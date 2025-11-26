Thanh Thủy vào vụ đông xuân sớm

Người dân Thanh Thủy xuống đồng làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa đông xuân

Ông Trần Văn Tuấn, một hộ nông dân lâu năm ở Thanh Thủy chia sẻ: “Thời tiết thất thường quá, mình không chủ động thì dễ lỡ việc. Năm ni tranh thủ xuống giống sớm, vừa để kịp thời vụ, vừa tránh rét muộn”. Không riêng ông Tuấn, nhiều hộ dân ở đây cũng đã bắt đầu xuống đồng từ sớm để sửa chữa kênh mương, bờ vùng, đắp bờ giữ nước, làm đất.

Nước lũ tuy gây nhiều thiệt hại nhưng cũng đem theo lượng phù sa đáng kể, giúp đất tơi xốp và giàu dinh dưỡng hơn. Thấu hiểu điều đó, nông dân Thanh Thủy không để mất thời cơ. Họ tranh thủ từng ngày nắng hanh hiếm hoi để làm đất, đồng thời liên hệ hợp tác xã đặt mua giống. Các nguồn giống chất lượng cao đã được chính quyền phường và các hợp tác xã đăng ký mua từ Công ty CP Giống cây trồng và vật nuôi thành phố nhằm đảm bảo đầy đủ cho sản xuất ngay khi toàn bộ đồng ruộng sẵn sàng.

Bên cạnh sự chủ động từ người dân, bà con cũng mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ giống cho những hộ bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. “Khó khăn thì ai cũng có, nhưng nếu được hỗ trợ thêm một phần lúa giống thì bà con đỡ lo phần nào”, ông Tuấn nói.

Ông Trần Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy cho hay, dự báo khí tượng trong thời gian tới có nhiều diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại, nhất là ở vùng đồng bằng và trung du. Vì vậy, phường Thanh Thủy đã nhanh chóng triển khai kế hoạch sản xuất sớm cho vụ đông xuân 2025 - 2026, đồng thời đăng ký nguồn giống dự phòng nhằm khắc phục thiệt hại do lũ gây ra. Hệ thống kênh mương, trạm bơm trên địa bàn cũng được huy động tu sửa, đảm bảo tưới tiêu thông suốt cho toàn bộ diện tích canh tác.

Vụ đông xuân năm nay, toàn phường Thanh Thủy dự kiến gieo cấy hơn 1.500ha lúa. Đây là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, quyết định phần lớn sản lượng lúa của địa phương. Để hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường hướng dẫn cụ thể về cơ cấu giống và lịch gieo trồng cho bà con.

Đối với cây lúa, địa phương phấn đấu sử dụng giống lúa xác nhận đạt 95% diện tích gieo cấy. Trong cơ cấu giống, nhóm giống ngắn ngày chiếm trên 95% diện tích, bao gồm nhiều giống quen thuộc, chất lượng ổn định như ĐT100 (KH1), HG12, J02, TBR97, Khang Dân, DT39, HN6, HG244, TH5…

Những giống này có lợi thế về thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với diễn biến thời tiết được dự báo có rét muộn và nắng nóng sớm. Đồng thời, việc sử dụng giống ngắn ngày còn giúp bà con chủ động tránh lũ tiểu mãn vào các tháng giữa năm.

Ngoài ra, các hợp tác xã cũng được yêu cầu cân nhắc bố trí hợp lý cơ cấu giống dài ngày, trung ngày và ngắn ngày tùy theo điều kiện của từng khu ruộng. Các giống năng suất, chất lượng cao được ưu tiên, trong khi những giống đã canh tác nhiều năm, thường bị sâu bệnh gây hại được khuyến cáo hạn chế.

Bên cạnh đó, phường cũng mạnh dạn khuyến khích đưa vào sản xuất một số giống lúa mới, đã được công nhận và có liên kết tiêu thụ như Hà Phát 3, TBR225, VNR20, ĐB6… nhằm từng bước đa dạng hóa bộ giống và đảm bảo đầu ra cho nông sản.

Để đảm bảo năng suất và đồng bộ thu hoạch, khung lịch thời vụ chung được địa phương bố trí sao cho lúa trổ tập trung trong khoảng 10/4 - 20/4. Từng HTX sẽ xây dựng lịch cụ thể cho từng xứ đồng, từng trà lúa, đặc biệt chú trọng vùng trũng, vùng tiêu úng muộn. Phường cũng yêu cầu các hợp tác xã dự phòng thêm lượng giống cần thiết, hỗ trợ thu gom giống dự trữ cho người dân trong trường hợp có biến động thời tiết bất thường.