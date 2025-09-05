Tầm nhìn của giới đầu tư tại trung tâm mới thành phố Huế

Nhà phố liền kề đón đầu tiềm năng sinh lời dài hạn

Xu hướng chuyển dịch đầu tư về bất động sản cũng đang nở rộ tại các thành phố lớn, các tỉnh thành lân cận trung tâm phát triển kinh tế với điển hình là thành phố Huế.

Là Thành phố trực thuộc trung ương từ tháng 1/2025, Huế có thêm nhiều cơ hội phát triển từ sự thay đổi này với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông – đô thị được triển khai. Các doanh nghiệp lớn như BGR, Doji, Apec … cũng đã và đang đổ bộ vào Huế. Đây chính là nền tảng để Huế trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn tại miền Trung.

Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đông đảo người dân Cố đô không khỏi vui mừng, phấn khởi. Bên cạnh sự tự hào, những thay đổi tích cực trong 8 tháng vừa qua của miền đất di sản cũng được nhìn nhận rõ nét.“Huế bước lên cương vị mới, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày. Chưa bao giờ chúng tôi thấy Huế sôi động như lúc này. Đường phố đẹp hơn, du khách đến nhiều hơn, buôn bán cũng thuận lợi hơn. Tôi vô cùng tự hào và tin tưởng vào sự phát triển của quê hương mình.” – chị Hạnh, tiểu thương tại Huế chia sẻ.

Phối cảnh dự án Topaz City Core

Mô hình nhà phố tại Huế đang trở thành xu hướng đầu tư bền vững. Đặc biệt, phân khúc nhà phố liền kề không chỉ mang lại giá trị an cư, mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tại thời điểm quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm và hạ tầng giao thông đồng bộ, loại hình này được đánh giá là kênh đầu tư đón đầu tiềm năng sinh lời dài hạn.

Topaz City Core (khu đô thị An Vân Dương, TP.Huế) chính thức mở bán sản phẩm nhà phố liền kề tọa lạc tại khu vực trung tâm hành chính – thương mại,pháp lý minh bạch, sẵn sàng bàn giao ngay với ưu đãi chưa từng có.

Không giống những dự án chạy theo phong trào, mở bán ồ ạt trên quỹ đất chưa rõ pháp lý với tiện ích rời rạc, nhà phố liền kề Topaz City Core nằm tại lõi đô thị thuộc KĐT An Vân Dương có pháp lý hoàn chỉnh. Hiện dự án đã hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài và tiện ích nội khu cơ bản, sẵn sàng bàn giao. Đây là điểm cộng lớn giúp dự án được các nhà đầu tư đánh giá cao khi đảm bảo rõ ràng quyền lợi sở hữu dài hạn cho khách hàng ngay từ giai đoạn đầu.

Topaz City Core được định vị như “tuyến phố trung tâm” của khu vực hành chính - thương mại mới tại phía Đông thành phố Huế. Nằm gần các trụ sở hành chính - dịch vụ công và trung tâm thương mại Aeon Mall,dự án sở hữu tọa độ đắc địa khẳng định vị thế chiến lược và giá trị bền vững.

Theo khảo sát, giá bất động sản khu vực cận kề Aeon Mall có mức tăng đáng kinh ngạc từ 40% - 70% theo từng thời điểm khác nhau. Minh chứng có thể thấy rõ tại Thủ đô Hà Nội và Hải Phòng, sự hiện diện của Aeon Mall đã trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy giá trị bất động sản, đồng thời nâng cao hạ tầng, kinh tế và chất lượng sống của khu vực lân cận.

Phối cảnh dãy nhà phố liền kề tại Topaz City Core

Bên cạnh đó, cộng hưởng giá trị từ vị trí trên trục đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt kết nối tổ hợp giáo dục FPT và bệnh viện Quốc tế giúp nhà phố liền kề Topaz City Core được định vị như một trung tâm an cư – thương mại – giáo dục – y tế đầy đủ. Với lợi thế hạ tầng hoàn thiện cùng hệ thống tiện ích nội – ngoại khu đồng bộ, dòng sản phẩm nhà phố liền kề được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị theo từng năm, còn mang đến cho các nhà đầu tư sự an toàn và bền vững của tài sản trong dài hạn - đây chính là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư sành sỏi, giới doanh nhân và chính khách tại Huế,

Hiện nay, Chủ đầu tư BGI Group đang triển khai chính sách bán hàng giá tốt nhất cho phân khúc nhà phố liền kề tại dự án với nhiều chính sách siêu khủng như: Nhận nhà ngay, hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Ngoài ra, BGI Group cũng áp dụng chương trình chiết khấu 7% cho khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có. Đặc biệt trong thời gian từ nay đến 31/10/2025, khách hàng còn được nhận xe máy SH Mode khi tham gia mua sản phẩm Nhà phố liền kề tại Topaz City Core.

Topaz City Core mang đến lợi thế kép khi kết hợp trọn vẹn giá trị an cư, thương mại và đầu tư ngay tại trung tâm Huế. Đây chính là cơ hội vàng để nắm bắt tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt trong giai đoạn Huế đang vươn mình trên cương vị thành phố trực thuộc Trung ương.

