An toàn thực phẩm từ lò mổ đến các chợ truyền thống

Sáng kiến Một sức khỏe của CGIAR (2022 - 2024) là chương trình áp dụng cách tiếp cận đa ngành Một sức khỏe, hướng tới bảo vệ sức khỏe con người, động vật và môi trường. Sáng kiến tập trung vào 3 lĩnh vực: Kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật, cải thiện an toàn thực phẩm (ATTP) và giảm thiểu tình trạng kháng kháng sinh tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tiểu thương tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tại quầy bán hàng

Từ cơ sở giết mổ

Theo Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI), trước thực trạng gần 40% mẫu thịt lợn tại cơ sở giết mổ và hơn 60% mẫu thịt lợn tại chợ truyền thống nhiễm khuẩn Salmonella (khuẩn này thường gây các bệnh về đường ruột), chương trình Sáng kiến Một sức khỏe đã triển khai các hoạt động can thiệp tại các cơ sở giết mổ ở TP. Huế. Dự án cung cấp dụng cụ vệ sinh như tấm sàn inox, xà phòng, chất khử trùng và biển hiệu nhắc nhở thực hành tốt. Cùng với đó, dự án đã tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ cơ sở và công nhân giết mổ nhằm tăng cường thực hành vệ sinh ATTP khi giết mổ.

Theo ông Hồ Đức Bình, Quản lý lò mổ Bãi Dâu thuộc Công ty CP Phát triển thủy sản Huế, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra lâm sàng, kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở giết mổ tập trung, kiên quyết xử lý các trường hợp lợn bệnh, nghi mắc bệnh, chết do vận chuyển. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến để đảm bảo vệ sinh thú y, ATTP…

Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 25 lò mổ, trong đó có 4 lò quy mô lớn tại Bãi Dâu, Thủy Dương, Phú Dương và Hương Văn. Cán bộ thú y được bố trí thường trực 24/7 tại tất cả các lò mổ, đảm bảo thực hiện kiểm tra lâm sàng 100% trước và trong quá trình giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch từ lợn nhiễm bệnh.

TS. Nguyễn Văn Hưng, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết, đơn vị thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra về thú y, ATTP đối với các cơ sở giết mổ động vật; xử lý nghiêm việc giết mổ lợn bệnh, lợn chết do dịch bệnh và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định, nếu có. Ngoài ra, lực lượng thú y thành phố cũng tăng cường kiểm soát khâu vận chuyển, đảm bảo hạn chế thấp nhất những rủi ro dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến các trang trại lớn và các hộ chăn nuôi áp dụng đúng quy trình an toàn sinh học trên địa bàn.

Cũng theo ông Hưng, lực lượng cán bộ thú y hiện được tăng cường 100% về cơ sở để hướng dẫn, khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Đồng thời, chủ động phối hợp khai báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở vật nuôi để khống chế dịch bùng phát trở lại.

Đến các chợ truyền thống

Cùng với kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật, cải thiện ATTP, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP. Huế, dự án còn triển khai tương tác với gần 100 tiểu thương, tập huấn và cung cấp các dụng cụ cần thiết, nhằm hỗ trợ nâng cao thực hành vệ sinh tốt với 3 nguyên tắc chính: Giữ bề mặt và dụng cụ sạch sẽ, tách riêng thực phẩm sống - chín, rửa tay và dụng cụ thường xuyên. Theo đại diện Ban quản lý chợ Đông Ba, chương trình tập huấn bước đầu đã cải thiện kiến thức của tiểu thương về các biện pháp thực hành vệ sinh ATTP tại quầy bán hàng.

Chị Nguyễn Thị Tâm, một chủ quầy thịt lợn tại chợ An Cựu cho biết: Qua tập huấn, chị em tiểu thương còn hiểu rõ để đảm bảo uy tín với khách hàng, chúng tôi không bao giờ nhập thịt lợn không rõ nguồn gốc, chỉ nhập thịt từ các cơ sở giết mổ có uy tín và có kiểm dịch của cán bộ thú y.

Thực tế cho thấy, qua thực hành vệ sinh ATTP tại các quầy thịt đã góp phần khuyến khích tiểu thương tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, giúp giảm mức độ ô nhiễm khuẩn Salmonella tại các chợ đối chứng từ 5 - 10%. Người tiêu dùng cũng được nâng cao nhận thức thông qua các chiến dịch truyền thông về ATTP.

TS. Đặng Xuân Sinh, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế chia sẻ: Hệ thống đánh giá và can thiệp ATTP đối với các cơ sở giết mổ lợn và các quầy thịt tại các chợ truyền thống đã bước đầu tạo động lực để tiểu thương áp dụng thực hành vệ sinh tốt hơn, giảm thiểu mức độ nhiễm vi khuẩn trên thịt lợn, qua đó góp phần cải thiện sức khỏe người tiêu dùng và cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưng đánh giá, dự án Một sức khỏe là sáng kiến tác động can thiệp nhiều chiều, từ những người mua bán động vật, cung ứng thực phẩm, đến tăng cường phối hợp giữa ngành thú y và y tế trong quản lý, kế hoạch giám sát... Qua đó, làm cho người tiêu dùng tin tưởng hơn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, yên tâm sử dụng các dịch vụ ẩm thực của địa phương. Khi đã tin tưởng, người tiêu dùng sẽ đến Huế nhiều hơn, đóng góp cho ngành du lịch và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.