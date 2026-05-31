Ra quân tuyên truyền hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: Bạch Châu

Vai trò trụ cột của chính sách BHXH

“Tháng BHXH toàn dân” đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tư duy chính sách an sinh xã hội. Không dừng lại ở việc mở rộng diện bao phủ, chính sách đã thay đổi căn bản về cách tiếp cận: Từ chỗ tập trung bảo đảm cho nhóm có quan hệ lao động ổn định, sang xây dựng một mạng lưới an sinh bao trùm và linh hoạt, thích ứng kịp thời với sự biến đổi của thị trường cũng như đời sống kinh tế - xã hội.

Tính đến hết tháng 5/2026, số người tham gia BHXH đạt 169.668 người, tăng thêm 46.744 người so với năm 2018, tương đương mức tăng 38,03%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 31,47%, tăng 5,02% so với năm 2018. So với mục tiêu phát triển người tham gia BHXH đặt ra đến năm 2026 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, các kết quả thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu. Những con số này cũng cho thấy, mục tiêu BHXH toàn dân không còn là định hướng mang tính dài hạn mà đã và đang được cụ thể hóa bằng kết quả thực chất.

Sự chủ động tham gia của mỗi người dân

Thời gian qua, BHXH thành phố Huế luôn tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và chính quyền địa phương. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan để tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt là các giải pháp phát triển người tham gia phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của địa bàn.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 29 HĐND thành phố Huế khóa VIII, ngày 25/12/2025, đã thông qua Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này, giảm phần nào áp lực về kinh tế, khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bám sát chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời”, BHXH thành phố Huế đã chủ động đa dạng hóa các hình thức truyền thông theo hướng thiết thực và linh hoạt. Bên cạnh các hội nghị đối thoại, tư vấn trực tiếp tại xã, phường, cụm dân cư hay khu công nghiệp, đơn vị còn sáng tạo thiết lập các “điểm truyền thông cộng đồng”, gian hàng tư vấn tại các chợ, khu vực đông dân cư và điểm tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Cách làm này đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT hiện diện ngay trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố Huế cũng đẩy mạnh truyền thông trên môi trường số thông qua việc tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông hiện đại, tổ chức livestream tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách; triển khai hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên môi trường Internet.

Những thay đổi về chính sách, hoạt động của ngành đều được phản ánh kịp thời, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của người dân. Đặc biệt, việc thông tin các vấn đề “nóng” như chậm đóng BHXH... đã góp phần cảnh tỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật BHXH, giúp các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý kịp thời.

Thực tế cho thấy, phát triển người tham gia chỉ bền vững khi đi cùng với bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây là yếu tố cốt lõi tạo dựng niềm tin của người dân vào chính sách. Hàng năm, BHXH thành phố chi trả cho hơn 400 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng; đồng thời giải quyết khoảng 80 nghìn lượt hưởng các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BH thất nghiệp năm 2025 đạt 88%, vượt 3% so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ mở rộng diện bao phủ BHXH sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 403/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến năm 2030 cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó đặt mục tiêu thành phố Huế có 272.668 người tham gia BHXH, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 33.632 người. Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND thành phố Huế giao chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia BHXH đạt 32,07%.

Thực tiễn cho thấy, sự ổn định của xã hội bắt nguồn từ sự yên tâm của mỗi người dân. Tham gia BHXH là cách mỗi người tự bảo vệ trước rủi ro, tích lũy cho tương lai và góp phần xây dựng xã hội công bằng, nhân văn. Mỗi cuốn sổ BHXH chính là “viên gạch” tạo nền tảng an sinh vững chắc, giúp người dân ổn định cuộc sống khi về già. Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH hôm nay sẽ tạo ra giá trị an sinh cho tương lai. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, BHXH toàn dân không chỉ là mục tiêu của riêng chính sách an sinh, mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển nhân văn và bền vững.