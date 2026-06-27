Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 9/7 đến ngày 15/7

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Hóa Châu:
|
T5, 09/07/2026
|
7:40
|
10:10
|
Đường Đặng Tất (từ nhà số 03 đến đường Bao Vinh), Bao Vinh (TBA Bao Vinh 5)
|
2. Phường Phú Xuân:
|
T3, 14/07/2026
|
6:00
|
16:10
|
- Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đường Tôn Thất Thiệp (từ cửa Hữu đến Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 29 đến Tôn Thất Thiệp), Nguyễn Cư Trinh (từ Ngô Thời Nhậm đến Ông Ích Khiêm), Trần Nguyên Hãn (từ Tôn Thất Thiệp đến Trần Nguyên Đán), đường Trần Nguyên Đán (từ đường Yết Kiêu đến đường Trần Nguyên Hãn, Ngô Thời Nhậm (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Tôn Thất Thiệp), Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Nguyên Đán), Yết Kiêu (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Nguyễn Trãi (từ số nhà 52 và số nhà 59 đến đường Yết Kiêu), Khu tập thể Xã Tắc. (Các TBA Ngô Thời Nhậm, TBA Tôn Thất Thiệp, TBA Trần Nguyên Đán, TBA Ông Ích Khiêm).
|
7:45
|
15:10
|
Khu TĐC Phú Hiệp (Nhánh A TBA Trần Quang Long-BC5302111).
|
3. Phường Kim Long:
|
T6, 10/07/2026
|
5:30
|
6:50
|
Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số nhà 38 đến đường Vạn Xuân); Kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số nhà 40 đến đường Vạn Xuân (TBA Phú Mộng 1).
|
16:10
|
17:25
|
Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số nhà 38 đến đường Vạn Xuân); Kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số nhà 40 đến đường Vạn Xuân (TBA Phú Mộng 1).
|
4. Phường An Cựu:
|
T5, 09/07/2026
|
5:00
|
12:15
|
- Đường Nguyễn Khoa Chiêm (từ số 88 đến 114);
- Công ty Thực phẩm Á Châu (TBA Kho bia Ngự Bình); Công ty CP Bê Tông và Xây Dựng Thừa Thiên Huế (TBA Bê tông tươi).
|
6:00
|
11:00
|
- Khu QH Xóm Hành;
- Công ty Thực phẩm Á Châu (TBA Kho bia Ngự Bình); Công ty CP Bê Tông và Xây Dựng Thừa Thiên Huế (TBA Bê tông tươi).
|
5. Phường Thuận Hóa:
|
T5, 09/07/2026
|
14:00
|
17:30
|
Đường Đống Đa (từ số nhà 11 đến số nhà 21), Võ Văn Tần
|
T6, 10/07/2026
|
14:30
|
17:15
|
Đường Điện Biên Phủ (từ số nhà 93 đến số nhà 147)
|
T3, 14/07/2026
|
5:00
|
11:00
|
- Đường Đội Cung;
- Trường Đại Học Sư Phạm, Đại Học Huế: 02 Đội Cung (TBA Đại Học Sư Phạm T2-AC530045);
- Khách Sạn Mường Thanh Holiday Huế - Chi Nhánh Công ty CP Tập Đoàn Mường Thanh (TBA Khách sạn SKY GARDEN);
Công ty TNHH Thanh Trang (TBA Khách sạn MIDTOWN)
|
6. Phường Vỹ Dạ:
|
T6, 10/07/2026
|
5:15
|
6:15
|
Đường Nguyễn lộ Trạch (từ số nhà 173 đến số nhà 195).
|
7. Phường Thủy Xuân:
|
T6, 10/07/2026
|
8:30
|
10:45
|
Đường Minh Mạng (từ số nhà 68 đến số nhà 102)
|
8. Phường Phong Điền:
|
T5, 09/07/2026
|
6:00
|
14:00
|
TDP Huỳnh Trúc (TBA Huỳnh Trúc)
|
T2, 13/07/2026
|
6:00
|
8:40
|
TBA Lộc Lợi 2
|
6:00
|
12:00
|
TBA Phong Xuân
|
T3,14/07/2026
|
6:00
|
8:40
|
TBA Tây Lái
|
6:00
|
12:00
|
TBA Tây Lái 2
|
T4, 15/07/2026
|
7:00
|
17:00
|
- TDP Trạch Hữu,TDP Đông Lái, TDP Khúc Lý: TBA Trạch Hữu, TBA Khúc Lý, TBA Đông Lái;
- Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm (TBA Quế Lâm);
- Công ty CP Gạch Tuynen Phong Thu (TBA Gạch Phong Thu 2).
