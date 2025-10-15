Thêm điểm nhấn đô thị

Tuyến đường từ bến thuyền Tòa Khâm đến cầu Đập Đá đang hoàn thành những hạng mục cuối

Những ngày gần đây, người dân, du khách vui mừng khi tuyến đường đi bộ kết hợp đường xe đạp chạy dọc bờ sông Hương đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến chân cầu Đập Đá đã xây dựng cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số tiểu hạng mục cuối.

Sau hơn 9 tháng triển khai, tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo điểm nhấn cho người dân, du khách tham quan mà còn góp phần không nhỏ cho việc chỉnh trang môi trường đô thị ven sông Hương, tạo cảnh quan sinh thái trong khu vực. Tuyến đường đi bộ này sẽ nối với dự án đường đi bộ ven sông Như Ý, từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, dài khoảng 1,6km, rộng 6m đã xây dựng hoàn thành; với mục đích kết nối các tuyến đường đi bộ dọc bờ sông Hương nhằm phục vụ nhu cầu dạo bộ, đạp xe của người dân và du khách, tạo nên sự kết nối liên hoàn trên hai tuyến sông ở khu vực trung tâm thành phố.

Năm 2024, Huế đã triển khai Dự án mở rộng bãi đỗ xe du lịch bến thuyền Tòa Khâm với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. Công trình bao gồm các hạng mục như mở rộng bãi đỗ xe Tòa Khâm với diện tích 1.200m2 kết hợp trồng cây xanh, thảm cỏ, sơn kẻ vẽ, bố trí biển báo giao thông và lắp đặt đèn pha chiếu sáng ở khu vực bãi đỗ xe.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, một người dân sống gần khu vực này nói rằng, nhiều năm nay, dọc theo sông Hương cũng như các nhánh sông khác, nhiều dự án chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông được đầu tư xây mới, nâng cấp đã góp phần làm đổi thay không chỉ bộ mặt trung tâm thành phố mà còn với các phường, xã vùng ven. Người dân cảm thấy vui mừng khi những dự án triển khai nhanh, hoàn thành đúng tiến độ và sớm đưa vào sử dụng, khai thác, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Dự án Đường đi bộ kết hợp đường xe đạp chạy dọc bờ sông Hương đoạn từ bến thuyền Tòa Khâm đến chân cầu Đập Đá được khởi công từ tháng 1/2025, có tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng, do Trung tâm Công viên cây xanh Huế làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài khoảng 460m, đường rộng 6m, được thiết kế kết hợp lối đi bộ, đường xe đạp và nhiều hạng mục, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực hai bờ sông Hương.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại tuyến đường hoàn thành phần lớn công đoạn lát đá mặt đường bằng những phiến đá tự nhiên, tạo bề mặt phẳng, sạch và bền vững. Hạng mục ghế ngồi được bố trí khung thép hộp mạ kẽm, mặt ghế gỗ lim được xử lý bằng dầu bản. Trên tuyến còn có hệ thống lan can ống thép mạ kẽm, bồn hoa ốp mặt gỗ lim và hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng đang được thi công, đảm bảo an toàn và tạo hiệu ứng thẩm mỹ về đêm.

Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, tiến độ của dự án đang vượt so với kế hoạch ban đầu. Công trình đến nay cơ bản hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, cụ thể hoàn thành phần kết cấu, lát đá, lắp đặt lan can; phần điện chiếu sáng hoàn thành hơn 90% và đang tiến hành chạy hiệu ứng; bồn hoa chạy dọc đạt hơn 50% khối lượng. Hiện, chủ đầu tư tiếp tục đốc thúc nhà thầu thi công sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa công trình vào khai thác, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan sinh thái và điểm nhấn tham quan du lịch cho bờ sông Hương. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành cuối tháng 10/2025.