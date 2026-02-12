Sẵn sàng cho cuộc bứt phá

Sản xuất động cơ ở nhà máy sản xuất ô tô Kim Long Motor Huế

“Không thể chậm trễ”

Nghị quyết Đại hội XVII xác lập vị thế mới cho thành phố: Đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; trung tâm văn hóa - du lịch - y tế chuyên sâu; cực tăng trưởng của miền Trung. Các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030 được vạch rõ với tinh thần mạnh mẽ: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%; đến năm 2030 đạt 11,5 - 12% và thu ngân sách từ 28 - 30 nghìn tỷ đồng.

Trong nhiều cuộc họp chuẩn bị cho năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung liên tục nhấn mạnh thông điệp, vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hiệu triệu, là niềm tin: “Năm đầu nhiệm kỳ phải là năm của kỷ cương, của hành động và của bứt phá. Không thể để tháng đầu, quý đầu trôi qua cầm chừng. Phải tạo sự chuyển động thật sự và phải nhìn thấy kết quả ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nói thêm, cũng như một lời nhắc nhở gửi đến từng cơ quan, từng cán bộ: “Không thể chậm trễ. Mỗi tổ chức, mỗi con người phải biến trách nhiệm thành hành động. Huế phải thay đổi bằng cách làm mới, bằng tư duy mới và bằng sự dấn thân”.

Những chỉ đạo ấy như tạo lực đẩy trong mùa xuân mới. Trên nhiều công trường cuối năm, tiếng máy vẫn rộn ràng đến chiều muộn. Ở Nhà máy Kim Long Motor, dây chuyền sáng đèn suốt ca. Trong những phòng họp, chuyện cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư… được bàn xuyên trưa, hay chiều muộn.

Năm Bính Ngọ gõ cửa. Huế bước vào năm mới với một tâm thế chưa từng có: Tôn trọng quá khứ nhưng quyết liệt hướng đến tương lai. Những con đường mới mở, những nhà máy vừa vận hành, những chủ trương đổi mới táo bạo và những lớp người dám nghĩ dám làm đang góp phần tạo nên một bức tranh Huế mạnh mẽ và đầy tự tin.

Thế và lực

Muốn tăng tốc phải có "đôi chân" mạnh. Với Huế, đôi chân ấy chính là hạ tầng giao thông. Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn nói ngắn gọn: “Giao thông phải đi trước một bước. Khi giao thông thông suốt thì kinh tế - xã hội mới bứt phá”.

Tuyến đường Tố Hữu nối sân bay Phú Bài, cầu Nguyễn Hoàng, đường ven biển, đường phía tây, đường tránh Huế… lần lượt hình thành, khép lại vành đai tăng trưởng kết nối đô thị công nghiệp du lịch. Những ngày giáp Tết, đi trên các cung đường mới, nắng nhẹ phủ lên mặt nhựa phẳng lì, có thể cảm nhận rõ nhịp thở khác của một đô thị đang mở rộng tầm nhìn, tự tin hơn và hiện đại hơn.

Nếu giao thông là "đôi chân" thì nguồn lực là “nhiên liệu”. Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành chia sẻ: “Nhu cầu thì vô hạn, nguồn lực thì hữu hạn. Muốn phát triển phải chọn đúng việc cần làm nhất và hiệu quả nhất. Quan trọng hơn, phải mạnh dạn thu hút nguồn lực ngoài nhà nước”.

Tinh thần mở khóa nguồn lực giúp Huế tăng tốc thu hút đầu tư, thúc đẩy PPP, khai thác ODA cho giao thông, môi trường, công nghệ; xây dựng môi trường minh bạch để doanh nghiệp muốn đến, muốn ở và muốn phát triển. Ông Thành nhấn mạnh: “Doanh nghiệp phải là đối tác chiến lược. Càng nhiều doanh nghiệp chọn Huế, Huế càng mạnh”.

Một dấu ấn nổi bật cuối năm 2025 là việc khánh thành Nhà máy sản xuất động cơ YUCHAI và xuất xưởng động cơ đầu tiên của Kim Long Motor, dự án 260 triệu USD với dây chuyền tự động hóa 90%. Tổng Giám đốc Công ty CP Kim Long Motor Huế - Đào Viết Ánh chia sẻ: “Lần đầu tiên Việt Nam tự sản xuất được động cơ đạt chuẩn quốc tế ngay tại Huế. Mỗi động cơ chỉ mất ba phút để hoàn thiện. Đây là bước nhảy vọt. Giai đoạn 2 chúng tôi dự kiến nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 80%, tạo thêm hàng chục nghìn việc làm, đưa Huế trở thành trung tâm công nghiệp ô tô hàng đầu Đông Nam Á”.

Sau những nỗ lực bứt phá về hạ tầng - kinh tế, thứ tài sản lớn nhất của Huế vẫn là văn hóa và di sản. Từ kinh tế di sản, kinh tế đêm đến kinh tế sáng tạo, tất cả đều đang được định hình thành những trụ cột bền vững. Kinh tế số đặt mục tiêu chiếm 30% GRDP vào năm 2030.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phan Thanh Hải đề xuất những hướng tạo sức bật mới như: Kinh tế đêm gắn với ẩm thực Huế; nghệ thuật đương đại bên bờ sông Hương; show thực cảnh cung đình; lễ hội áo dài hàng năm; chuỗi sản phẩm nhận diện Huế; phát triển nguồn nhân lực sáng tạo; xây dựng thành phố xanh và đáng sống…

Huế bước vào năm Ngọ với tâm thế của một thành phố biết mình, hiểu mình và dám khác mình để bước tới. Sẵn sàng tăng tốc. Sẵn sàng bứt phá. Sẵn sàng viết nên kỳ tích đầu tiên của nhiệm kỳ mới.