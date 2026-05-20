Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 28/5/2026 đến ngày 3/6/2026

Ngày

Thời gian

Khu vực

Bắt đầu
Giờ:phút

Kết thúc
Giờ:phút

1. Phường Kim Long:

T5, 28/05/2026

5:00

7:00

- Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế); Đường Lý Nam Đế (từ số 57 đến số 71 và từ số 210 đến số 228), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ (TBA An Ninh Hạ);
- KDC Kim Long, Kiệt 38 Phạm Thị Liên (TBA Kim Long 11);
- Đường Lý Nam Đế (từ số 160 đến số 208) - (TBA An Ninh Hạ 3).

7:00

9:45

- Chi nhánh Công ty TNHH Thiết kế và Quản lý Xây dựng Chân trời mới - Trường Phượng Hoàng (33/9 Nguyễn Hoàng); Đường Nguyễn Hoàng (từ số 33 đến số 67), kiệt: 33, 36, 67 Nguyễn Hoàng (TBA Kim Long 8);
- UBND Phường Kim Long, Trường THCS Nguyễn Hoàng; Trường Tiểu Học Số 2 Kim Long; Đường Phạm Thị Liên (từ số 79 đến đường Nguyễn Hoàng), kiệt: 138, 81, 83 Phạm Thị Liên), KQH Kim Long (TBA Phạm Thị Liên);
- Đường An Ninh, Nguyễn Hoàng (từ kiệt 36 đến cầu An Ninh Hạ), kiệt 33 và 57 Nguyễn Hoàng (TBA Trung Hòa, TBA Trung Hòa 2);
- KDC Kim Long, Kiệt 38 Phạm Thị Liên (TBA Kim Long 11);
- Phòng Khám Từ thiện Kim Long - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (TBA Phòng Khám Kim Long).

8:00

9:30

Công ty TNHH Coxano Hương Thọ (TBA Hải Cát 3). (KV Điện lực Hương Trà)

9:45

11:15

Công ty TNHH Việt Nhật: TDP Cát Hải (Mã trạm TD630219). (KV Điện lực Hương Trà)

9:45

17:15

- Đường An Ninh, Nguyễn Hoàng (từ kiệt 36 đến cầu An Ninh Hạ), kiệt 33 và 57 Nguyễn Hoàng (TBA Trung Hòa, TBA Trung Hòa 2);
- KDC Kim Long thuộc Phường Kim Long, Kiệt 38 Phạm Thị Liên (TBA Kim Long 11).

T6, 29/05/2026

5:00

16:30

- Chi nhánh Công ty TNHH Thiết kế và Quản lý Xây dựng Chân trời mới - Trường Phượng Hoàng (33/9 Nguyễn Hoàng); Đường Nguyễn Hoàng (từ số 33 đến số 67), kiệt: 33, 36, 67 Nguyễn Hoàng (TBA Kim Long 8);
- UBND Phường Kim Long, Trường THCS Nguyễn Hoàng; Trường Tiểu Học Số 2 Kim Long; Đường Phạm Thị Liên (từ số 79 đến đường Nguyễn Hoàng), kiệt: 138, 81, 83 Phạm Thị Liên), KQH Kim Long (TBA Phạm Thị Liên);
- Phòng Khám Từ thiện Kim Long - Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (TBA Phòng Khám Kim Long).

7:00

14:30

Đường Nguyễn Hoàng (từ số 33 đến đường Nguyễn Phúc Nguyên) - (Nhánh B TBA Kim Long 1)

T2, 01/06/2026

5:25

16:20

Đường Văn Thánh (từ số 01 đến số 61), Sư Vạn Hạnh (TBA Văn Thánh)

2. Phường Hóa Châu:

T6, 29/05/2026

6:30

15:00

TDP Thuận Hòa, TDP Cồn Tè. (KV Điện lực Phú Vang)

8:15

13:15

Đội 12B thuộc Phường Hóa Châu (TBA Hương Vinh 4)

3. Phường Phú Xuân:

T5, 28/05/2026

8:30

13:30

Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế (TBA Quảng trường Ngọ Môn T1, TBA Quảng trường Ngọ Môn T2)

T4, 03/06/2026

5:25

15:20

Đường Lê Duẩn (từ số 190 đến số 256), Yết Kiêu (từ số 01 đến số 07 và từ số 02 đến số 12) - (Nhánh B TBA Bạch Hổ 2)

4. Phường Thủy Xuân:

T6, 29/05/2026

8:30

11:30

- Tổ 3, 5 Phường Thủy Xuân;
- Trung tâm Đăng kiểm xe Cơ giới thành phố Huế: đường Võ Văn Kiệt

5. Phường Thuận Hóa:

T7, 30/05/2026

7:30

10:30

Đường Phan Bội Châu (từ số 173 đến số 189)

6. Phường Vỹ Dạ:

T7, 30/05/2026

8:00

11:30

Kiệt 5, 6, 7 Vân Dương

7. Phường Phong Điền:

T6, 29/05/2026

7:00

17:00

Các TBA Tây Lái, TBA Tây Lái 2, TBA Ưu Thương: TDP Đông Lái, TDP Tây Lái, TDP Ưu Thượng

T2, 01/06/2026

7:00

17:00

TBA Khúc Lý, TBA Đông Lái: TDP Đông Lái, TDP Khúc Lý

8. Phường Phong Dinh:

T5, 28/05/2026

8:00

11:30

Công ty TNHH MTV Vico Silica, Công ty TNHH Tây Phú Thịnh, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Khánh Trà (TBA Silica 1)

14:00

16:30

Công ty CP Đầu tư Đoàn Sơn Thủy (TBA NM ĐMT Phong Điền 2 - TD2)

T6, 29/05/2026

7:00

17:00

TDP Trung Cọ Mè, TDP Mè (TBA Thôn Mè)

9. Phường Phong Thái:

T5, 28/05/2026

7:00

16:00

- TBA Bơm Phong Hiền, Nhánh A TBA An Lỗ 2: TDP An Lỗ
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi thành phố Huế (TBA Bơm Phong Hiền)

T4, 03/06/2026

7:00

17:10

- Các TBA Phò Ninh 2, TBA Phò Ninh 4, TBA Đồng Dạ: TDP Phò Ninh, TDP Đồng Dạ;
- Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (TBA Ga Hiền Sỹ).

