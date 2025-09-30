  • Huế ngày nay Online
Chung sức, đồng lòng vì một An Cựu kiểu mẫu

HNN - Những ngày đầu tháng 9/2025, trên trục đường Trường Chinh, phường An Cựu, người dân dễ dàng nhận thấy những chiếc camera mới được gắn trên các trụ điện. Những camera này không đơn thuần là thiết bị giám sát thông thường, mà đây là hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - công cụ hiện đại được lựa chọn thí điểm để giám sát trật tự đô thị (TTĐT).

Việc phường An Cựu được lựa chọn áp dụng công nghệ mới này mở ra một hướng đi mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu: Xây dựng phường An Cựu trở thành đô thị kiểu mẫu của TP. Huế.

Một trong những tuyến kiểu mẫu về đô thị của phường An Cựu 

Công nghệ hỗ trợ đắc lực

Nhiều năm qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, sử dụng lòng, lề đường sai quy định diễn ra ở nhiều tuyến phố trung tâm của TP. Huế, trong đó có phường An Cựu, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, giao thông và quyền lợi của người dân kinh doanh hợp pháp dọc các tuyến đường. Nay, công nghệ số ngày càng phát triển đã hỗ trợ rất lớn cho các lực lượng. Việc lắp đặt hệ thống camera AI đã tạo bước đột phá trong lập lại TTĐT khi dữ liệu được ghi nhận 24/7, truyền về trung tâm chỉ huy thông qua mạng tốc độ cao, hỗ trợ xử lý vi phạm minh bạch, khách quan và kịp thời.

“Nhờ AI, chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn các hành vi vi phạm từ xả rác, dựng hàng quán lấn chiếm vỉa hè cho đến vi phạm an toàn giao thông”, ông Nguyễn Duy, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Cựu cho biết.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng phường kiểu mẫu về TTĐT không chỉ là chuyện công nghệ. Ngay từ khi sáp nhập 3 phường An Đông, An Tây và An Cựu thành phường An Cựu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền nơi đây đã xác định: Điều cốt lõi chính là thay đổi từ tư duy, nhận thức đến hành động của người dân. Vì vậy, lãnh đạo phường, các phòng ban chuyên môn luôn tăng cường xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến, tháo gỡ từng vướng mắc dù nhỏ nhất.

Ông Trần Đức Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu chia sẻ: “Chỉ cần nắm được phản ánh của người dân, chúng tôi lập tức có mặt để xử lý, từ chuyện vệ sinh môi trường đến TTĐT, lấn chiếm vỉa hè. Giải quyết kịp thời để thấy chính quyền luôn đồng hành cùng Nhân dân là cách tốt nhất để củng cố niềm tin và nâng cao ý thức chấp hành”.

Thống kê từ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường An Cựu, từ ngày 1/7 đến 5/9/2025, các tổ TTĐT phường An Cựu đã tổ chức 179 lượt ra quân kiểm tra; qua đó nhắc nhở 178 trường hợp, lập 198 biên bản, tham mưu ban hành gần 200 quyết định xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong xây dựng nhà cửa, quản lý đất đai…

Lực lượng trật tự đô thị phường An Cựu thường xuyên nhắc nhở người dân để xe đúng quy định 

Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Dù còn những khó khăn, nhưng sự đồng thuận thể hiện rõ nhất tại lễ ra quân lập lại TTĐT, trật tự xây dựng, an toàn giao thông của phường An Cựu diễn ra cuối tháng 7/2025. Tại đây, các chi bộ, tổ dân phố đã cam kết đồng hành cùng chính quyền, kêu gọi toàn thể người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và tích cực lập lại TTĐT.

An Cựu đã cụ thể hóa từ nghị quyết, chủ trương không dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã cho ra đời nhiều mô hình và tổ chức thực hiện hiệu quả. Điển hình như mô hình “Tuyến kiệt đảm bảo TTĐT” với điểm sáng kiệt 19 Đặng Văn Ngữ - nơi từng là điểm nóng, nay đã trở thành tuyến đường hoa “xanh - sạch - sáng”.

“Cái chi cũng rứa, dân mà hiểu, đồng lòng thì chuyện khó mấy rồi cũng thành dễ. Đó là điều tôi nghiệm ra trong suốt quá trình cùng bà con giải quyết việc chung của tổ”, ông Tôn Thất Phô, Tổ trưởng tổ dân phố 9 An Đông, phường An Cựu đúc rút.

 Công an phường cũng đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng, duy trì các nhóm Zalo an ninh để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh không chỉ an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn cả TTĐT của phường.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu khẳng định, mục tiêu xây dựng trở thành phường đô thị kiểu mẫu được cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa bằng chương trình “5 không, 5 có”. Đó là, không ma túy, không trộm cướp, không trẻ em thất học, không rác thải nơi công cộng, không tiếng ồn vượt quá quy định; có chính quyền gần gũi, tôn trọng Nhân dân; có con người sống văn hóa, nhân ái, tuân thủ pháp luật; có môi trường văn minh - xanh - sạch - đẹp; có kinh tế - xã hội phát triển; có thu nhập trung bình cao.

“Điều quan trọng là thay đổi được ý thức của người dân. Chính quyền có thể tăng cường kiểm tra, xử phạt nhưng sự bền vững chỉ đến khi mỗi người dân tự giác giữ gìn TTĐT, cùng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh mới là điều quan trọng, quyết định”, bà Thanh nhấn mạnh.

Thời gian tới, phường An Cựu tiếp tục lắp thêm 20 camera an ninh, phấn đấu đến cuối năm 2025 phủ khắp các tuyến đường. Song song đó là triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, kêu gọi mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố trở thành một hạt nhân trong giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường và cảnh quan.

Bài, ảnh: MINH KHUÊ
