (TBA Bê tông Giao thông 1 Lộc Tiến);
- Hộ kinh doanh Lê Xuân Niên (TBA Dăm Gỗ Phước Lộc);
- Ngô Văn Lợi (TBA Nuôi tôm Cầu Bù Lu).
|
24. Xã Phú Lộc:
|
T6, 03/07/2026
|
7:00
|
11:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Khe Su)
|
25. Phường Hương Trà:
|
T5, 02/07/2026
|
7:30
|
11:30
|
- TBA Thể Đại,
- Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA KTĐ Số 1 Hương Trà), Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (TBA TC Sơn Hải KV Hương Trà).
|
T3, 07/07/2026
|
13:30
|
16:45
|
TBA Phú Ốc 1, Nhánh A TBA Phú Ốc 4
|
26. Phường Kim Trà:
|
T3, 07/07/2026
|
7:30
|
10:00
|
TBA Quê Chữ 3
|
7:30
|
11:30
|
TBA Quê Chữ 2
|
8:00
|
10:00
|
TBA La Chữ 2
|
T4, 08/07/2026
|
6:45
|
12:00
|
TBA Giáp Kiền
|
27. Xã Bình Điền:
|
T3, 07/07/2026
|
7:00
|
10:00
|
- TBA Bình Thuận, TBA Vinh An
- Công ty TNHH SXTM Nội thất Hoàng Việt (TBA K1 Trại giam Bình Điền);
- Trại giam Bình Điền (TBA K1 Trại giam Bình Điền, TBA Xay đá Trại giam Bình Điền);
- Công ty TNHH Chế biến gỗ Xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Đá Núi Voi , TBA ĐÁ Núi Voi 2);
- Trại giam Bình Điền - Cục C10 - Bộ Công an (TBA K2 Trại Giam T2, TBA K3 Trại giam Bình Điền T2).
|
7:00
|
11:30
|
TBA Đội 8 Bình Điền
|
28. Phường Kim Long:
|
T4, 08/07/2026
|
6:45
|
15:30
|
TBA Hương Hồ 1, TBA Lựu Bảo