|
9. Phường Phong Dinh:
|
T4, 15/07/2026
|
6:00
|
13:00
|
TDP Trung Cọ Mè: TBA Thôn Mè
|
10. Phường Phong Thái:
|
T6, 10/07/2026
|
6:00
|
9:40
|
TDP Phò Ninh, TDP Thượng An (TBA Phò Ninh 1, TBA Phò Ninh 3, TBA Thượng An 5)
|
9:40
|
12:00
|
TDP Phò Ninh (TBA Phò Ninh 1)
|
11. Phường Phú Bài:
|
T5, 09/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
- TBA Khu Định Cư Thủy Phù, TBA Cây Sen 2;
- Công ty CP Gạch Tuynel Hương Thủy (TBA Gạch Tuynen Phú Bài (Việt Nhật) T1; Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Giống Cây Trồng); Chi nhánh Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nhà hàng Ngọc Quý (TBA Cây Xăng Thủy Phù); Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Hưng, Công ty TNHH SX TMDV Mạnh Cường (TBA TBA SX-TM-DV Mạnh Cường); Công ty CP Gạch Tuynel Hương Thủy (TBA TBA Tuynen Phú Bài);
Hộ Kinh doanh Hoàng Tuấn (TBA Trang Trại Phú Bài); Công ty TNHH KDTM và DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast (TBA Trạm dừng chân vườn xoài) - [PD530406]; Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng đường tránh 2); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp (TBA Hạ tầng KCN Phú Bài 2, TBA Chữa cháy KCN Phú Bài).
|
T6, 10/07/2026
|
7:30
|
10:00
|
Công ty CP Vinh Phát (TBA Vinh Phát )
|
12. Xã Hưng Lộc:
|
T5, 09/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang)
|
T6, 10/07/2026
|
8:00
|
15:30
|
Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Sơn, TBA Vinh Sơn)
|
13. Xã Lộc An:
|
T6, 10/07/2026
|
8:00
|
15:30
|
- Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Phước Trạch, TBA An Lại, TBA Nam Phổ Cần);
- Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Lộc An (TBA Gạch Lộc An T1, TBA Gạch tuynen Lộc An ).
|
T4, 15/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
- Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Phước Trạch, TBA An Lại, TBA Nam Phổ Cần);
- Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Lộc An (TBA Gạch Lộc An T1, TBA Gạch tuynen Lộc An).
|
14. Phường Thanh Thủy:
|
T3, 14/07/2026
|
6:30
|
17:30
|
- Các TBA Thủy Dương 7, TBA Thượng Lâm 2, TBA Thanh Dạ, TBA Trường THPT Thực hành sư phạm (ĐH Huế);
- Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (TBA Cây Xăng An Tây); Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA CS Đèn đường Võ Văn Kiệt); Công ty CP Thiên An (TBA Sân Golf Huế)
|
15. Xã Quảng Điền:
|
CN, 12/07/2026
|
5:00
|
13:30
|
- Các TBA Đông Vinh 6, TBA Đông Phước, TBA Quảng Điền 7, TBA Thủ Lễ 2 ;
- Trung tâm y tế Quảng Điền (TBA Bệnh Viện Quảng Điền ); HTX Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Sịa 1 (TBA Bơm Bố); Công ty TNHH MTV Victortex Huế (TBA May Mặc Triệu Phú); Công an xã Quảng Điền (TBA Công an xã Quảng Điền); HTX Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Sịa 1(TBA Bơm Kênh Trộ ).
|
16. Xã Đan Điền:
|
T2, 13/07/2026
|
7:00
|
17:45
|
TBA Phú Lễ 2, TBA Bơm Vinh Phú
|
8:15
|
16:30
|
Nhánh B TBA Hạ Cảng
|
17. Xã Vinh Lộc:
|
T3, 14/07/2026
|
6:00
|
14:30
|
KV xã Vinh Mỹ (Cũ)
|
18. Xã Phú Hồ:
|
T4, 15/07/2026
|
6:00
|
12:30
|
Thôn Giang Đông B
|
19. Xã A Lưới 1:
|
T5, 09/07/2026
|
8:00
|
17:00
|
Thôn Ta Lo A Hố
|
20. Xã A Lưới 2:
|
T6, 10/07/2026
|
8:00
|
17:00
|
Thôn 4
|
21. Xã Phú Lộc:
|
T5, 09/07/2026
|
6:00
|
12:00
|
Thôn Tân An: TBA Tân An
|
T6, 10/07/2026
|
8:00
|
11:00
|
Công ty CP Vedana Resort, Công ty TNHH MTV Khu Du lịch sinh thái Vedana (TBA Vedana 3)
|
22. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T4, 15/07/2026
|
7:00
|
14:00
|
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA Bơm T1 Chân Mây)
|
23. Phường Hương Trà:
|
T5, 09/07/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA T5 Tứ Hạ
|
7:30
|
9:30
|
TBA Tái Định Cư Ruộng Cà
|
9:20
|
11:00
|
TBA Sơn Công
|
9:45
|
11:45
|
Công ty CP bất động sản Gold Center (TBA NM Giấy Tứ Hạ)
|
T3, 14/07/2026
|
5:45
|
11:30
|
Trung tâm Y tế Hương Trà (TBA Trung tâm Y tế Hương Trà)
|
7:00
|
11:45
|
TBA T8 Tứ Hạ
|
24. Phường Kim Trà:
|
T3, 14/07/2026
|
10:15
|
11:45
|
TBA Giáp Đông
|
25. Phường Hương An:
|
T4, 15/07/2026
|
7:30
|
12:00
|
- Các TBA Nham Biều T1, Nham Biều T2, Nham Biều T3,
- Công ty TNHH MTV Xây dựng 384( TBA Thái Yên); Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Giao Thông Thừa Thiên Huế tại Hương Điền (TBA Vạn Cường 1); Công ty TNHH TM và DV Hương An (TBA Xăng dầu Quang Sơn).