10. Xã Hưng Lộc:

T5, 28/05/2026

7:30

10:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA An Nông 1)

10:30

14:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA An Nong 3 )

15:30

17:30

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Vinh Sơn)

T6, 29/05/2026

7:30

11:30

- Công ty TNHH Vitto (TBA Trạm Vitto 2); Công ty TNHH SX & TMDV Bình Nhân (TBA Bình Nhân); Công ty TNHH Đại Hòa, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế, Nguyễn Đức Yếm (TBA Bê tông Nhựa nóng Lộc Sơn); Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng (TBA Viên nén Long Phụng); Công ty TNHH Thương mại Trường Sinh (TBA Viên nén Trường Sinh); Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Huế (TBA Chế biến Gỗ La Sơn - T2); Công ty TNHH Lan Ngọc GS (TBA Bê tông Lan Ngọc);
- Thôn Hòa Mỹ, Thôn Hưng An, thôn Hưng Lộc.

11. Phường Phú Bài:

T6, 29/05/2026

7:30

10:30

Công ty CP Vinh Phát (TBA Vinh Phát )

T2, 01/06/2026

7:30

11:30

Công ty CP Gạch Tuynen Huế (TBA Gạch Tuynen Thủy Phương)

T4, 03/06/2026

7:30

11:30

Công ty CP Gạch Tuynen Huế (TBA Gạch Tuynen Thủy Phương)

12. Phường Thanh Thủy:

T2, 01/06/2026

13:30

16:30

Công ty TNHH TM và DV Hải Tiến (TBA Hải Tiến)

T3, 02/06/2026

7:30

16:30

- Các TBA Thủy Dương 7, TBA Thượng Lâm 2, TBA Thanh Dạ, TBA Trường THPT Thực hành;
- Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (TBA Cây Xăng An Tây); Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế (TBA CS Đèn đường Võ Văn Kiệt); Công ty CP Thiên An (TBA Sân Golf Huế).

T4, 03/06/2026

13:30

16:30

Công ty TNHH TM và DV Hải Tiến (TBA Hải Tiến)

13. Phường Dương Nỗ:

T3, 02/06/2026

6:00

16:15

TDP Dương Nổ Cồn

14. Phường Mỹ Thượng:

T4, 03/06/2026

6:30

14:30

TDP Dưỡng Mong

15. Phường Thuận An:

T3, 02/06/2026

7:45

14:45

Trường Đại học Nông Lâm (TBA Đại học Nông Lâm Huế), Công ty TNHH MTV Làng Du lịch Villa Louise Huế (TBA Villa Louise)

T6, 29/05/2026

7:30

11:30

TDP Cự Lại Đông, TDP Cự Lại Nam

16. Xã Phú Vang:

T7, 30/05/2026

6:30

15:30

TDP Hòa Đông, TDP Hòa Tây, TDP Nam Châu

17. Xã Lộc An:

T5, 28/05/2026

7:30

17:00

- Các TBA Lộc Hòa 5, TBA Đập truồi 1, 2;
- Chùa thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (TBA Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã).

9:30

10:30

TBA Lộc Hòa 7

10:30

11:30

TBA Lộc Hòa 6

18. Xã Phú Lộc:

T5, 28/05/2026

14:00

15:00

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Truồi)

15:00

16:00

Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Lương Phú Quý)

T3, 02/06/2026

7:30

17:00

- TBA Tân An, TBA Mai Gia Phường;
- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T4)

19. Phường Kim Trà:

T6, 29/05/2026

7:00

14:15

TBA Vân Cù 2

8:15

13:15

Nhánh C TBA Vân Cù

T3, 02/06/2026

6:30

15:30

Các TBA La Chữ 2, TBA La Chữ 4, TBA Trường Thi

20. Phường Hương An:

T3, 02/06/2026

6:30

15:30

Một phần phường Hương An (Bồn Phổ 1, Bồn Phổ 2, Bồn Phổ 3, UBND phường Hương An, Cao Văn Khánh)

21. Phường Hương Trà:

T5, 28/05/2026

7:30

9:00

Một phần phường Hương Trà (TBA Phú Ốc 1)

22. Xã Bình Điền:

T5, 28/05/2026

13:30

16:30

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (TBA Lặp Quang Bình Thành)

23. Xã Nam Đông:

T5, 28/05/2026

7:30

13:30

Thôn Tây Linh, Thôn Ta Rinh

T3, 02/06/2026

7:30

12:00

Các Thôn 11, Thôn La Vân, Thôn A Xách, Thôn Hợp Hòa, Thôn Ta Lu, Thôn A Tin, Thôn Lập, Thôn Ta Rinh, Thôn Tây Linh, Thôn Phú Thuận, Thôn Phú Nhuận, Thôn Thuận Lộc

24. Xã Long Quảng:

T5, 28/05/2026

7:30

13:30

Thôn Ư Rang

T3, 02/06/2026

7:30

12:00

Xã Long Quảng

 

 

