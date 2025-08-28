Người dân đã trở lại dùng thịt lợn

Khách hàng chọn mua thịt lợn có dấu kiểm định của ngành thú y

Thị trường thịt lợn dần khởi sắc

Một ngày cuối tháng 8, ghé qua chợ Đông Ba, tôi cảm nhận rõ sự nhộn nhịp trở lại của các quầy hàng thịt lợn. Khoảng chừng 1 tháng trước, nhiều quầy vắng bóng người mua, thậm chí có tiểu thương phải tạm nghỉ bán vì ế ẩm, thì nay lượng khách đến hàng thịt đông đúc hơn, không khí mua bán rộn ràng.

Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương buôn bán thịt lợn có thâm niên ở chợ Đông Ba chia sẻ, thời điểm xảy ra bệnh liên cầu lợn, khách hàng giảm mạnh, nhiều ngày chị phải mang thịt về. Nhưng khoảng một tuần trở lại đây, khách đã quay lại mua khá nhiều. “Chúng tôi buôn bán luôn giữ chữ tín, chỉ nhập hàng rõ nguồn gốc, có dấu kiểm dịch, khách hàng không nên quá lo lắng, nghi ngờ”, chị Hòa nói.

Theo bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba, sản lượng tiêu thụ thịt lợn hiện nay đã tăng khoảng 60% so với thời điểm thấp nhất trong dịch bệnh. Hơn 60 sạp thịt của chị em tiểu thương ở chợ đã trở lại buôn bán. Bên cạnh đó, chợ Đông Ba có 12 sạp thịt chuyên phân phối, bán sỉ, bình quân hàng ngày mỗi sạp cũng xuất từ 500 - 1.000kg thịt lợn các loại.

Ngoài chợ Đông Ba, các chợ khác như An Cựu, Bến Ngự, Kim Long, Phú Bài... cũng có xu hướng tương tự. Chị Nguyễn Thị Chi, tiểu thương bán thịt tại chợ Phường Đúc (phường Thuận Hóa) cho biết, gần 1 tuần qua, ngày nào chị cũng bán 15 - 20kg thịt lợn các loại. Nguồn thịt của chị bán lấy từ các lò mổ uy tín, thịt có nguồn gốc và có dấu kiểm định ngành thú y nên người tiêu dùng rất tin tưởng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho tiểu thương và người chăn nuôi sau thời gian khó khăn.

Không chỉ chợ truyền thống, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn TP. Huế cũng ghi nhận sức mua tăng rõ rệt. Đại diện siêu thị GO! Huế cho biết, lượng thịt lợn bán ra tuần qua đã tăng hơn 40% so thời điểm có thông tin về dịch bệnh liên cầu lợn; trong đó các sản phẩm có nhãn mác, truy xuất nguồn gốc được khách ưu tiên lựa chọn. Hiện bình quân doanh thu từ việc bán thịt lợn mỗi ngày từ 20 - 25 triệu đồng.

Tăng niềm tin nhờ kiểm soát chặt chẽ

Người dân Huế dần quay lại với thói quen sử dụng thịt lợn là nhờ công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm được các ngành chức năng siết chặt. UBND TP. Huế đã chỉ đạo ngành y tế, nông nghiệp và công thương phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ tập trung, xử lý nghiêm tình trạng giết mổ lậu, khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thịt đã được kiểm dịch.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cho biết: “Chúng tôi đã lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tại các điểm giết mổ, chợ dân sinh. Thịt lợn trước khi đưa ra thị trường đều được cán bộ thú y kiểm dịch, đóng dấu kiểm soát giết mổ. Người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn khi thấy dấu kiểm dịch hợp lệ trên sản phẩm”.

Song song với đó, ngành y tế cũng đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về cách phòng, chống bệnh liên cầu lợn ở người. Khuyến cáo “ăn chín, uống sôi” cùng thông điệp không sử dụng tiết canh hay thịt chưa được nấu chín kỹ đã được phổ biến rộng rãi. Nhờ vậy, người dân không còn e dè với thịt lợn.

Anh Hồ Đăng Khoa (đường Lê Thánh Tôn, phường Phú Xuân) chia sẻ: Trước đây nghe bệnh liên cầu lợn, gia đình anh chuyển sang ăn cá và thịt gà, thịt bò, hầu như không dám mua thịt lợn. Gần đây thấy báo đài đưa tin đã kiểm soát tốt, người nhà anh đi chợ thấy thịt có dấu kiểm dịch rõ ràng nên yên tâm mua về dùng. “Thịt lợn vốn là thực phẩm quen thuộc, không thể thiếu trong bữa ăn thường ngày”, anh Khoa nói.

Những suy nghĩ, chuyển biến tích cực của người tiêu dùng phần lớn là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành chức năng giúp ngăn chặn kịp thời tình trạng gian lận trong kinh doanh thực phẩm. Các cơ sở vi phạm về nguồn gốc, chất lượng thịt đều bị xử lý nghiêm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt lợn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với khẩu vị đa số người dân Việt Nam. Vấn đề quan trọng là người tiêu dùng cần thay đổi thói quen để sử dụng thịt an toàn, tránh những nguy cơ không đáng có.

TS.BS Hoàng Thị Bạch Yến, Phó Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế cho biết: “Thịt lợn hoàn toàn an toàn nếu được kiểm soát đầu vào và chế biến đúng cách. Người dân nên mua thịt tại nơi uy tín, có dấu kiểm dịch rõ ràng; khi chế biến cần nấu chín kỹ, tuyệt đối không ăn tiết canh hay thịt còn sống. Việc này không chỉ phòng ngừa liên cầu lợn mà còn hạn chế được nhiều bệnh truyền qua thực phẩm khác”.

Để đảm bảo duy trì bền vững thị trường thịt lợn trên địa bàn TP. Huế, ngành nông nghiệp cần xem xét có phương án hỗ trợ cho các cơ sở trang trại chăn nuôi, tiếp tục đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển các chuỗi cung ứng an toàn, từ chăn nuôi, giết mổ tập trung đến phân phối. Đây được xem là hướng đi lâu dài nhằm tạo dựng niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi của địa phương.