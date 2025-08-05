Để người dân không “quay lưng” với thịt lợn

Người dân có thể yên tâm sử dụng thịt lợn sạch

Khó khăn kép

Tại tổ dân phố (TDP) Rú Hóp, phường Phong Dinh, nơi chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng người chăn nuôi ở đây vẫn gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hồng, hộ chăn nuôi lợn thường xuyên trong vùng cho biết: Mặc dù lợn của gia đình không bị dịch bệnh, nhưng việc xuất chuồng những con lợn đã đến lứa gặp rất nhiều khó khăn. Không xuất bán được, gia đình phải duy trì bằng cách giảm thức ăn, cầm chừng để hạ chi phí đầu tư. “Khó khăn hơn đó là chi phí vệ sinh khu chuồng trại để ngăn chặn xâm nhập của dịch bệnh, như thường xuyên rắc vôi bột, phun thuốc tiêu độc khử trùng, giám sát tình hình sức khỏe, các triệu chứng của đàn lợn… càng tăng thêm gánh nặng chi phí” - bà Hồng than thở.

Vừa lo phòng dịch, bà Ngô Thị Phương, một hộ chăn nuôi lợn cùng ở TDP Rú Hóp, vừa phải theo sát mọi thông tin về diễn biến dịch tả lợn châu Phi và giá cả lợn hơi trên thị trường. Dù gia đình bà thực hiện đầy đủ các biện pháp chăn nuôi an toàn, kiểm soát chặt chẽ chuồng trại, lợn nuôi không mắc bệnh, nhưng trước thông tin dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá lợn hơi liên tục giảm khiến bà cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Bà Phương cho rằng, việc tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh rất quan trọng, nhưng nội dung phải làm sao để người tiêu dùng hiểu đúng, an tâm không quay lưng với thịt lợn. Nhà nước cũng cần có chính sách hợp lý để hỗ trợ người chăn nuôi trong lúc khó khăn này.

Thực tế cho thấy, không chỉ người chăn nuôi mà tại các chợ dân sinh sức tiêu thụ thịt lợn giảm khiến nhiều tiểu thương phải tạm ngưng bán, hàng quán phải thay đổi thực đơn cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho họ. Nhiều nhà hàng, quán cơm, quán bún truyền thống đã phải thay đổi, bỏ các món thịt lợn ra khỏi thực đơn. “Do chẳng có ai ăn, nên tôi không bán các món chế biến từ thịt lợn hơn một tháng nay rồi” - một chủ quán cơm ở đường Hai Bà Trưng (phường Thuận Hóa) chia sẻ.

Yên tâm sử dụng thịt lợn sạch

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) thành phố thông tin, thông qua hệ thống Hue-S, đơn vị liên tục nhận được yêu cầu của người dân về khuyến cáo đối với việc sử dụng thịt lợn. “Chúng tôi trả lời rất rõ ràng, người dân hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng thịt lợn khi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, tuyệt đối không ăn tiết canh, nem chua và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Luôn đảm bảo thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn phải được nấu chín hoàn toàn. Vi khuẩn liên cầu lợn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn ở nhiệt độ từ 70°C trở lên. Chỉ mua thịt lợn tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y và có dấu kiểm soát giết mổ. Không mua thịt từ những nguồn trôi nổi và đảm bảo vệ sinh khi chế biến như sử dụng găng tay bảo hộ, dùng riêng các dụng cụ dao, thớt cho thịt sống và thịt chín để tránh lây nhiễm chéo, rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt lợn sống...” - ông Hưng khuyến nghị.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưng, để không làm giảm lòng tin của người tiêu dùng đối với thịt lợn, Chi cục CN&TY phối hợp cùng chính quyền các địa phương thường xuyên điều tra dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn và hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt, từ việc tăng cường vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho lợn, đến việc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thức ăn và nước uống. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra lâm sàng, kiểm soát giết mổ động vật chặt chẽ tại các cơ sở giết mổ; kiên quyết xử lý các trường hợp lợn bệnh, nghi mắc bệnh, chết do vận chuyển. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo nguồn thịt lợn sạch cung cấp ra thị trường.