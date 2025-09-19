Thịt lợn được người dân “đón nhận” trở lại

Các hàng thịt lợn ở chợ Huế hiện đã buôn bán ổn định trở lại

Chợ, hàng quán đông vui hơn

Chiều tối ở quán bún Vọng (tại đường Nguyễn Du, phường Thuận Hóa) đã đông khách hơn so với vài tuần trước. Nhiều thực khách cho biết hôm nay quán có đủ thịt lợn, cùng với huyết, chả cua, bò tái, bò hầm… món ăn đúng vị bún bò Huế thơm ngon. Chị chủ quán cũng chia sẻ, dù trước đây có bán thịt lợn, nhưng chỉ hạn chế và chuyển sang bán bún bò, cua, gân, huyết. Nay, nguồn lợn đã ổn định, khách hàng đã quay lại quán đông hơn vì tin tưởng vào các biện pháp kiểm soát an toàn thịt lợn của cơ quan chức năng.

Một quán ăn ở đường Xuân 68, phường Thuận Hóa vào tầm 18 - 20h cũng khá đông khách, 4 - 5 bàn kín người, trong đó phần nhiều khách địa phương. Một nồi thịt lợn ở phòng chế biến đã luộc chín. Lượng thịt này được chủ quán cho biết đã chọn mua đúng địa chỉ uy tín, có giấy xác nhận, kiểm dịch của thú y, được chế biến ở nhiệt độ an toàn theo đúng khuyến cáo của ngành chức năng. Một khách hàng tên Lan, ngồi cạnh bàn gia đình tôi, nói: “Những ngày gần đây, tôi thường đến quán này ăn bún bò giò heo vào buổi tối. Thấy quán sạch sẽ, thịt lợn chế biến thơm ngon nên không còn e ngại như trước”.

Khác với thời điểm bệnh liên cầu lợn xảy ra, nhiều quán ăn ở đường Nguyễn Huệ, Phạm Hồng Thái (phường Thuận Hóa), Mai Thúc Loan, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân)… phải chuyển sang bán thịt bò, gà, cá, hoặc loại bỏ các món có thịt lợn, thì hiện nay hầu hết các khu chợ, quán ăn ở TP. Huế đã mua bán thịt lợn trở lại.

Ghi nhận tại các hàng thịt lợn ở chợ Đông Ba trong sáng 18/9, khách hàng đến mua khá nhộn nhịp. Đại diện Ban quản lý chợ Đông Ba thông tin, sản lượng tiêu thụ thịt lợn hiện nay gần như đã ổn định như thời điểm chưa có bệnh liên cầu lợn xảy ra. Hơn 60 sạp thịt buôn bán lẻ ở chợ đã trở lại buôn bán, bình quân mỗi ngày bán từ 50 - 60kg/sạp. Chợ Đông Ba còn có hơn 10 sạp thịt chuyên bán sỉ, xuất bán từ 1,5 - 2 tấn thịt lợn các loại/sạp/ngày.

Ở các chợ khác trên địa bàn TP. Huế, như Kim Long, An Cựu, Tây Lộc, Phú Bài... cũng ghi nhận 100% sạp thịt buôn bán thường nhật trước đây nay trở lại hoạt động. Chị Nguyễn Thị Nhung, chủ sạp thịt ở chợ Thuận Lộc (phường Phú Xuân) chia sẻ, gần 10 ngày nay, lượng thịt bán ra khá ổn định. Bình quân mỗi ngày bán từ 30 - 40kg thịt lợn các loại. Nguồn thịt của chị bán lấy từ các lò mổ uy tín, thịt có nguồn gốc và có dấu kiểm dịch của thú y nên người tiêu dùng rất tin tưởng.

Tạo đà phục hồi bền vững

Việc thịt lợn trở lại các chợ và hàng quán là niềm vui nhưng để duy trì phục hồi bền vững, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), hiện nay, các phòng, ban... đang tiến hành khảo sát tình hình các lò mổ, hộ nuôi và trang trại bị ảnh hưởng dịch bệnh liên cầu lợn để có sự hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ, đặc biệt theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP, ngày 5/6/2025 về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, có hiệu lực từ 25/7/2025.

TS. Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và căn cứ khoản 3 Điều 12 của nghị định trên, Sở NN&MT đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về mức hỗ trợ cụ thể trên cơ sở lấy ý kiến từ các sở, ngành và địa phương. Khi được thông qua, các cơ quan liên quan sẽ tổ chức chi trả đến các xã, phường. Về cơ chế tài chính, theo điểm đ khoản 1 Điều 9 của Nghị định, việc chi trả sẽ do UBND cấp xã, phường thực hiện và nếu không đủ nguồn lực, có thể đề xuất cấp tỉnh/thành phố bổ sung ngân sách.

Cùng với quá trình hỗ trợ này, ngành NN&MT thành phố cũng nghiên cứu các chính sách hỗ trợ chuyển đổi vật nuôi, xây dựng mô hình tổ hợp tác chăn nuôi an toàn, thúc đẩy liên kết chuỗi giữa nông hộ với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra và ổn định thu nhập cho người dân.

Thống kê của Sở NN&MT, hiện nay, TP. Huế có 406 trang trại chăn nuôi lợn và gia súc, gia cầm; trong đó có 4 trang trại quy mô lớn; 85 trang trại quy mô vừa và 317 trang trại quy mô nhỏ, với gần 7.500 hộ và tập thể nuôi. Những con số này cho thấy tính đa dạng mô hình và chủng loại, nhưng rõ ràng chăn nuôi lợn ở TP. Huế vẫn đang ở quy mô nhỏ lẻ khá nhiều, điều kiện chuồng trại chưa ổn định, khó kiểm soát dịch bệnh. Đây là "điểm yếu" lớn khiến ngành chăn nuôi dễ bị tổn thương khi có dịch bệnh xảy ra.

Theo các chuyên gia, với những hộ không đủ điều kiện an toàn sinh học, nên chủ động chuyển đổi sang vật nuôi ít rủi ro hơn, như: bò, dê, gà thả vườn, vịt… vì những loài này dễ quản lý, phòng bệnh và phù hợp với điều kiện sản xuất nông hộ và thị trường tiêu thụ hiện nay.

“Không nhất thiết phải chăn nuôi lợn khi thiếu điều kiện kiểm soát dịch bệnh. Nếu không đảm bảo an toàn, thì chuyển đổi vật nuôi là con đường hiệu quả nhất để giữ vững sinh kế” - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố khuyến nghị.