Thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội đã xây dựng hoàn thiện tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 - Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương

Đẩy nhanh tiến độ

DA NOXH tại khu đất XH1 do Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 842 tỷ đồng trên diện tích sử dụng đất gần 32.000m2, diện tích sàn là 66.660m2. Quy mô DA gồm 9 tầng, bao gồm 720 căn hộ NOXH và 47 căn nhà liền kề thương mại. Tiến độ thực hiện DA dự kiến từ quý I/2025 đến quý II/2029. Riêng phần hạ tầng kỹ thuật tổng thể thực hiện từ quý I/2025 đến quý I/2026; phần công trình nhà ở thương mại thấp tầng và chung cư cao tầng NOXH thực hiện từ quý III/2025 đến quý II/2029.

Khởi công từ tháng 3/2025 đến nay, DA NOXH tại khu đất XH1 đang tích cực triển khai nhiều hạng mục, đảm bảo tiến độ theo quy định. Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đề xuất Sở Xây dựng được phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với khối NOXH này.

Tính đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital đã hoàn thành khoảng 364 căn hộ tại khu OXH1 và tiếp tục triển khai xây dựng các tòa nhà tiếp theo tại khu vực này. Dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành tiếp 210 căn hộ ở tòa nhà XH1 và 2027 sẽ hoàn thiện 149 căn hộ thuộc tòa nhà XH4 thuộc chung cư cao tầng OXH1 (West Sky). Khu NOXH OXH2 cũng vừa được doanh nghiệp hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng và triển khai động thổ thi công vào cuối tháng 12/2025.

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1 do Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư đang triển khai thi công

Ông Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital cho biết: Nhu cầu NOXH hiện nay của khách hàng rất cao, bởi những ưu đãi về giá, hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp... Tuy nhiên, hiện nguồn cung vẫn hạn chế do phần lớn quỹ đất xây dựng trong các khu trung tâm không còn, nên NOXH thường được quy hoạch ở vùng ngoại ô, xa trung tâm. Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cũng có những khó khăn nhất định. Vì vậy, nhà đầu tư mong muốn Nhà nước tiếp tục nghiên cứu để ban hành thêm nhiều chính sách ưu đãi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận mua và đầu tư phân khúc NOXH.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn

Ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 về giao chỉ tiêu hoàn thành NOXH trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung các chỉ tiêu vào phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, TP. Huế được giao chỉ tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành 7.700 căn hộ NOXH. Tuy nhiên, giai đoạn 2021 - 2024, thành phố mới hoàn thành 200 căn hộ. Như vậy, giai đoạn 2025 - 2030 phải hoàn thành 7.500 căn hộ mới đạt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành NOXH trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sau rà soát thực tế về kế hoạch, lộ trình triển khai các DA NOXH độc lập, DA nhà ở thương mại có xây dựng NOXH của địa phương, UBND thành phố đề nghị Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu NOXH năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 của thành phố.

Hiện nay, UBND thành phố đã phân công các cơ quan, đơn vị liên quan làm bên mời thầu tổ chức đầu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 DA NOXH. Bên cạnh đó, thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập thông tin DA được xác định để đầu tư xây dựng NOXH, trình UBND thành phố xem xét, quyết định công bố thông tin DA và công khai theo quy định.